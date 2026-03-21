Công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đặc biệt, kết quả bầu cử thể hiện tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%.

Chiều 21/3, tại nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại họp báo, ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đã công bố Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21/3/2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Còn theo ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, báo cáo sơ bộ của 34 tỉnh, thành phố có khoảng 76.198.214/76.423.940 cử tri, đạt 99,70% tỷ lệ cử tri đi bầu cử. Nhìn chung, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên phạm vi cả nước đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay.

Trong kỳ bầu cử lần này có 5 đại biểu tự ứng cử, nhưng đều không trúng cử, tỷ lệ đại biểu người ngoài đảng có 18 người, tăng hơn 4 người so với nhiệm kỳ trước.

LẦN ĐẦU TIÊN QUỐC HỘI CÓ ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI DÂN TỘC Ơ ĐU

Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Hữu Đông cho biết tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 đại biểu, tổng số người ứng cử là 863 người. Số đại biểu trúng cử là 500 người. Đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu có 214 người trúng cử, có 2 người không trúng cử.

Kết quả bầu cử cũng cho thấy cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách.

Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40% (cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; 5,5% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; 7,2% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; 10,6% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII).

Đặc biệt, lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người trúng cử); 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ trúng cử tiếp tục đạt mức cao (30%).

Về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, ở cấp tỉnh, theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, các địa phương đã bầu đủ 2.552 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Luật định. Ở cấp xã, cả nước bầu được 72.437 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

CUỘC BẦU CỬ THÀNH CÔNG NHỜ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN, KỊP THỜI

Ông Nguyễn Hữu Đông cho rằng dưới sự lãnh đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, khoa học, kịp thời, chuyên nghiệp, sáng tạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử từ Trung ương đến địa phương, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Theo ông Nguyễn Hữu Đông có 5 nguyên nhân thành công trong cuộc bầu cử này.

Trước hết là sự lãnh đạo chặt chẽ, toàn diện, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Hai là, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cử tri và các tầng lớp Nhân dân cả nước, thể hiện qua tinh thần chủ động trong công tác chuẩn bị và ý thức lựa chọn đại biểu thông qua từng lá phiếu.

Ba là, sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, nhất là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng với hoạt động tích cực, chủ động của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, các Tiểu ban giúp việc và các bộ phận tham mưu giúp việc của các cơ quan tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

Bốn là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy hiệu quả vai trò trong công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, vận động bầu cử và động viên Nhân dân tích cực tham gia.

Năm là, sự chủ động, trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp trong việc tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, trật tự; đẩy mạnh tuyên truyền; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo; chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ bầu cử.