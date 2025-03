Khởi tố nữ chủ tài khoản Tiktok bán hàng qua mạng doanh thu 18 tỷ nhưng chỉ kê khai 2 tỷ

Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 1, Điều 200 Bộ Luật hình sự, đối với một nữ chủ tài khoản Tiktok.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ tháng 5/2023 đến tháng 9/2024, nữ chủ tài khoản TikTok nêu trên đã bán hàng qua mạng xã hội với tổng doanh thu hơn 18 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai nộp thuế 2 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền doanh thu chênh lệch hơn 16 tỷ đồng mà nữ chủ tài khoản TikTok này không kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luật đã trốn thuế hơn 241 triệu đồng.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình hoạt động thương mại điện tử trong thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện nữ chủ tài khoản Tiktok nêu trên thường xuyên livestream trên các nền tảng mạng xã hội để bán các sản phẩm may mặc. Hiện, danh tính bị can này chưa được công bố do yêu cầu công tác nghiệp vụ đấu tranh mở rộng điều tra vụ án.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận, hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ nhờ sự phổ biến của các nền tảng như Shopee, Tiktok, Lazada, Sendo, Tiki và mạng xã hội Facebook, Zalo… Cùng với sự phát triển này, tình trạng trốn thuế đang có dấu hiệu phổ biến, phức tạp.

Thực tế, không ít chủ tài khoản các nền tảng xã hội không kê khai doanh thu, nộp thuế trên các sàn thương mại điện tử, không đăng ký thuế, cố tình che giấu doanh thu...

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để tập trung xác minh làm rõ các tổ chức, cá nhân khác có dấu hiệu lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa vi phạm và trốn thuế.