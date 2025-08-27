Bộ Công Thương yêu cầu sớm cấp điện trở lại cho các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Tổng công ty trực thuộc khẩn trương khắc phục các sự cố hệ thống lưới điện (nhất là lưới truyền tải 500kV Thanh Hóa - Quảng Trạch, hệ thống lưới điện phân phối tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa), sớm cấp điện trở lại tại các vùng bị ảnh hưởng, đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện về việc tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 5 và hoàn lưu sau bão. Theo đó, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị không được chủ quan, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, ứng phó với hoàn lưu sau bão, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt...

KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC SỰ CỐ LƯỚI ĐIỆN

Nhằm sớm khôi phục hệ thống điện phục vụ nhân dân và chủ động ứng phó với mưa lớn hoàn lưu sau bão, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Tổng công ty trực thuộc, đặc biệt Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công ty điện lực các tỉnh tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để khắc phục các thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Khẩn trương khắc phục các sự cố hệ thống lưới điện (nhất là lưới truyền tải 500kV Thanh Hóa - Quảng Trạch, hệ thống lưới điện phân phối tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa), sớm cấp điện trở lại tại các vùng bị ảnh hưởng, đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo các đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay công tác khắc phục thiệt hại, cấp điện trở lại an toàn, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2025.

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu để kịp thời có biện pháp gia cố, bảo đảm an toàn cho hệ thống lưới điện, hồ đập thủy điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; sẵn sàng mọi phương án để khắc phục ngay sự cố, cung cấp điện trở lại sớm nhất đối với các khu vực bị sự cố do ảnh hưởng của bão số 5 và hoàn lưu sau bão.

Chỉ đạo các công trình thủy điện thuộc phạm vi quản lý theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình mưa lũ do hoàn lưu bão gây ra. Nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa, quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Xây dựng phương án ứng phó để chủ động bảo đảm an toàn cho các hồ đập thủy điện, nhất là khi xuất hiện các tình huống mưa lũ lớn vượt mức thiết kế, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình trạng đập, triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn hồ đập, vùng hạ du hồ chứa, thông báo cho người dần về các khu vực nguy hiểm trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương trong công tác ứng phó thiên tai và bảo đảm an toàn cho người dân khu vực hạ du, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Đặc biệt, các Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung cần chỉ đạo các đơn vị điện lực các tỉnh tập trung triển khai công tác khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra theo phương châm 4 tại chỗ.

Chỉ đạo các Công ty điện lực tại các địa phương ít bị ảnh hưởng bởi bão số 5 huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để hỗ trợ các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóá khắc phục sự cố hệ thống điện do bão gây ra.

Công ty Điện lực tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tập trung huy động tối đa nguồn lực của đơn vị khẩn trương khắc phục các sự cố lưới điện để cấp điện trở lại sớm nhất có thể tại các khu vực đang bị mất điện.

Tiếp tục tăng cường công tác ứng trực và kiểm tra, gia cố hệ thống lưới liện tại các khu vực, vị trí xung yêu; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư dự phòng để kịp thời khắc phục sự cố lưới điện nhằm sớm cấp điện trở lại tại các vùng bị ảnh hưởng, chia cắt do bão và hoàn lưu sau bão số 5.

XỬ LÝ NGHIÊM CÁC HÀNH VI GĂM HÀNG, TĂNG GIÁ BẤT HỢP LÝ

Công điện của Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố cần huy động tối đa lực lượng phối hợp chặt chẽ với các Công ty điện lực tại địa phương trong công tác khắc phục sự cố hệ thống điện.

Tham mưu, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo đơn vị điện lực và các đơn vị khác liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ khắc phục các sự cố do bão gây ra để sớm cấp điện trở lại phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; tạo điều kiện tối đa để các đơn vị điện lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chỉ đạo các chủ đập thủy điện trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ tại Công điện này.

Chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa trên địa bàn triển khai tốt kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu. Rà soát các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa, lũ để có phương án cụ thể đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng.

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại.

Ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, thu lợi bất chính, đặc biệt các mặt hàng tôn, tấm lợp, vật liệu xây dựng, hàng hoá tiêu dùng thiết yếu của người dân...

Công điện yêu cầu các đơn vị ngành Công Thương tập trung tổ chức trực ban 24/24h và tập trung mọi nguồn lực theo phương châm "4 tại chỗ" để khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ thời gian tới và tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu...