Xu hướng tăng có thể gặp áp lực do bất ổn chính trị toàn cầu

Xu hướng tăng của VN-Index có thể bị hạn chế bởi áp lực lãi suất, lạm phát và các bất ổn địa chính trị toàn cầu.

Tháng 8/2026 ghi nhận sự cải thiện rõ rệt của thị trường chứng khoán Việt Nam sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7, khi VN-Index phục hồi trở lại vùng trên 1.800 điểm, đóng cửa tại mức 1.832 (+5,55%). Động lực tăng điểm chủ yếu đến từ sự luân phiên dẫn dắt của các nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và dầu khí, trong đó nhóm cổ phiếu Vingroup đóng góp đáng kể vào diễn biến chỉ số.

Dù vậy, thanh khoản chưa cho thấy sự mở rộng tương xứng, phản ánh tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng và dòng tiền có xu hướng chọn lọc theo từng câu chuyện riêng.

Bước sang tháng 9/2026, Agriseco kỳ vọng VN-Index tiếp tục đà phục hồi về mốc 1.850 - 1.870 điểm, sau khi tạo đáy ngắn hạn quanh vùng 1.651 điểm với các yếu tố hỗ trợ và rủi ro đan xen.

Động lực tích cực đến từ: Các chính sách thúc đẩy kinh tế, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, và thu hút vốn FDI của Chính phủ nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2026; FTSE Russell đã chính thức xếp hạng Việt Nam chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, qua đó thu hút dòng vốn ngoại và cải thiện thanh khoản;

Mặt bằng định giá hấp dẫn, với P/E khoảng 12,4x lần, thấp hơn trung bình 5 năm, kỳ vọng lợi nhuận toàn thị trường duy trì đà tăng trưởng tích cực trong các tháng tới.

Tuy nhiên, xu hướng tăng có thể bị hạn chế bởi áp lực lãi suất, lạm phát và các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, Agriseco Research lựa chọn ưu tiên các cổ phiếu có định giá hợp lý, nền tảng cơ bản vững chắc và triển vọng lợi nhuận tích cực trong các quý tới.

Các cổ phiếu được khuyến nghị trong tháng 9 gồm:

BMP: Doanh nghiệp đã tăng giá bán ống nhựa thêm 15% vào thời điểm đầu tháng 4/2026 do giá nguyên vật liệu hạt nhựa đầu vào tăng mạnh, dưới sự ảnh hưởng bởi chiến tranh Mỹ - Iran. Tuy nhiên gần đây, giá hạt nhựa đã giảm dần về mức tương đương trước khi chiến sự xảy ra.

Kì vọng BMP sẽ điều chỉnh giảm giá bán với độ trễ và biên độ thấp hơn mức giảm của hạt nhựa, giống giai đoạn năm 2022-2023, giúp doanh nghiệp cải thiện biên lợi nhuận.

BMP cam kết sẽ tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao như nhiều năm trở lại đây, với tỉ lệ chi trả gần 100% lợi nhuận sau thuế, tương đương tỉ suất cổ tức 10%.

GMD: Bộ Xây dựng đã nâng khoảng 10% khung giá bốc dỡ container tại Lạch Huyện và Cái Mép – Thị Vải từ 01/02/2026, do mặt bằng giá của Việt Nam thấp hơn đáng kể so với khu vực, đồng thời tạo nguồn thu để các cảng tái đầu tư hạ tầng. Đáng chú ý, ngay cả sau điều chỉnh, giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam vẫn còn thấp hơn mặt bằng các nước lân cận, để ngỏ dư địa cho các đợt nâng khung giá tiếp theo.

MWG: Thị trường bán lẻ được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng hai chữ số, đặc biệt khi bước vào mùa tiêu dùng cao điểm Q4/2026. Nhu cầu nâng cấp điện thoại, laptop và thiết bị công nghệ dự kiến cải thiện nhờ mùa tựu trường và chu kỳ sản phẩm mới, trong đó iPhone 18 dự kiến ra mắt trong tháng 9. Bên cạnh đó, giá linh kiện điện tử được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao trong H2/2026 và 2027, thúc đẩy xu hướng mua sớm trước khi mặt bằng giá thiết bị điều chỉnh tăng. Chính sách VAT 8% tiếp tục hỗ trợ sức mua, tạo dư địa duy trì tăng trưởng doanh thu cho TGDĐ–ĐM nửa cuối năm.

Bách Hóa Xanh mở rộng nhanh và từng bước trở thành trụ cột tăng trưởng mới: Doanh thu 7T2026 đạt khoảng 33,9 nghìn tỷ đồng, tăng 28%; mạng lưới đạt 3.378 cửa hàng, với khoảng 819 cửa hàng mở mới trong 7 tháng. Riêng tháng 7, tốc độ mở mới lên tới khoảng 6 cửa hàng/ngày. Điểm tích cực là các cửa hàng mới đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp cửa hàng sau chi phí phân phối, cho thấy mở rộng quy mô không còn đánh đổi với hiệu quả.

REE: Giá trị hợp đồng ký mới của mảng Cơ điện lạnh (M&E) tiếp tục duy trì ở mức cao, tương đương 166% mức thực hiện năm 2025 với các dự án quy mô lớn như Trung tâm dữ liệu An Khánh, cụm dự án Phú Quốc và khu nghỉ dưỡng Phú Ninh. Các dự án này sẽ đảm bảo nguồn doanh thu và lợi nhuận tích cực cho các quý cuối năm 2026 và năm 2027

VHM: Theo công bố của FTSE Russell trong tháng 8/2026, VHM đã chính thức thuộc nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn được bổ sung vào bộ chỉ số FTSE GEIS, qua đó có thể thu hút đáng kể dòng vốn từ các quỹ đầu tư thụ động. Giá trị mua vào đối với VHM ước đạt 4500 – 6500 tỉ đồng, lớn thứ 2 toàn thị trường sau VIC. Quá trình giải ngân được thực hiện nhiều đợt từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027, góp phần cải thiện thanh khoản và gia tăng sức cầu từ nhà đầu tư tổ chức.

VNM: Đón dòng vốn thụ động 1.500 tỷ đồng từ nâng hạng FTSE. VNM được bổ sung vào nhóm Small Cap của FTSE GEIS, hiệu lực từ 21/9/2026. Các quỹ thụ động dự kiến mua ròng khoảng 1.500 tỷ đồng cổ phiếu VNM trong toàn bộ lộ trình, hỗ trợ thanh khoản và sức cầu cho cổ phiếu.

VNM đang giao dịch ở P/E dự phóng 2026 khoảng 10,8x, thấp hơn trung bình nhiều năm, tương ứng earnings yield 9,3%. Mức định giá này là phù hợp với chiến lược nắm giữ và có thể gia tăng tỉ trọng trong các nhịp rung lắc ngắn hạn.