Không để phát sinh tăng số đơn vị chậm đóng bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội các địa phương thực hiện các giải pháp quyết liệt để không phát sinh tăng số đơn vị chậm đóng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2025...

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 8 tháng năm 2025, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều tăng trưởng so với năm 2024. Số thu đạt 66,6% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ chậm đóng chiếm 3,33% số phải thu.

Tuy nhiên, so với chỉ tiêu, kế hoạch được giao, thì kết quả đạt được còn rất thấp (bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 93,6%, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 64%, bảo hiểm y tế đạt 94,2%), số tiền chậm đóng tăng cao cả ở nhóm đơn vị sử dụng lao động và ngân sách nhà nước.

Vì vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị trong toàn ngành thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế những tháng cuối năm 2025.

Đối với đơn vị sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội các địa phương cần cử cán bộ trực tiếp đến để đôn đốc thu kịp thời khi đơn vị có dấu hiệu chậm đóng, lập biên bản yêu cầu đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng quy định.

Hằng tháng, thông báo cho đơn vị kết quả đóng tháng trước và số tiền dự kiến phải đóng trong tháng để đơn vị biết được tổng số tiền phải đóng.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp linh hoạt thực hiện kiểm tra đối với các doanh nghiệp chưa đăng ký đóng, đóng không đầy đủ; doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên.

Không để phát sinh tăng số đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên và thực hiện mọi biện pháp giảm số tiền chậm đóng đối với các đơn vị chậm đóng trên 3 tháng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiên quyết yêu cầu thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị vi phạm; kịp thời lập hồ sơ để nghị khởi tố theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với những doanh nghiệp cố tình trốn đóng, chậm đóng.

Cùng với đó, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội số tiền lớn, thời gian chậm đóng kéo dài.

Đối với trường hợp ngân sách nhà nước chậm đóng, hằng tháng, đề nghị Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Y tế chuyển tiền ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Bảo hiểm xã hội các địa phương cũng cần chủ động đề nghị các Sở trên không phân cấp ngân sách về cấp xã chuyển tiền đóng, tránh tình trạng ngân sách nhà nước chậm đóng như trước đây xảy ra ở cấp huyện (trước đây có trên 700 huyện, hiện nay cấp xã có 3.321 xã).

Các đơn vị cũng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính giải quyết dứt điểm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế kéo dài từ những năm trước, đã được Bộ Tài chính có 2 văn bản đề nghị Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành trước 31/12/2025.

Căn cứ vào các biên bản đã ký xác nhận số tiền ngân sách nhà nước chậm đóng, các đơn vị sử dụng lao động do ảnh hưởng bởi sáp nhập, kết thúc hoạt động, tiếp tục đôn đốc các đơn vị được nhận bàn giao chuyển số tiền chậm đóng kịp thời theo quy định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu hết năm 2025, có khoảng 45,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, khoảng 35,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 95,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế, tổng sổ thu vượt 100% Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ số tiền chậm đóng dưới mức 2,55% số phải thu.