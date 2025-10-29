Gần 200.000 hộ dân tại Huế mất điện do bão lũ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Đợt mưa lũ những ngày qua khiến Công ty Điện lực Huế chịu ảnh hưởng lớn nhất với 194.605 khách hàng (58,86% tổng khách hàng của Công ty) và 1.320 trạm biến áp phân phối bị ngập nước, tạm ngừng cấp điện, tập trung tại 28/40 xã, phường của TP Huế...
Do ảnh hưởng của mưa lũ, đến 7h00 sáng ngày 29/10, toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung đã xảy ra 444 vụ sự cố do ngập lụt, trong đó 69 vụ đã được khôi phục.
Tổng công ty Điện lực miền Trung đang chủ động theo dõi diễn biến thiên tai, sẵn sàng khôi phục cấp điện ngay khi nước rút và điều kiện an toàn được đảm bảo.
Hiện có 413.418 khách hàng đang bị ngừng cung ứng điện, chiếm 8,37% tổng số khách hàng toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung, chiếm 23,72% khách hàng của 3 Công ty Điện lực: Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị. Đây là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ này.
Trong đó, Công ty Điện lực Huế chịu ảnh hưởng lớn nhất với 194.605 khách hàng (58,86% tổng khách hàng của Công ty) và 1.320 trạm biến áp phân phối bị ngập nước, tạm ngừng cấp điện, tập trung tại 28/40 xã, phường của TP Huế.
Công ty Điện lực Đà Nẵng hiện có 218.573 khách hàng (24,94% tổng số khách hàng) và 1.899 trạm biến áp phân phối phải ngừng cấp điện. Các khu vực bị ảnh hưởng trải rộng tại 50 xã, phường thuộc các địa bàn miền núi, ven sông và vùng trũng thấp.
Tại tỉnh Quảng Trị, tình hình đã cơ bản ổn định. Hiện chỉ còn 240 khách hàng (0,05% tổng số khách hàng) và 7 TBA phân phối bị ngừng hoạt động, tập trung tại xã Triệu Phong.
Theo ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tổng công ty Điện lực miền Trung, nhiều khu vực gián đoạn cung ứng điện là do Điện lực chủ động thao tác, ngừng cấp điện để bảo đảm an toàn trong vùng ngập sâu.
Hiện toàn Tổng công ty đang duy trì ứng trực 24/24 giờ, huy động tối đa nhân lực, phương tiện và vật tư để xử lý tại các khu vực ngập, sẵn sàng khôi phục cấp điện ngay khi nước rút và điều kiện an toàn được đảm bảo.
“Chúng tôi xác định việc khôi phục điện cho người dân, cơ sở y tế và các hạ tầng thiết yếu là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Các đơn vị đang nỗ lực từng giờ, vừa bảo đảm tuyệt đối an toàn, vừa khẩn trương phục hồi hệ thống điện”, ông Khánh cho biết
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án xây dựng Thư viện Thiếu nhi với tổng vốn hơn 595 tỷ đồng, nhằm tạo không gian đọc hiện đại, khơi dậy văn hóa đọc và sáng tạo cho trẻ em...
Giá bán tạm tính của nhà ở xã hội tại dự án Tân Phú Hưng được liên danh chủ đầu tư đề xuất là 17.627.017 đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì...
Sáng 29/10, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, giai đoạn 2025–2030, với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và gần 600 đại biểu tiêu biểu từ các phong trào thi đua trên toàn tỉnh.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài trên địa bàn rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn rất cao, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các ngành và địa phương phải nâng mức cảnh giác, không được chủ quan trong bất kỳ tình huống nào...
Dự án “Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của KOICA có tổng mức đầu tư 12,67 triệu USD tương đương khoảng 293 tỉ đồng. Diện tích xây dựng hơn 10.000m2, tại phường Nam Đông Hà...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: