Không thể có thị trường minh bạch nếu môi giới bất động sản thiếu năng lực chuyên môn

Khi thị trường bất động sản phát triển trên quy mô rộng hơn, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và chuẩn hành nghề ngày càng khắt khe. Vì thế, không thể kỳ vọng một thị trường minh bạch nếu người môi giới không được trang bị đầy đủ năng lực chuyên môn…

Tại tọa đàm “Chuẩn hóa nghề môi giới bất động sản – Kiến tạo sự nghiệp bền vững”, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) nhận định chất lượng đội ngũ môi giới hiện nay đang bộc lộ nhiều bất cập, trong khi công tác đào tạo cũng còn thiếu chuẩn hóa và quản lý lỏng lẻo. Những hạn chế này khiến thị trường thiếu nguồn nhân lực đạt chuẩn, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt đào tạo và nâng cao chuẩn hành nghề.

Theo khảo sát của Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, có đến 89% lực lượng môi giới bất động sản chưa có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hiệu lực. Trong đó, 51,8% chưa có chứng chỉ và chưa từng qua đào tạo; 24,1% đã qua đào tạo nhưng chưa có chứng chỉ; và 12,8% có chứng chỉ nhưng đã hết hiệu lực; chỉ có 11,3% đang sở hữu chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực.

Bên cạnh thực trạng trên, khảo sát của Viện Nghiên cứu cho thấy nhiều cơ sở đào tạo không đủ điều kiện pháp lý vẫn mở lớp, cắt xén chương trình, thiếu kiểm tra, giảng viên không đạt chuẩn. Giấy chứng nhận được cấp chỉ qua vài giờ hoặc vài buổi học ngắn ngủi, không bảo đảm thời lượng theo quy định, nhưng vẫn được sử dụng trong hồ sơ xin mở sàn hoặc dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề, tạo ra rủi ro chất lượng cho thị trường.

Ngoài ra, một bất cập khác hiện nay là một số địa phương chưa tổ chức kỳ thi sát hạch, các nhà môi giới bất động sản không biết nên theo học ở đâu là đúng chuẩn, trong khi các doanh nghiệp thì không thể tuyển dụng đủ nhân sự có chứng chỉ hợp pháp đảm bảo vận hành theo quy định pháp luật.

Vì vậy, VARS cho rằng để nâng cấp chất lượng đội ngũ môi giới, cần xây dựng một bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Bộ tiêu chuẩn này cần bao gồm các nội dung cốt lõi như: chuẩn hóa chương trình đào tạo, phương pháp sát hạch và quy trình cấp chứng chỉ; ban hành quy chế đánh giá và công nhận đạt chuẩn dựa trên Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp môi giới bất động sản Việt Nam (VPEC 2025); đồng thời, ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong giám sát chất lượng hoạt động môi giới.

Theo VRRS, việc thay đổi cần thông qua một hệ thống quy định rõ ràng, tuân thủ nghiêm pháp luật và thực thi hiệu quả. Đây không phải là thủ tục hay quy trình phải làm cho đúng, mà là điều kiện tiên quyết để xây dựng một môi trường giao dịch minh bạch, an toàn, bảo vệ quyền lợi khách hàng và củng cố uy tín doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, chỉ những tổ chức và cá nhân hoạt động chuyên nghiệp, tuân thủ chuẩn mực mới có khả năng trụ vững. Do đó, chuẩn hóa nghề môi giới không còn là khẩu hiệu mà trở thành yêu cầu sống còn đối với toàn thị trường. VARS kỳ vọng quá trình này sẽ hình thành đội ngũ môi giới chuyên nghiệp – minh bạch – bền vững, tạo nền tảng cho sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của ngành trong thời gian tới.