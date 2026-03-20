Thành phố Huế tìm lời giải cho bài toán “bớt nhựa, thêm xanh”

Sáng ngày 20/3, tại Huế, diễn ra “Diễn đàn quốc gia về thúc đẩy giải pháp giảm bao bì nhựa thông qua chính sách và thí điểm tại địa phương”. Diễn đàn do Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế phối hợp với WWF- Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Huế tổ chức,

Tham dự có lãnh đạo UBND thành phố Huế cùng đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học và đông đảo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, bán lẻ, đồ uống, bao bì và tái chế.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các chính sách nhằm giảm thiểu rác thải nhựa và hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn, sự kiện kỳ vọng sẽ trở thành một không gian đối thoại chính sách và kết nối thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh phát biểu

Tại diễn đàn, các bên liên quan sẽ cùng nhau thảo luận và tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu việc sử dụng bao bì nhựa, tăng cường hoạt động thu gom và tái chế, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn bền vững.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, đối với Huế, bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong định hướng phát triển đô thị xanh, bền vững và thân thiện với môi trường.

Giảm thiểu rác thải nhựa không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước mà cần có sự tham gia của toàn bộ chuỗi giá trị, từ doanh nghiệp sản xuất, đơn vị sử dụng bao bì, các cơ sở thu gom – tái chế, tổ chức xã hội đến từng người tiêu dùng. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế

Từ năm 2022 đến nay, với sự hỗ trợ của Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” do WWF Na Uy tài trợ thông qua WWF- Việt Nam, thành phố Huế đã triển khai nhiều sáng kiến và mô hình thí điểm nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trong cộng đồng. Các hoạt động tập trung vào thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, nâng cao năng lực thu gom– tái chế, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các giải pháp giảm nhựa trong sản xuất, kinh doanh.

Tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Giám đốc Chương trình Đại dương WWF- Việt Nam cho rằng đây là cơ hội quan trọng để các bên cùng nhìn nhận lại chuỗi giá trị bao bì nhựa tại Việt Nam, xác định rõ các cơ hội và thách thức. Qua đó, thúc đẩy các giải pháp khả thi nhằm giảm phát sinh rác thải nhựa ngay từ đầu nguồn, đồng thời tăng cường thu hồi bao bì sau sử dụng.

Các chuyên gia chia sẻ giải pháp giảm bao bì nhựa, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Huế.

Theo bà Thúy, các thực hành tiên phong tại địa phương như Huế được kỳ vọng sẽ trở thành bài học thực tiễn, góp phần thúc đẩy việc thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất và kinh tế tuần hoàn trên phạm vi rộng hơn.

Từ góc độ địa phương, ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Huế cho rằng Huế đang hướng tới xây dựng hình mẫu đô thị xanh và phát triển bền vững. Việc tổ chức diễn đàn quốc gia không chỉ góp phần kết nối doanh nghiệp với các sáng kiến giảm nhựa mà còn mở ra cơ hội để thành phố thí điểm các mô hình giảm bao bì, thu hồi và tái chế hiệu quả, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn của Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.