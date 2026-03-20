Vườn Quốc gia Cúc Phương hướng mục tiêu thành “ngân hàng gen” tự nhiên
Hằng Anh
20/03/2026, 18:03
Tầm nhìn đến năm 2050, Vườn quốc gia Cúc Phương sẽ đóng vai trò là "ngân hàng gen" tự nhiên, cung cấp nguồn giống động vật hoang dã cho các khu bảo tồn khác trên toàn quốc...
Ngày 20/3, Vườn quốc gia Cúc Phương và Trung tâm Bảo tồn động
vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) công bố “Kế hoạch hành động tái hoang dã Vườn quốc
gia đầu tiên của Việt Nam, giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050”.
Mục tiêu bao trùm của kế hoạch là phục hồi các loài hoang dã
chủ chốt, bản địa, tái lập các mắt xích sinh thái quan trọng, khôi phục các quá
trình sinh thái tự nhiên. Từ đó xây dựng Cúc Phương trở thành một hệ sinh
thái rừng trên núi đá vôi toàn vẹn, tự vận hành và có khả năng chống chịu cao
trước biến đổi khí hậu.
Cúc Phương sẽ hoạt động với triết lý "thiên nhiên dẫn dắt, con người hỗ trợ"
nhằm hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và cam kết "Sống
hài hòa với thiên nhiên" của Việt Nam.
Trước mắt, giai đoạn 2026 - 2035, vườn quốc gia đầu tiên của
Việt Nam đặt mục tiêu chuyển mình mạnh mẽ, tập trung vào 4 trụ cột chính: nghiên cứu khoa học và phục hồi sinh cảnh; triển khai chương trình táithả ưu
tiên; thiết lập hệ thống giám sát sau tái thả; và xây dựng cơ chế "Một sức
khỏe" (One Health). Qua đó kết nối sức khỏe của hệ sinh thái, động vật và
con người, nhằm ngăn ngừa các dịch bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người.
Tầm nhìn đến năm 2050, Cúc Phương hướng tới việc trở thành một
hệ sinh thái rừng đặc dụng hoàn thiện, nơi các chuỗi thức ăn và tương tác sinh
học được phục hồi hoàn toàn.
Các hoạt động tái hoang dã tại Cúc Phương không chỉ
giới hạn trong 22.400 ha của vườn quốc gia, mà còn kết nối hành lang sinh thái
liên tỉnh (Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ) với diện tích khoảng hơn 50.000 ha, tạo
không gian sống rộng lớn cho động vật hoang dã và đảm bảo dòng chảy di truyền
giữa các quần thể.
Trên cơ sở đó, Vườn Quốc gia Cúc Phương sẽ đóng vai trò là
"ngân hàng gen" tự nhiên, cung cấp nguồn giống động vật hoang dã cho
các khu bảo tồn khác trên toàn quốc.
Điểm đặc biệt của kế hoạch tái hoang dã là chiến dịch
"quét" sạch bẫy dây phanh trong rừng. Chiến dịch "Cúc Phương
không bẫy dây" với mục tiêu loại bỏ trên 95% bẫy dây tại các khu vực tái
thả trước khi đưa động vật trở lại môi trường tự nhiên. Đồng thời duy trì các
hoạt động tuần tra, giám sát thường xuyên để đảm bảo môi trường sống an toàn
cho động vật hoang dã.
Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn Quốc gia Cúc Phương nhấn
mạnh “không chỉ dừng lại ở việc cứu hộ và nuôi nhốt, mục tiêu tối thượng của bảo
tồn là đưa các cá thể động vật hoang dã trở lại ngôi nhà thực sự - nơi chúng thực
hiện vai trò sinh thái vốn có để duy trì sự sống của cánh rừng".
Kế hoạch hành động tái hoang dã đặc biệt trên cho thấy đây không chỉ là một kế hoạch kỹ thuật, mà là một bước ngoặt mới trong công tác bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam. Đây cũng là cam kết mạnh mẽ về việc phục hồi các giá trị nguyên bản của tự nhiên, đưa Cúc Phương trở thành hình mẫu trong chiến lược "Tái hoang dã" tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Kế hoạch hành động tái hoang dã Vườn Quốc gia Cúc Phương
cũng đặt cộng đồng vùng đệm vào trọng tâm, tham gia trực tiếp vào các hoạt động
tuần tra, giám sát và phát triển sinh kế bền vững như du lịch sinh thái và dịch
vụ bảo tồn. Các cơ chế chi trả dựa trên kết quả bảo tồn thực tế cũng sẽ được
thí điểm nhằm chia sẻ lợi ích với người dân địa phương.
Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc SVW, cho rằng sự phối hợp giữa
các tổ chức phi chính phủ và các Vườn quốc gia là chìa khóa để hiện thực hóa
tham vọng tái hoang dã. SVW cam kết sẽ đồng hành cùng Vườn quốc gia Cúc Phương
cả về nguồn lực tài chính lẫn chuyên môn kỹ thuật theo tiêu chuẩn của IUCN.
