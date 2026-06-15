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Hà Nội: Hỗ trợ 20 triệu đồng cho hộ nghèo chuyển đổi phương tiện giao thông xanh

Song Hoàng

15/06/2026, 19:17

Với khoảng 20 triệu đồng, người dân có thể lựa chọn một số mẫu xe máy điện phổ thông, đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản và bảo đảm chất lượng sử dụng. Mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng được xác định nhằm tạo điều kiện để hộ nghèo chuyển đổi phương tiện mà không phải bố trí thêm kinh phí, đồng thời phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của Thành phố...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 15/6, tại kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, nghị quyết nêu rõ việc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Cụ thể, đối tượng là cá nhân thuộc hộ nghèo có đăng ký “nơi cư trú” hoặc “nơi ở hiện tại” trên phần mềm quản lý VNeID thuộc địa bàn thành phố Hà Nội do UBND cấp xã xác nhận và chịu trách nhiệm. Điều kiện là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm nghị quyết này có hiệu lực.

Chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy cũng thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trong khoảng thời gian tính từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027; đồng thời hoàn thành việc chuyển nhượng, chuyển giao, đưa phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũ ra khỏi vùng phát thải thấp hoặc áp dụng biện pháp xử lý khác theo quy định của UBND thành phố và hoàn thành đăng ký phương tiện giao thông xanh mới.

Về mức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, được hỗ trợ 100% giá trị phương tiện giao thông xanh nhưng không quá 20 triệu đồng. Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ 1 lần tương ứng với 1 xe mô tô, xe gắn máy. Giá trị phương tiện giao thông xanh làm căn cứ hỗ trợ là giá ghi trên hóa đơn hợp pháp khi mua xe mới; đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, không bao gồm chi phí phụ kiện, bảo hiểm, phí dịch vụ tài chính và các chi phí phát sinh khác.

Về phương thức thực hiện, ngân sách thành phố hỗ trợ bằng tiền, do UBND cấp xã thực hiện thông qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của đối tượng được hỗ trợ. Thời gian được hưởng chính sách hỗ trợ từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định rõ chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị. Cụ thể, miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) cho người di chuyển trong Vành đai 1 kể từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2027.

Cùng với đó, miễn tiền vé đến hết ngày 31/12/2030 cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) hoặc đường sắt đô thị trên toàn địa bàn thành phố trong các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị xã hội đặc biệt của đất nước và của thành phố Hà Nội. UBND thành phố căn cứ tình hình thực tế từng thời điểm quyết định cụ thể số lượng ngày miễn tiền vé.

Trước đó, thảo luận tại hội trường liên quan đến nghị quyết, làm rõ thông tin nhiều đại biểu quan tâm về việc thực tế hiện nay thành phố gần như không còn hộ nghèo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định hiện nay thành phố không còn hộ nghèo. Song thành phố đưa nội dung này vào dự thảo nghị quyết nhằm tính toán phương án phát sinh sau này.

Theo Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 13/2/2026, trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo và còn 7.565 hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự kiến trong năm 2026 sẽ điều chỉnh chuẩn nghèo đa chiều và có thể phát sinh khoảng 10.000 hộ nghèo (trong đó 7.565 hộ cận nghèo theo Quyết định số 740/QĐ-UBND có thể chuyển thành hộ nghèo theo chuẩn mới).

Để bảo đảm tính ổn định, hiệu lực và hiệu quả của Nghị quyết, tránh phải sửa đổi, bổ sung khi phát sinh hộ nghèo, cơ quan soạn thảo đã quy định chính sách hỗ trợ đối với nhóm này.

Với giả định 70% số hộ nghèo thực hiện chuyển đổi phương tiện trong năm 2027 và mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng, kinh phí dự kiến khoảng 140 tỷ đồng. Về khả năng bố trí phần kinh phí đối ứng, trong quá trình xây dựng chính sách, cơ quan soạn thảo đã khảo sát giá xe máy điện trên thị trường.

Với khoảng 20 triệu đồng, người dân có thể lựa chọn một số mẫu xe máy điện phổ thông, đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản và bảo đảm chất lượng sử dụng. Mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng được xác định nhằm tạo điều kiện để hộ nghèo chuyển đổi phương tiện mà không phải bố trí thêm kinh phí, đồng thời phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của Thành phố và bảo đảm công bằng trong thực hiện chính sách.

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