Khôi phục lưới điện miền Trung ngay sau mưa lũ

Đến 7h sáng nay (1/11), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho hơn 400.000 khách hàng, tương đương hơn 84% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua...
Theo EVNCPC, hiện còn 75.261 khách hàng chưa có điện, chiếm 1,52% tổng số khách hàng toàn EVNCPC và 3,19% tổng số khách hàng của 4 Công ty Điện lực gồm Đà Nẵng, Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi.
Trong những ngày qua, EVNCPC đã huy động tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ. Đến 7h sáng nay (1/11), đã xử lý, khôi phục 516 trong tổng số 599 vụ sự cố, sa thải ngập lụt, đạt tỉ lệ hơn 86%. Tổng số trạm biến áp phân phối (TBA) còn mất điện là 763 trạm, chiếm 1,33% tổng số TBA toàn EVNCPC và 2,99% tổng TBA của 4 Công ty Điện lực nói trên.
Ước công suất phụ tải đang mất khoảng 42 MW, tương đương 1,15% so với công suất cực đại (Pmax) toàn EVNCPC và 1,95% so với công suất cực đại của 4 Công ty Điện lực bị ảnh hưởng.
Tại Công ty Điện lực Đà Nẵng, hiện còn 71.482 khách hàng (8,15%) và 717 TBA phân phối (6,98%) đang mất điện, ước công suất mất khoảng 39,18 MW (4,31%).
Các khu vực còn mất điện chủ yếu tại 50 xã, phường thuộc khu vực trung du và miền núi, gồm Ngũ Hành Sơn, Hòa Tiến, Hòa Xuân, Hội An Tây, Hội An, Hội An Đông, Điện Bàn Đông, Gò Nổi, Thu Bồn, Nam Phước, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Sơn Cẩm Hà, Thăng Điền, Thăng An, Thăng Trường, Thượng Đức, Vu Gia, Đại Lộc, Hà Nha, Bến Hiên, Phú Thuận, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hiệp Đức, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành, Việt An, Điện Bàn, An Thắng, Đông Giang, A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Quế Phước, Nông Sơn, Xuân Phú, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Trà Leng, Trà My, Trà Giáp, Trà Tân, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh và Nam Giang.
Công ty Điện lực Quảng Trị còn 2.372 khách hàng (0,45%) và 17 TBA (0,3%) chưa có điện, ước công suất mất 1,12 MW (0,26%), tập trung tại 3 xã, phường Quảng Trạch, Trung Thuần và Ba Đồn.
Tại Công ty Điện lực Huế, hiện còn 1.008 khách hàng (0,29%), 16 TBA (0,53%), ước công suất mất 0,4 MW (0,15%). Các khu vực chưa có điện thuộc 3 phường, xã Thuận Hóa, Phong Thái và Phong Dinh của TP Huế.
Công ty Điện lực Quảng Ngãi còn 399 khách hàng (0,06%), 13 TBA (0,20%), ước công suất mất 1,30 MW (0,24%), chủ yếu tại 5 xã miền núi Sơn Tây Hạ, Sơn Kỳ, Tây Trà, Trà Bồng và Đăk Plô.
Trên lưới điện 110kV, hiện còn một đường dây bị sự cố (đường dây 110kV Đăk Mi 4 – Phước Sơn) và một đường dây khách hàng (mạch kép Trạm cắt Trà My – Sông Tranh 2) đang cô lập. 2 TBA 110kV Phước Sơn và Nam Trà My vẫn đang tạm ngừng vận hành.
Công ty Điện lực Đà Nẵng đang khẩn trương kiểm tra, xử lý hiện trường để sớm đóng điện trở lại cho trạm 110kV Phước Sơn sau khi khắc phục xong tuyến 33 ĐZ 110kV Đăk Mi 4 – Phước Sơn; phụ tải của trạm 110kV Nam Trà My đã được cấp điện một phần qua đường dây 472/TTG Nước Xa.
EVNCPC đang tiếp tục huy động toàn bộ nhân lực, phối hợp với chính quyền địa phương để khẩn trương khôi phục hệ thống điện, phấn đấu sớm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho nhân dân khu vực miền Trung.
Cùng với 800 tỷ đồng, Quảng Ngãi cũng đề nghị Chính phủ hỗ trợ 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mỳ ăn liền và 2 tấn lương khô cùng cơ số thuốc y tế, 5.000 kg Chloramin B bột, 50.000 viên Aquatabs… để tổ chức khám bệnh cho nhân dân, tiêu độc khử trùng, xử lý ô nhiễm môi trường các vùng bị ngập lũ, phòng chống dịch bệnh cho người...
Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng) đã hỗ trợ gần 10.000 rọ đá cho các địa phương bị thiệt hại nặng như thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi để gia cố mái taluy, bảo vệ kết cấu nền đường và phòng chống sạt lở tái phát...
Triển khai Công điện số 204/CĐ-TTg ngày 30/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành tập trung chỉ đạo, chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân...
Sau hơn 8 tháng, cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025 đã thu hút hơn 7.000 học sinh và 2.500 giáo viên trên toàn quốc tham gia, với 2.625 ý tưởng sáng tạo được gửi về, góp phần thúc đẩy giáo dục STEM và khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ Việt Nam...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: