Campuchia mở rộng chiến lược tiếp thị nhằm thu hút khách quốc tế

Chương trình thí điểm miễn visa cho khách Trung Quốc nhập cảnh Campuchia đang đóng vai trò là chất xúc tác chiến lược cho Năm Du lịch Campuchia - Trung Quốc 2026. Bên cạnh đó, các nhà chức trách nước này đang mở rộng các chính sách để gia lượng khách quốc tế…

Ảnh minh họa: Asia News Network

Tại phiên họp đánh giá chương trình sau 2 tháng đầu thực hiện (từ ngày 15/6 - 14/8), Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak cho biết chính sách miễn visa là một cơ chế quan trọng nhằm đạt được các mục tiêu của năm du lịch song phương, củng cố vị thế của Vương quốc Campuchia như một điểm đến hàng đầu cho du khách Trung Quốc.

Các chỉ số kinh tế ban đầu đang phản ánh tín hiệu tích cực. Dữ liệu từ Angkor Enterprise cho thấy, lượng vé được mua bởi du khách Trung Quốc tại Khu di tích khảo cổ Angkor đã tăng 13,23% trong giai đoạn từ ngày 15/6 - 12/8, so với cùng kỳ năm 2025.

Chương trình thí điểm miễn visa cho công dân Trung Quốc nhập cảnh Campuchia sẽ có hiệu lực đến ngày 15/10, được coi là một thành phần cốt lõi trong chiến lược kinh tế của Phnom Penh nhằm tăng cường quan hệ thương mại với Bắc Kinh; đồng thời đẩy nhanh quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19 đối với ngành dịch vụ, du lịch, khách sạn.

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC), tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch Campuchia trong nửa đầu năm chỉ ở mức 0,1%, thấp hơn đáng kể so với mức 6,1% của cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lượng khách quốc tế giảm 47,9% so với cùng kỳ năm ngoái; xuống còn khoảng 1,75 triệu lượt. Lượng khách quốc tế đến bằng đường hàng không giảm 22,8%, trong khi đường bộ và đường thủy giảm 66,4%.

Chương trình thí điểm miễn visa cho công dân Trung Quốc nhập cảnh Campuchia sẽ có hiệu lực đến ngày 15/10. Ảnh: The China Project

Theo giới chuyên gia, đà tăng trưởng kinh tế chậm lại trong khu vực làm giảm nhu cầu du lịch, trong khi những lo ngại về các vụ lừa đảo trực tuyến và căng thẳng biên giới giữa Campuchia với Thái Lan cũng ảnh hưởng đến quyết định của du khách.

Mới đây, Bộ Du lịch Campuchia cũng đã công bố Kế hoạch Phát triển Du lịch Phnom Penh giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu đưa thủ đô này trở thành một trong những điểm đến du lịch đô thị nổi bật của khu vực. Lễ công bố được tổ chức tại Phnom Penh ngày 17/8, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Du lịch Huot Hak và Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng.

Bộ Du lịch Campuchia khẳng định kế hoạch này là lộ trình chung và khung hành động thiết thực nhằm huy động sự tham gia của các bên liên quan cùng phát triển ngành du lịch Phnom Penh, dựa trên các tiêu chí “sạch, thông minh và xanh”. Ông Huot Hak nhấn mạnh Phnom Penh là cửa ngõ du lịch quốc tế quan trọng, cũng như một điểm đến đô thị hiện đại, sôi động, kết nối du khách với các địa điểm du lịch trên khắp cả nước.

Đồng thời, Bộ trưởng Huot Hak cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh du lịch ngày càng gay gắt trong khu vực, Campuchia không thể chỉ dựa vào các tài nguyên du lịch sẵn có. Quốc gia này cần tiếp tục kiến tạo các sản phẩm du lịch mới, cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến, cũng như tăng cường an ninh và an toàn cho du khách.

Phnom Penh là cửa ngõ du lịch quốc tế quan trọng của Campuchia. Ảnh: Mad Monkey

Những nỗ lực này bao gồm cả việc Campuchia đang cung cấp khoản hỗ trợ tiếp thị chung lên tới 60.000 USD cho các hãng hàng không, nhằm chuyển hóa việc mở rộng năng lực sân bay và các đường bay mới thành nhu cầu du lịch quốc tế mạnh mẽ hơn.

Cụ thể, Tổng cục Du lịch Campuchia (CTB) đã triển khai chương trình "Fly Cambodia Co-Marketing Grant" (Khoản tài trợ Tiếp thị chung Bay tới Cambodia). Đây là chương trình hợp tác đầu tư nhằm phối hợp với các hãng hàng không để quảng bá trực tiếp về Campuchia tại các thị trường nguồn quốc tế và thúc đẩy lượng đặt vé trên các đường bay đến quốc gia này.

Theo trang Cambodia Investment Review, sáng kiến ​​này được đưa ra trong bối cảnh Campuchia đang mở rộng cơ sở hạ tầng hàng không. Sân bay Quốc tế Techo Phnom Penh trị giá 2,3 tỷ USD, bắt đầu hoạt động thương mại vào tháng 9/2025. Sân bay Quốc tế Sihanoukville cũng đã kéo dài đường băng để tiếp nhận các loại máy bay thân rộng và hỗ trợ các hãng hàng không khai thác đường bay quốc tế đường dài.

Tuy nhiên, CTB cho rằng năng lực của sân bay và hãng hàng không cần phải đi đôi với nhu cầu hành khách ổn định. Theo chương trình, CTB sẽ hoàn trả tới 50% chi phí tiếp thị điểm đến hợp lệ đã được xác minh của hãng hàng không tham gia tại thị trường nguồn mà đường bay đó phục vụ. Mức tài trợ tối đa là 60.000 USD cho mỗi hãng hàng không trong mỗi chu kỳ.

Sân bay Quốc tế Techo Phnom Penh đã bắt đầu hoạt động thương mại vào tháng 9/2025. Ảnh:Cambodianess

Khoản hỗ trợ này chỉ dành cho hoạt động tiếp thị điểm đến và không bao gồm chi phí vận hành để mở hoặc duy trì đường bay. Các hồ sơ đăng ký sẽ được đánh giá dựa trên tiêu chí của chương trình và được phê duyệt tùy thuộc vào nguồn ngân sách hiện có. Ông Kim Minea, Giám đốc điều hành của Tổng cục Du lịch Campuchia, cho biết: "Kết nối hàng không tạo nền tảng cho việc tiếp cận thị trường. Các hãng hàng không là những đơn vị am hiểu thị trường, du khách và hành vi đặt vé của họ".

Tổng cục Du lịch Campuchia cũng cho biết họ đang xây dựng nền tảng cho một chiến dịch du lịch quốc tế, bao gồm câu chuyện thương hiệu du lịch quốc gia, các điểm bán hàng độc đáo (USP), cấu trúc thương hiệu, danh mục sản phẩm và kho nội dung truyền thông. Mục tiêu là giới thiệu hình ảnh Campuchia một cách nhất quán trên các kênh tiếp cận người tiêu dùng, kênh thương mại và các mô hình B2B2C2G, đồng thời định vị quốc gia này là điểm đến hấp dẫn quanh năm.

Theo báo cáo của CTB, chiến lược này được xây dựng dựa trên bốn trụ cột: Doanh nghiệp-đến-Khách hàng (B2C), Doanh nghiệp-đến-Doanh nghiệp (B2B), Doanh nghiệp-đến-Doanh nghiệp-đến-Khách hàng (B2B2C) và Doanh nghiệp-đến-Chính phủ (B2G), mỗi kênh nhắm đến một khía cạnh khác nhau của việc quảng bá du lịch và phát triển thị trường.

Campuchia muốn giới thiệu hình ảnh một cách nhất quán trên các kênh tiếp cận người tiêu dùng. Ảnh: Flytrippers

Trong nửa đầu năm, CTB đã đón tiếp đại diện từ 10 tổ chức truyền thông quốc tế, bao gồm Wanderlust, The Guardian UK và South China Morning Post, cùng với 20 nhà sáng tạo nội dung đến từ Úc và Ấn Độ. Kể từ tháng 3/2026, 145 đại lý du lịch quốc tế đã được xác nhận tham gia Chương trình Chuyến đi khảo sát 500 đại lý của CTB, nhằm mục đích đưa các chuyên gia du lịch nước ngoài đến Campuchia để phát triển và tiếp thị các gói du lịch mới.

CTB lưu ý rằng mặc dù các sáng kiến ​​này được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh du lịch của Campuchia, nhưng tác động của chúng đến lượng khách du lịch sẽ cần thời gian để thể hiện rõ. Khách du lịch quốc tế thường đặt chuyến đi trước từ 3 đến 9 tháng, trong khi các đại lý du lịch tham gia các chuyến đi khảo sát cần thêm thời gian để phát triển, tiếp thị và bán các sản phẩm du lịch Campuchia để thúc đẩy lượng khách tăng lên.