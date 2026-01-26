Thứ Hai, 26/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Khu kinh tế Vũng Áng thu hút thêm dự án gần 10.000 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

26/01/2026, 09:30

Với tổng mức đầu tư 9.800 tỷ đồng, dự án nhà máy thép không gỉ tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được kỳ vọng bổ sung năng lực sản xuất thép quy mô lớn, góp phần hoàn thiện chuỗi công nghiệp nặng và gia tăng sức hút đầu tư của Khu kinh tế Vũng Áng...

Khu kinh tế Vũng Áng
Khu kinh tế Vũng Áng

Ngày 25/1, thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-KKT ngày 19/1/2026 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy thép không gỉ tại phường Hoành Sơn.

Theo quyết định, dự án do 3 nhà đầu tư triển khai gồm SINGVIN ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD., LAND RIVER HOLDINGS PTE. LTD. và Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Sơn Hà Đồng Nai. Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 66 ha, với tổng mức đầu tư 9.800 tỷ đồng.

Nhà máy thép không gỉ tại Hoành Sơn được đầu tư với công suất thiết kế 2 triệu tấn/năm, sản xuất các sản phẩm thép không gỉ dạng cuộn thuộc nhóm 200, 300 và 400. Sản phẩm có độ dày từ 2,5–5 mm, chiều rộng 1.000–1.580 mm, phục vụ cho các ngành công nghiệp chế tạo, xây dựng và công nghiệp phụ trợ.

Dự án đầu tư dây chuyền cán nóng công suất 1,95 triệu tấn/năm, cùng hệ thống sản xuất đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường trong nước, đồng thời hướng tới xuất khẩu. Đây được xem là một trong những dự án công nghiệp nặng có quy mô đáng kể được chấp thuận tại Khu kinh tế Vũng Áng trong thời gian gần đây.

Theo phương án được phê duyệt, dự án sử dụng 3 dây chuyền sản xuất chính gồm: luyện thép và đúc liên tục; cán nóng phôi thép; tẩy rửa axit và tôi thép cuộn cán nóng.

Ở giai đoạn 1, nhà đầu tư tập trung xây dựng và lắp đặt dây chuyền cán nóng công suất 1,95 triệu tấn/năm, cùng dây chuyền tẩy rửa axit nóng và các hạng mục phụ trợ. Giai đoạn này dự kiến hoàn thành trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước cho thuê đất và bàn giao đất thực địa.

Giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất phôi thép không gỉ công suất 2 triệu tấn/năm, kèm theo dây chuyền tẩy rửa axit nóng và các hạng mục phụ trợ. Toàn bộ giai đoạn 2 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong thời hạn 36 tháng kể từ khi giai đoạn 1 kết thúc.

Dự án nhà máy thép không gỉ được triển khai trong Khu kinh tế Vũng Áng, khu kinh tế trọng điểm của Hà Tĩnh, được thành lập theo Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 3/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Khu kinh tế này có tổng diện tích 22.781 ha, nằm trên địa bàn 4 phường gồm Vũng Áng, Hoành Sơn, một phần Sông Trí và một phần Hải Ninh.

Vũng Áng sở hữu vị trí địa lý thuận lợi cho giao lưu quốc tế, nằm trên hành lang các tuyến hàng hải quốc tế và là cửa ngõ ra biển của Lào, Thái Lan thông qua Quốc lộ 12C. Khu vực này còn hội tụ hệ thống hạ tầng giao thông quan trọng như cảng biển nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương, Quốc lộ 1, tuyến cao tốc Bắc – Nam, đường sắt Bắc – Nam và quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua.

Những lợi thế về vị trí và hạ tầng đã tạo điều kiện để Khu kinh tế Vũng Áng phát triển theo mô hình khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, với trọng tâm là công nghiệp nặng, năng lượng, logistics và dịch vụ cảng biển.

Đến nay, Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút 156 dự án đầu tư, trong đó có 56 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 16 tỷ USD và 100 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 85.054 tỷ đồng.

Nhiều dự án quy mô lớn đã và đang hoạt động tại khu kinh tế này, tiêu biểu như Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II. Gần đây, tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô điện, pin xe điện và Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng của Tập đoàn Vingroup tiếp tục góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp và đô thị tại khu vực phía nam Hà Tĩnh.

Năm dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1 dự kiến thu phí sau Tết Nguyên đán

23:51, 24/01/2026

Năm dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1 dự kiến thu phí sau Tết Nguyên đán

Đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện truyền tải trọng điểm tại Ninh Bình

23:44, 24/01/2026

Đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện truyền tải trọng điểm tại Ninh Bình

Từ khóa:

công suất 2.000.000 tấn đầu tư 9.800 tỷ đồng Dự án Nhà máy thép không gỉ Hà Tĩnh Khu kinh tế Vũng Áng thép không gỉ

Đọc thêm

Hải Phòng phát triển đô thị đa cực – đa trung tâm

Hải Phòng phát triển đô thị đa cực – đa trung tâm

Hải Phòng quy hoạch định hướng phát triển đô thị đa cực – đa trung tâm theo 5 hành lang kinh tế và 2 hành lang đô thị…

Tái cấu trúc logistics và kinh tế biển phía Nam

Tái cấu trúc logistics và kinh tế biển phía Nam

Phía Nam được xem là “đầu tàu” logistics của cả nước, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố mà nhiều nền kinh tế mong muốn, gồm hệ thống cảng biển nước sâu, mạng lưới sông ngòi dày đặc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và lợi thế địa kinh tế hướng biển. Tuy nhiên, trong nhiều năm, chi phí logistics của khu vực này vẫn ở mức cao so với tiềm năng, làm suy giảm sức cạnh tranh của hàng hóa và doanh nghiệp.

5 startup xuất sắc nhận vốn mồi tại sự kiện Pitching “Vững Tài chính - Sáng Niềm tin”

5 startup xuất sắc nhận vốn mồi tại sự kiện Pitching “Vững Tài chính - Sáng Niềm tin”

Năm doanh nghiệp tiêu biểu nhất đã được nhận khoản vốn mồi để hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh, tạo thêm việc làm và đóng góp tích cực vào kinh tế địa phương…

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026 phát hành ngày 26/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Ninh Bình thúc tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm phục vụ phát triển du lịch

Ninh Bình thúc tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm phục vụ phát triển du lịch

Hàng loạt dự án giao thông quan trọng phục vụ phát triển du lịch tại Ninh Bình đang được đẩy nhanh tiến độ, thông qua việc rà soát, điều chỉnh phương án đầu tư và tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Sát thương lớn

Chứng khoán

2

Khai mở không gian trải nghiệm đa giác quan 6Senses Gallery tại The Sensia

Bất động sản

3

72,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp chậm trả trong năm 2025, chủ yếu Bất động sản

Chứng khoán

4

Ào ào bán tháo cổ phiếu, VN-Index giảm mạnh nhất 7 phiên

Chứng khoán

5

Lãi suất liên ngân hàng tăng đồng loạt, cao nhất lên tới 6,8%/năm

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy