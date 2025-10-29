Gần 200.000 hộ dân tại Huế mất điện do bão lũ

Đợt mưa lũ những ngày qua khiến Công ty Điện lực Huế chịu ảnh hưởng lớn nhất với 194.605 khách hàng (58,86% tổng khách hàng của Công ty) và 1.320 trạm biến áp phân phối bị ngập nước, tạm ngừng cấp điện, tập trung tại 28/40 xã, phường của TP Huế...

Do ảnh hưởng của mưa lũ, đến 7h00 sáng ngày 29/10, toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung đã xảy ra 444 vụ sự cố do ngập lụt, trong đó 69 vụ đã được khôi phục.

Tổng công ty Điện lực miền Trung đang chủ động theo dõi diễn biến thiên tai, sẵn sàng khôi phục cấp điện ngay khi nước rút và điều kiện an toàn được đảm bảo.

Hiện có 413.418 khách hàng đang bị ngừng cung ứng điện, chiếm 8,37% tổng số khách hàng toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung, chiếm 23,72% khách hàng của 3 Công ty Điện lực: Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị. Đây là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ này.

Trong đó, Công ty Điện lực Huế chịu ảnh hưởng lớn nhất với 194.605 khách hàng (58,86% tổng khách hàng của Công ty) và 1.320 trạm biến áp phân phối bị ngập nước, tạm ngừng cấp điện, tập trung tại 28/40 xã, phường của TP Huế.

Công ty Điện lực Đà Nẵng hiện có 218.573 khách hàng (24,94% tổng số khách hàng) và 1.899 trạm biến áp phân phối phải ngừng cấp điện. Các khu vực bị ảnh hưởng trải rộng tại 50 xã, phường thuộc các địa bàn miền núi, ven sông và vùng trũng thấp.

Tại tỉnh Quảng Trị, tình hình đã cơ bản ổn định. Hiện chỉ còn 240 khách hàng (0,05% tổng số khách hàng) và 7 TBA phân phối bị ngừng hoạt động, tập trung tại xã Triệu Phong.

Theo ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tổng công ty Điện lực miền Trung, nhiều khu vực gián đoạn cung ứng điện là do Điện lực chủ động thao tác, ngừng cấp điện để bảo đảm an toàn trong vùng ngập sâu.

Hiện toàn Tổng công ty đang duy trì ứng trực 24/24 giờ, huy động tối đa nhân lực, phương tiện và vật tư để xử lý tại các khu vực ngập, sẵn sàng khôi phục cấp điện ngay khi nước rút và điều kiện an toàn được đảm bảo.

“Chúng tôi xác định việc khôi phục điện cho người dân, cơ sở y tế và các hạ tầng thiết yếu là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Các đơn vị đang nỗ lực từng giờ, vừa bảo đảm tuyệt đối an toàn, vừa khẩn trương phục hồi hệ thống điện”, ông Khánh cho biết