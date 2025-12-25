Không gian sống tinh hoa tại Vinhomes Global Gate - Khi nhà không chỉ là nơi dừng chân

Giá vàng trong nước và thế giới
Trong đời sống đô thị hiện đại, không gian sống không còn đơn thuần là điểm chuyển tiếp mỗi cuối ngày. Đối với nhiều gia đình trẻ, chuyên gia hay người lao động thành đạt, một nơi ở còn phải là nền tảng nuôi dưỡng chất lượng cuộc sống, nơi họ cảm thấy được thư giãn, kết nối và phát triển từng ngày.
Điều này càng rõ nét khi các đô thị lớn trải qua quá trình tái cấu trúc không gian và hạ tầng. Tại phía Đông Bắc Hà Nội, Vinhomes Global Gate nổi lên như một ví dụ về không gian sống đô thị tích hợp, phản ánh chính nhu cầu “sống trọn vẹn” của cư dân hiện đại.
Vinhomes Global Gate là khu đô thị quy mô lớn do Tập đoàn Vingroup phát triển, tọa lạc tại Đường Trường Sa, xã Đông Anh, Hà Nội, nơi được xem là cửa ngõ phía Đông Bắc của Thủ đô. Dự án có quy mô khoảng 385ha, trong đó bao gồm các phân khu nhà ở thấp tầng (biệt thự, liền kề, shophouse) và khu căn hộ cao tầng, cùng trung tâm triển lãm quốc gia rộng 90ha, một trong những điểm nhấn không chỉ về kiến trúc mà còn về trải nghiệm sống và kết nối cộng đồng.
Không gian sống tại các dự án đô thị lớn như Vinhomes Global Gate được hình dung như một hệ sinh thái khép kín, nơi cư dân có thể làm việc, thư giãn, chăm sóc sức khỏe và kết nối cùng nhau. Sự tích hợp giữa ngôi nhà riêng tư và tiện ích cộng đồng mở rộng giúp tạo ra không gian sống đa chiều, phục vụ cả nhu cầu cá nhân lẫn những tương tác xã hội sâu sắc. Khi những khu vực nội đô ngày càng bị hạn chế về diện tích và giá trị sử dụng, các khu đô thị vệ tinh với quy hoạch hiện đại, tiện ích dày và môi trường sống thoáng đãng trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn cho nhóm khách hàng trẻ và gia đình đa thế hệ.
Một yếu tố trở nên ngày càng quan trọng với người trẻ là sự cân bằng giữa công việc, sức khỏe và thời gian sống. Nhiều nghiên cứu cho thấy môi trường sống có tác động trực tiếp đến hiệu suất lao động và chất lượng tâm lý. Không gian đủ rộng, ánh sáng tự nhiên mạnh, các khu vực công viên, hồ điều hòa và lối đi bộ trong nội khu giúp cư dân rời xa căng thẳng sau giờ làm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vận động thể chất – một yếu tố ngày càng được ưu tiên trong lối sống lành mạnh. Không chỉ dành cho người lớn, các khu vui chơi trẻ em và không gian sinh hoạt chung cộng đồng còn góp phần hình thành môi trường tương tác gắn kết giữa các gia đình.
Trong bối cảnh ấy, Vinhomes Global Gate không chỉ dựa vào quy mô để thu hút, mà cần được nhìn nhận qua trải nghiệm sống hàng ngày. Với vị trí nằm cạnh các trục giao thông huyết mạch – bao gồm đường Trường Sa nối dài và gần các cây cầu chiến lược như cầu Tứ Liên, cư dân tại đây có thể dễ dàng di chuyển vào trung tâm Hà Nội hoặc đến các khu vực lân cận một cách linh hoạt. Mô hình đô thị được quy hoạch khoa học, dễ tiếp cận các giá trị tự nhiên xung quanh như sông Hồng, sông Đuống và hệ sinh thái cảnh quan rộng lớn cũng góp phần tạo ra không gian sống trong lành, trong khi vẫn giữ được liên kết mật thiết với nhịp sống đô thị năng động.
Một điểm đáng chú ý khác là sự dịch chuyển trong tư duy lựa chọn nơi ở của cư dân hiện đại: họ không còn chỉ tìm “một chỗ để dừng chân” mà ưu tiên những nơi thúc đẩy trải nghiệm sống, nâng cao sức khỏe và tạo điều kiện phát triển cá nhân. Không gian sống lý tưởng càng trở nên đa chức năng, nơi có thể làm việc từ xa, gặp gỡ đối tác, tổ chức sự kiện gia đình hay đơn giản là tận hưởng buổi tối yên bình ngoài trời. Đây cũng là lý do mà các dự án đô thị được quy hoạch theo mô hình tích hợp tiện ích và cảnh quan rộng lớn ngày càng được tìm kiếm.
Cuộc sống trong một đô thị hiện đại như Vinhomes Global Gate mang đến cho cư dân nhiều lựa chọn linh hoạt hơn trong từng thói quen hằng ngày. Khoảng sân nhỏ trước nhà có thể là khởi đầu cho buổi chạy bộ buổi sáng. Sau giờ làm, gia đình có thể cùng nhau sử dụng không gian công viên ven sông hay khu BBQ ngoài trời. Cuối tuần, cư dân có thể đến các tiện ích giáo dục, y tế hay thương mại ngay trong nội khu mà không cần di chuyển xa. Tất cả những trải nghiệm này tạo nên nhịp sống linh hoạt vừa đủ riêng tư, vừa đa trải nghiệm, đúng với những gì thế hệ hiện đại tìm kiếm khi lựa chọn một nơi gọi là “nhà”.
Không gian sống hiện đại không còn là sự xa xỉ; đó là một chiến lược sống chủ động, nơi cư dân chủ động tận hưởng chất lượng sống mỗi ngày và nuôi dưỡng những giá trị tinh thần sâu sắc hơn. Với vị trí kết nối thuận lợi, quy hoạch tiện ích đa dạng và môi trường sống xanh mở, dự án như Vinhomes Global Gate cho thấy bức tranh sống đô thị 360 độ, không chỉ an cư, mà còn tạo điều kiện cho đời sống tinh thần và thể chất phát triển hài hòa trong thế kỷ 21.
Kiến tạo chuẩn sống thượng lưu với 99% sản phẩm sở hữu hai mặt tiền và vườn riêng xanh mát, Emerald Symphony không chỉ khan hiếm độc bản mà còn mang lại lợi thế thương mại vượt trội. Đây không chỉ là không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng giữa lòng phố thị mà còn là tài sản chiến lược giàu tiềm năng tăng giá, khẳng định vị thế chủ sở hữu trong phân khúc bất động sản (BĐS) tinh tuyển.
Sở hữu nhà ở từ lâu được xem là cột mốc quan trọng của người trưởng thành. Tuy nhiên, tại TP. HCM, nơi giá bất động sản trung tâm liên tục neo cao, người trẻ đang đứng trước một lựa chọn không hề đơn giản: cố gắng bám trụ khu vực lõi đô thị hay dịch chuyển ra các khu vực vệ tinh để đổi lấy chất lượng sống tốt hơn.
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 46 /2025/TT-BXD và số 48/2025/TT-BXD công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng, địa phận tỉnh Hưng Yên, tỉnh Ninh Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình…
Bộ Tài chính vừa có Công văn số 19699/BTC-QLCS yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương đẩy mạnh triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc trung ương quản lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Theo đó, chậm nhất đến ngày 31/12/2025, tất cả các cơ sở nhà, đất phải được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý và có đối tượng quản lý cụ thể.…
Thị trường bất động sản năm 2025 ghi nhận đà tăng trưởng khá rõ nét với nguồn cung mới sơ bộ tăng khoảng 50% so với năm 2024. Đáng chú ý, quy mô nguồn cung đang tiến gần mốc “đỉnh” của năm 2018 khi hàng loạt dự án được phê duyệt mới và tái khởi động…
