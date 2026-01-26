Khu kinh tế Vũng Áng thu hút thêm dự án gần 10.000 tỷ đồng

Với tổng mức đầu tư 9.800 tỷ đồng, dự án nhà máy thép không gỉ tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được kỳ vọng bổ sung năng lực sản xuất thép quy mô lớn, góp phần hoàn thiện chuỗi công nghiệp nặng và gia tăng sức hút đầu tư của Khu kinh tế Vũng Áng...

Ngày 25/1, thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-KKT ngày 19/1/2026 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy thép không gỉ tại phường Hoành Sơn.

Theo quyết định, dự án do 3 nhà đầu tư triển khai gồm SINGVIN ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD., LAND RIVER HOLDINGS PTE. LTD. và Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Sơn Hà Đồng Nai. Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 66 ha, với tổng mức đầu tư 9.800 tỷ đồng.

Nhà máy thép không gỉ tại Hoành Sơn được đầu tư với công suất thiết kế 2 triệu tấn/năm, sản xuất các sản phẩm thép không gỉ dạng cuộn thuộc nhóm 200, 300 và 400. Sản phẩm có độ dày từ 2,5–5 mm, chiều rộng 1.000–1.580 mm, phục vụ cho các ngành công nghiệp chế tạo, xây dựng và công nghiệp phụ trợ.

Dự án đầu tư dây chuyền cán nóng công suất 1,95 triệu tấn/năm, cùng hệ thống sản xuất đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường trong nước, đồng thời hướng tới xuất khẩu. Đây được xem là một trong những dự án công nghiệp nặng có quy mô đáng kể được chấp thuận tại Khu kinh tế Vũng Áng trong thời gian gần đây.

Theo phương án được phê duyệt, dự án sử dụng 3 dây chuyền sản xuất chính gồm: luyện thép và đúc liên tục; cán nóng phôi thép; tẩy rửa axit và tôi thép cuộn cán nóng.

Ở giai đoạn 1, nhà đầu tư tập trung xây dựng và lắp đặt dây chuyền cán nóng công suất 1,95 triệu tấn/năm, cùng dây chuyền tẩy rửa axit nóng và các hạng mục phụ trợ. Giai đoạn này dự kiến hoàn thành trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước cho thuê đất và bàn giao đất thực địa.

Giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất phôi thép không gỉ công suất 2 triệu tấn/năm, kèm theo dây chuyền tẩy rửa axit nóng và các hạng mục phụ trợ. Toàn bộ giai đoạn 2 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong thời hạn 36 tháng kể từ khi giai đoạn 1 kết thúc.

Dự án nhà máy thép không gỉ được triển khai trong Khu kinh tế Vũng Áng, khu kinh tế trọng điểm của Hà Tĩnh, được thành lập theo Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 3/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Khu kinh tế này có tổng diện tích 22.781 ha, nằm trên địa bàn 4 phường gồm Vũng Áng, Hoành Sơn, một phần Sông Trí và một phần Hải Ninh.

Vũng Áng sở hữu vị trí địa lý thuận lợi cho giao lưu quốc tế, nằm trên hành lang các tuyến hàng hải quốc tế và là cửa ngõ ra biển của Lào, Thái Lan thông qua Quốc lộ 12C. Khu vực này còn hội tụ hệ thống hạ tầng giao thông quan trọng như cảng biển nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương, Quốc lộ 1, tuyến cao tốc Bắc – Nam, đường sắt Bắc – Nam và quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua.

Những lợi thế về vị trí và hạ tầng đã tạo điều kiện để Khu kinh tế Vũng Áng phát triển theo mô hình khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, với trọng tâm là công nghiệp nặng, năng lượng, logistics và dịch vụ cảng biển.

Đến nay, Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút 156 dự án đầu tư, trong đó có 56 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 16 tỷ USD và 100 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 85.054 tỷ đồng.

Nhiều dự án quy mô lớn đã và đang hoạt động tại khu kinh tế này, tiêu biểu như Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II. Gần đây, tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô điện, pin xe điện và Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng của Tập đoàn Vingroup tiếp tục góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp và đô thị tại khu vực phía nam Hà Tĩnh.