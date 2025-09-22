Thứ Hai, 22/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Không để phát sinh tăng số đơn vị chậm đóng bảo hiểm

Nhật Dương

22/09/2025, 14:25

Bảo hiểm xã hội các địa phương thực hiện các giải pháp quyết liệt để không phát sinh tăng số đơn vị chậm đóng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2025...

Kiểm tra các doanh nghiệp về tình hình đóng bảo hiểm xã hội tại Hà Nội. Ảnh: TH.
Kiểm tra các doanh nghiệp về tình hình đóng bảo hiểm xã hội tại Hà Nội. Ảnh: TH.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 8 tháng năm 2025, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều tăng trưởng so với năm 2024. Số thu đạt 66,6% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ chậm đóng chiếm 3,33% số phải thu.

Tuy nhiên, so với chỉ tiêu, kế hoạch được giao, thì kết quả đạt được còn rất thấp (bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 93,6%, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 64%, bảo hiểm y tế đạt 94,2%), số tiền chậm đóng tăng cao cả ở nhóm đơn vị sử dụng lao động và ngân sách nhà nước.

Vì vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị trong toàn ngành thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế những tháng cuối năm 2025.

Đối với đơn vị sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội các địa phương cần cử cán bộ trực tiếp đến để đôn đốc thu kịp thời khi đơn vị có dấu hiệu chậm đóng, lập biên bản yêu cầu đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng quy định.

Hằng tháng, thông báo cho đơn vị kết quả đóng tháng trước và số tiền dự kiến phải đóng trong tháng để đơn vị biết được tổng số tiền phải đóng.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp linh hoạt thực hiện kiểm tra đối với các doanh nghiệp chưa đăng ký đóng, đóng không đầy đủ; doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên.

Không để phát sinh tăng số đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên và thực hiện mọi biện pháp giảm số tiền chậm đóng đối với các đơn vị chậm đóng trên 3 tháng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiên quyết yêu cầu thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị vi phạm; kịp thời lập hồ sơ để nghị khởi tố theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với những doanh nghiệp cố tình trốn đóng, chậm đóng.

Cùng với đó, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội số tiền lớn, thời gian chậm đóng kéo dài.

Đối với trường hợp ngân sách nhà nước chậm đóng, hằng tháng, đề nghị Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Y tế chuyển tiền ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Bảo hiểm xã hội các địa phương cũng cần chủ động đề nghị các Sở trên không phân cấp ngân sách về cấp xã chuyển tiền đóng, tránh tình trạng ngân sách nhà nước chậm đóng như trước đây xảy ra ở cấp huyện (trước đây có trên 700 huyện, hiện nay cấp xã có 3.321 xã).

Các đơn vị cũng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính giải quyết dứt điểm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế kéo dài từ những năm trước, đã được Bộ Tài chính có 2 văn bản đề nghị Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành trước 31/12/2025.

Căn cứ vào các biên bản đã ký xác nhận số tiền ngân sách nhà nước chậm đóng, các đơn vị sử dụng lao động do ảnh hưởng bởi sáp nhập, kết thúc hoạt động, tiếp tục đôn đốc các đơn vị được nhận bàn giao chuyển số tiền chậm đóng kịp thời theo quy định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu hết năm 2025, có khoảng 45,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, khoảng 35,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 95,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế, tổng sổ thu vượt 100% Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ số tiền chậm đóng dưới mức 2,55% số phải thu.

Doanh nghiệp nộp phạt chậm đóng bảo hiểm xong lại tiếp tục vi phạm

14:25, 06/05/2024

Doanh nghiệp nộp phạt chậm đóng bảo hiểm xong lại tiếp tục vi phạm

Đề nghị quy định rõ các trường hợp trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm

08:19, 18/03/2024

Đề nghị quy định rõ các trường hợp trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm

Quyết liệt thực hiện các giải pháp giảm tiền chậm đóng bảo hiểm ngay từ đầu năm

09:40, 22/02/2024

Quyết liệt thực hiện các giải pháp giảm tiền chậm đóng bảo hiểm ngay từ đầu năm

Từ khóa:

bảo hiểm xã hội chậm đóng bảo hiểm dân sinh doanh nghiệp lao động ngân sách Nhà nước nợ bảo hiểm trốn đóng Vneconomy

Đọc thêm

Hải Phòng đạt thành tích xuất sắc tại Triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hải Phòng đạt thành tích xuất sắc tại Triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

UBND thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tham gia Triển lãm thành tựu Đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 2/9/2025)...

Bộ Nội vụ : Đề xuất biên chế cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2026-2031

Bộ Nội vụ : Đề xuất biên chế cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2026-2031

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát thực trạng biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031...

Tăng cường thực hiện phân cấp, phân quyền trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Tăng cường thực hiện phân cấp, phân quyền trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 168/CĐ-TTg ngày 21/9/2025 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tăng cường thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Hải Phòng tổ chức các chuyến tàu hỏa nối với Hải Dương (cũ)

Hải Phòng tổ chức các chuyến tàu hỏa nối với Hải Dương (cũ)

Từ ngày 22/9/2025, thành phố Hải Phòng phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức chạy 02 tàu có ký hiệu HP15 và HP16, gồm từ 5 - 8 toa xe ghế ngồi mềm 64 chỗ để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách…

Tàu Tết “cháy vé” ngay khi bắt đầu mở bán

Tàu Tết “cháy vé” ngay khi bắt đầu mở bán

Ngành đường sắt đã bắt đầu mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 20/9. Năm nay, hành khách đặt vé online là chủ yếu, với mức giá cao nhất cho chặng TP.HCM - Hà Nội - hơn 3,7 triệu đồng vào dịp cao điểm...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

Thế giới

2

VN-Index có thể thủng 1600 điểm nhưng xác suất thấp, cơ hội vẫn còn ở cổ phiếu riêng lẻ

Chứng khoán

3

Thúc đẩy thương mại - đầu tư hai chiều giữa Việt Nam và bang Washington

Tiêu điểm

4

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ I

Tiêu điểm

5

Hải Phòng tổ chức các chuyến tàu hỏa nối với Hải Dương (cũ)

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy