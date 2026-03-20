Khu Đông trong dòng chảy đô thị hoá Hà Nội đến 2030: Định vị tọa độ sống mới

Trong dòng chảy đô thị hoá mạnh mẽ của Hà Nội với xu hướng sống đang dịch chuyển mạnh mẽ về phía Đông, The Parkland - Imperia Ocean City nổi lên như lựa chọn cân bằng giữa an cư và đầu tư trung hạn.

“ĐÁNH THỨC” VÙNG ĐẤT PHÍA ĐÔNG

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt mới đây, giai đoạn 2026 - 2045, thành phố dự kiến bố trí lại chỗ ở cho hơn 860.000 người dân sinh sống trong khu vực từ Vành đai 3 trở vào. Đây được xem là lời giải căn cơ cho các điểm nghẽn kéo dài nhiều thập kỷ: Quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường, áp lực dân số tại khu vực nội đô cũ.

Để hiện thực hóa mục tiêu “phát triển một cách đồng đều, văn minh, hiện đại”, Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian đô thị ở quy mô lớn chưa từng có. Thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa 65 - 70% vào năm 2030, mở rộng theo mô hình đa trung tâm, giảm tải cho khu vực lõi lịch sử và dịch chuyển trục phát triển sang các khu vực còn dư địa tăng trưởng đặc biệt là phía Đông.

Bài học từ các giai đoạn mở rộng trước đây cho thấy, muốn hình thành một trung tâm mới bền vững, không chỉ đơn thuần là chuyển nơi cư trú mà cần chuyển dịch đồng bộ cả hệ sinh thái sống: việc làm, trường học, y tế, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng. Nói cách khác, mô hình “đại đô thị” tích hợp đa chức năng mới là lời giải thực chất cho quá trình tái cấu trúc này.

Khu vực phía Đông Hà Nội với sự xuất hiện của đại đô thị Ocean City đang đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí đó. Không gian thoáng đãng, quy hoạch bài bản và sự hiện diện của hệ tiện ích đủ đầy đã phá vỡ tâm lý “ngại qua sông” vốn tồn tại suốt nhiều năm. Tại nơi đây đang được nhìn nhận như một lựa chọn an cư hàng đầu - nơi cư dân không chỉ tìm kiếm một ngôi nhà, mà sở hữu cả một môi trường sống văn minh, hiện đại cho cả gia đình đa thế hệ.

Đặc biệt, thúc đẩy vào sự chuyển dịch mạnh mẽ này phải kể đến trợ lực hạ tầng, với loạt công trình giao thông quy mô lớn đồng loạt được đẩy nhanh tiến độ đã tạo nên một “cú hích kép” - vừa cải thiện kết nối thực tế, vừa tác động mạnh đến tâm lý thị trường. Có thể kể đến hệ thống cầu qua sông Hồng như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Vĩnh Tuy 2 đã hoàn thành rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm; cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi trong quy hoạch giúp gia tăng năng lực kết nối hai bờ sông Hồng; cùng với đó là hệ thống vành đai 3,5 và vành đai 4, và quy hoạch tuyến Metro đang dần xóa bỏ rào cản địa lý.

Theo các báo cáo thị trường gần đây, giá bất động sản tại khu Đông ghi nhận mức tăng trung bình 10-15%/năm trong 3 năm trở lại đây, trong bối cảnh nguồn cung nội đô ngày càng khan hiếm. Xu hướng dịch chuyển dân cư ra các đại đô thị quy hoạch bài bản, tích hợp tiện ích đang trở thành lựa chọn chủ đạo của tầng lớp trung lưu và chuyên gia trẻ – nhóm khách hàng có nhu cầu sống xanh, sống tiện nghi nhưng vẫn đảm bảo khả năng kết nối linh hoạt với trung tâm.

THE PARKLAND - LỰA CHỌN CÂN BẰNG GIỮA Ở THỰC VÀ ĐẦU TƯ

Trong bối cảnh khu Đông đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, The Parkland - Imperia Ocean City, dự án do MIK Group phát triển tại vị trí trung tâm đại đô thị Ocean City nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa nhu cầu ở thực và chiến lược đầu tư trung hạn.

Khác với những dự án thuần nhà ở, The Parkland được định vị như một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái đại đô thị Ocean City, nơi đã hình thành cộng đồng cư dân, chuỗi thương mại dịch vụ và nhịp sống đô thị rõ nét. Điều này tạo nên nền tảng giá trị thực, thay vì kỳ vọng tăng giá dựa thuần túy vào tương lai.

Tại tâm điểm của dự án, phân khu căn hộ Forest Garden đang thu hút sự chú ý nhờ định vị “resort living” - phong cách sống nghỉ dưỡng giữa đô thị hiện đại. Forest Garden gồm hai tòa tháp cao 35 tầng, bao quanh bởi các trục đường nội khu rộng trên 20m và liền kề công viên trung tâm rộng 3,6ha.

Vị trí này tạo ra ba tầng giá trị tầm nhìn hiếm có bao gồm: Tầng công viên xanh mát, “lá phổi” điều hòa vi khí hậu và mở rộng không gian thị giác. Tầng thứ hai: nhịp sống sôi động của đại đô thị Ocean City, nơi hội tụ quảng trường, phố thương mại, tiện ích giải trí. Và tầng thứ ba: quảng trường rực rỡ ánh sáng, điểm nhấn cảnh quan và sự kiện cộng đồng.

Mỗi căn hộ tại Forest Garden được phát triển theo tư duy “kịch bản sống” rõ ràng. Căn hộ Studio, 1 phòng ngủ + hướng đến người trẻ theo đuổi lối sống linh hoạt; căn 2-3 phòng ngủ phù hợp gia đình trẻ; trong khi Duplex và Penthouse đáp ứng nhu cầu diện tích lớn, đề cao tính riêng tư và đẳng cấp.

Giá trị an cư tại Forest Garden không chỉ nằm ở diện tích căn hộ, mà ở khả năng tiếp cận hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh trong bán kính đi bộ: giáo dục, y tế, thương mại, vui chơi giải trí. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Hà Nội đang tái phân bổ dân cư quy mô lớn khi người dân không chỉ cần “nhà mới”, mà cần một môi trường sống trọn vẹn.

Nếu nhìn từ góc độ thị trường, khu Đông đang bước vào giai đoạn định hình giá trị khi hạ tầng dần hoàn thiện. Với mặt bằng giá còn dư địa tăng trưởng, các dự án sở hữu vị trí trung tâm đại đô thị, quy hoạch bài bản và thương hiệu vận hành uy tín thường có biên độ tăng giá ổn định hơn trong trung và dài hạn.

The Parkland vì thế không chỉ là lựa chọn an cư mà còn là tài sản đầu tư tích sản. Sự đa dạng loại hình căn hộ giúp mở rộng tệp khách thuê, đặc biệt là chuyên gia, người lao động chất lượng cao làm việc tại khu vực phía Đông và các khu công nghiệp lân cận.

Bên cạnh đó, chính sách bán hàng linh hoạt cùng hệ sinh thái quà tặng độc quyền, nổi bật với cơ hội sở hữu xe Mercedes dành cho khách hàng đủ điều kiện tạo thêm đòn bẩy tài chính và gia tăng sức hút thị trường trong giai đoạn cao điểm giao dịch.

Trong xu hướng dòng tiền ngày càng chọn lọc và ưu tiên những tài sản có khả năng khai thác thực, các dự án nằm trong đại đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân, tiện ích vận hành đồng bộ và tiềm năng gia tăng giá trị theo hạ tầng sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt.