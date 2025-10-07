Chủ tịch tỉnh Cao Bằng yêu cầu các thủy điện tuyệt đối không xả nước tự do

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Việc cảnh báo xả lũ bằng đèn, còi tại khu vực nhà máy Thủy điện Bình Long chỉ mang tính hình thức khi khu vực hạ lưu không thể nghe được. Điều này dẫn đến người dân không biết mình có nằm trong vùng nguy hiểm hay không hoặc khi biết thì nước đã đến nhà...
Ông Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Trưởng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, vừa tổ chức kiểm tra tình hình ứng phó với cơn bão số 11, việc chấp hành quy trình xả lũ tại Nhà máy Thủy điện Bình Long tại xóm Pác Gậy, xã Hòa An.
Qua kiểm tra thực tế, nhiều hạn chế trong việc thông báo và cảnh báo xả lũ đã được phát hiện. Thông tin xả lũ không đầy đủ và kịp thời khiến chính quyền và người dân khó chủ động ứng phó.
Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bình Long cũng không phù hợp, khi thời gian thông báo trước khi xả lũ chỉ là 30 phút, không đủ để người dân sơ tán. Hơn nữa, việc cảnh báo bằng đèn và còi chỉ mang tính hình thức khi khu vực hạ lưu không thể nghe được, dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho người dân.
Để khắc phục tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu nhà máy thủy điện Bình Long triển khai các giải pháp khắc phục, bao gồm việc bổ sung và hiệu chỉnh bản đồ vùng ngập hạ du, thiết lập cơ chế phối hợp với các nhà máy thủy điện khác, và kết nối dữ liệu quan trắc thời gian thực với các cơ quan chức năng.
Đồng thời, Sở Công thương Cao Bằng được giao nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng bản đồ ngập hạ du và xây dựng bộ mẫu thông báo xả lũ thống nhất toàn tỉnh.
Những biện pháp này không chỉ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân mà còn thể hiện sự quyết tâm của chính quyền tỉnh Cao Bằng trong việc quản lý và vận hành an toàn các công trình thủy điện.
Việc thực hiện nghiêm túc các giải pháp này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời tạo niềm tin cho cộng đồng về sự an toàn của các công trình thủy điện trong tương lai.
