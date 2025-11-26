Thứ Tư, 26/11/2025

Trang chủ Bất động sản

Bắc Ninh mạnh tay xử lý “cò mồi” và môi giới trái phép việc mua bán nhà ở xã hội

Hoàng Bách

26/11/2025, 13:47

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh được giao chủ trì kiểm tra, xử lý các hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, thu phí “bảo đảm hồ sơ trúng”, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định liên quan nhà ở xã hội. Đồng thời, Sở công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo người dân…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thực hiện văn bản số 13732/BXD - QLN ngày 19/11/2025 của Bộ Xây dựng về việc chấn chỉnh việc nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Xây dựng tập trung đôn đốc các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào kinh doanh.

Đồng thời, công khai thông tin đối với tất cả các dự án đang triển khai trên địa bàn, tối thiểu 30 ngày trước khi nhận hồ sơ. Nội dung công khai bao gồm: quy mô dự án, số lượng căn hộ, giá bán, giá thuê mua, thời gian - địa điểm phát hồ sơ; thời gian bắt đầu - kết thúc nhận hồ sơ… Việc công khai phải được thực hiện đồng thời trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án và ít nhất 1 lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương.

Ngoài ra, để hỗ trợ người dân, Sở Xây dựng hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện đầy đủ, tránh phải bổ sung, đi lại nhiều lần.

Sở Xây dựng cũng chủ trì kiểm tra, xử lý các hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, thu phí “bảo đảm hồ sơ trúng”, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định. Đồng thời, công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo người dân.

Đặc biệt, công tác hậu kiểm cần được tăng cường nhằm đảm bảo quản lý và sử dụng nhà ở xã hội đúng quy định. Các trường hợp kê khai gian dối, chuyển nhượng trái quy định hoặc không đúng đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí thu hồi căn hộ.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, Công an tỉnh chỉ đạo Công an địa phương phối hợp cùng UBND cấp xã nơi có dự án và chủ đầu tư xây dựng phương án phân luồng giao thông, tránh tình trạng tụ tập đông người, chen lấn.

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán theo quy định của pháp luật. Công bố công khai thông tin của dự án nhà ở xã hội trên trang thông tin của doanh nghiệp mình, đồng thời gửi các thông tin của dự án về Sở Xây dựng, UBNd cấp xã nơi có dự án để công bố, đăng tải trên các kênh thông tin chính thống khác của địa phương theo quy định.

Đối với việc nộp hồ sơ trực tiếp, chủ đầu tư bố trí nhiều điểm tiếp nhận; phân chia theo khung giờ, ngày, hoặc theo khu vực dân cư, có biển hướng dẫn, có lực lượng hỗ trợ điều tiết, phân luồng để tránh tập trung tại một thời điểm. Trong trường hợp số người nộp hồ sơ vượt quá khả năng tiếp nhận, chủ đầu tư phải có phương án dự phòng. Nếu cần thiết phải kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ thì kịp thời thông báo công khai tại các địa điểm tiếp nhận, các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, để đảm bảo tất cả những người đăng ký đều được tiếp nhận hồ sơ. Khuyến khích ứng dụng công nghệ số, như tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xếp hàng điện tử, phát hồ sơ online để giảm tải lượng người đến trực tiếp.

Đối với người mua nhà ở xã hội, yêu cầu chủ động tìm hiểu quy định pháp luật; chủ động tìm hiểu thông tin về nhà ở xã hội trên địa bàn tại các kênh chính thống; chỉ làm việc trực tiếp theo sự hướng dẫn của cán bộ, nhân viên của chủ đầu tư; không mua - bán qua “cò mồi”, môi giới hay tin vào “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”. Đặc biệt phải kê khai và chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký; chỉ nộp hồ sơ tại một dự án, không nhờ người khác đứng tên hộ hồ sơ.

