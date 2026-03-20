Thứ Hai, 23/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Vườn Quốc gia Cúc Phương hướng mục tiêu thành “ngân hàng gen” tự nhiên

Hằng Anh

20/03/2026, 18:03

Tầm nhìn đến năm 2050, Vườn quốc gia Cúc Phương sẽ đóng vai trò là "ngân hàng gen" tự nhiên, cung cấp nguồn giống động vật hoang dã cho các khu bảo tồn khác trên toàn quốc...

Mục tiêu tối thượng của bảo tồn là đưa các cá thể động vật hoang dã trở lại ngôi nhà thực sự- nơi chúng thực hiện vai trò sinh thái vốn có để duy trì sự sống của cánh rừng. Ảnh minh họa

Ngày 20/3, Vườn quốc gia Cúc Phương và Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) công bố “Kế hoạch hành động tái hoang dã Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050”.

Mục tiêu bao trùm của kế hoạch là phục hồi các loài hoang dã chủ chốt, bản địa, tái lập các mắt xích sinh thái quan trọng, khôi phục các quá trình sinh thái tự nhiên. Từ đó xây dựng Cúc Phương trở thành một hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi toàn vẹn, tự vận hành và có khả năng chống chịu cao trước biến đổi khí hậu.

Cúc Phương sẽ hoạt động với triết lý "thiên nhiên dẫn dắt, con người hỗ trợ" nhằm hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và cam kết "Sống hài hòa với thiên nhiên" của Việt Nam.

Trước mắt, giai đoạn 2026 - 2035, vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam đặt mục tiêu chuyển mình mạnh mẽ, tập trung vào 4 trụ cột chính: nghiên cứu khoa học và phục hồi sinh cảnh; triển khai chương trình tái thả ưu tiên; thiết lập hệ thống giám sát sau tái thả; và xây dựng cơ chế "Một sức khỏe" (One Health). Qua đó kết nối sức khỏe của hệ sinh thái, động vật và con người, nhằm ngăn ngừa các dịch bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người.

Vườn quốc gia Cúc Phương hướng tới việc trở thành một hệ sinh thái rừng đặc dụng hoàn thiện, nơi các chuỗi thức ăn và tương tác sinh học được phục hồi hoàn toàn. Ảnh: VQG Cúc Phương

Tầm nhìn đến năm 2050, Cúc Phương hướng tới việc trở thành một hệ sinh thái rừng đặc dụng hoàn thiện, nơi các chuỗi thức ăn và tương tác sinh học được phục hồi hoàn toàn.

Các hoạt động tái hoang dã tại Cúc Phương không chỉ giới hạn trong 22.400 ha của vườn quốc gia, mà còn kết nối hành lang sinh thái liên tỉnh (Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ) với diện tích khoảng hơn 50.000 ha, tạo không gian sống rộng lớn cho động vật hoang dã và đảm bảo dòng chảy di truyền giữa các quần thể.

Trên cơ sở đó, Vườn Quốc gia Cúc Phương sẽ đóng vai trò là "ngân hàng gen" tự nhiên, cung cấp nguồn giống động vật hoang dã cho các khu bảo tồn khác trên toàn quốc.

Điểm đặc biệt của kế hoạch tái hoang dã là chiến dịch "quét" sạch bẫy dây phanh trong rừng. Chiến dịch "Cúc Phương không bẫy dây" với mục tiêu loại bỏ trên 95% bẫy dây tại các khu vực tái thả trước khi đưa động vật trở lại môi trường tự nhiên. Đồng thời duy trì các hoạt động tuần tra, giám sát thường xuyên để đảm bảo môi trường sống an toàn cho động vật hoang dã.

Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn Quốc gia Cúc Phương nhấn mạnh “không chỉ dừng lại ở việc cứu hộ và nuôi nhốt, mục tiêu tối thượng của bảo tồn là đưa các cá thể động vật hoang dã trở lại ngôi nhà thực sự - nơi chúng thực hiện vai trò sinh thái vốn có để duy trì sự sống của cánh rừng".

Kế hoạch hành động tái hoang dã đặc biệt trên cho thấy đây không chỉ là một kế hoạch kỹ thuật, mà là một bước ngoặt mới trong công tác bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam. Đây cũng là cam kết mạnh mẽ về việc phục hồi các giá trị nguyên bản của tự nhiên, đưa Cúc Phương trở thành hình mẫu trong chiến lược "Tái hoang dã" tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Kế hoạch hành động tái hoang dã Vườn Quốc gia Cúc Phương cũng đặt cộng đồng vùng đệm vào trọng tâm, tham gia trực tiếp vào các hoạt động tuần tra, giám sát và phát triển sinh kế bền vững như du lịch sinh thái và dịch vụ bảo tồn. Các cơ chế chi trả dựa trên kết quả bảo tồn thực tế cũng sẽ được thí điểm nhằm chia sẻ lợi ích với người dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc SVW, cho rằng sự phối hợp giữa các tổ chức phi chính phủ và các Vườn quốc gia là chìa khóa để hiện thực hóa tham vọng tái hoang dã. SVW cam kết sẽ đồng hành cùng Vườn quốc gia Cúc Phương cả về nguồn lực tài chính lẫn chuyên môn kỹ thuật theo tiêu chuẩn của IUCN.

Liên kết vùng đệm tạo "lá chắn" giữ rừng Cúc Phương mãi xanh

Tăng cường phối hợp bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản

Bảo tồn các vườn quốc gia phải đặt con người làm trung tâm

Từ khóa:

Cúc Phương Đa dạng sinh học động vật hoang dã hệ sinh thái rừng đặc dụng Kinh tế xanh ngân hàng gen tự nhiên Vườn quốc gia

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 24/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Hơn 600 triệu USD hỗ trợ dự án chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh

Hơn 600 triệu USD hỗ trợ dự án chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam khoản vay xấp xỉ 90 tỷ yên cho các chương trình chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và hạ tầng cho vùng khó khăn…

Phát động cuộc thi trực tuyến hưởng ứng Giờ Trái Đất 2026

Phát động cuộc thi trực tuyến hưởng ứng Giờ Trái Đất 2026

Trong bối cảnh an ninh năng lượng toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, Bộ Công Thương vừa chính thức phát động cuộc thi trực tuyến hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2026 với chủ đề thúc đẩy toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...

Thành phố Huế tìm lời giải cho bài toán "bớt nhựa, thêm xanh"

Thành phố Huế tìm lời giải cho bài toán “bớt nhựa, thêm xanh”

Hướng đến đô thị xanh, phát triển bền vững, Huế tập trung tìm lời giải “bớt nhựa, thêm xanh” thông qua các sáng kiến giảm bao bì và tăng cường tái chế...

Truyền thông năng lượng tái tạo: "Ngọn hải đăng" cho hành trình Net Zero

Truyền thông năng lượng tái tạo: “Ngọn hải đăng” cho hành trình Net Zero

Trong bối cảnh thông tin ngày càng phức tạp, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ phóng viên về lĩnh vực năng lượng và môi trường là yêu cầu cấp thiết. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng, báo chí sẽ thực sự trở thành lực lượng tiên phong, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, bền vững tại Việt Nam.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?

Chứng khoán

2

Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"

Chứng khoán

3

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Tiêu điểm

4

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy