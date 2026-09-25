Công nghệ số theo chân người lính về bản làng biên giới

Thanh Hóa có 213,6km đường biên giới đất liền tiếp giáp tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh có 32 xã, phường khu vực biên giới, gồm 16 xã biên giới đất liền và 16 xã, phường khu vực biên giới biển.
Ở những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc đưa công nghệ số đến với người dân không phải lúc nào cũng dễ dàng. Dân cư phân bố không tập trung, điều kiện kinh tế còn khó khăn, khả năng sử dụng thiết bị thông minh không đồng đều. Bởi vậy, thay vì chỉ tuyên truyền, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa lựa chọn cách làm thiết thực hơn: xuống từng khu dân cư, hướng dẫn từng người, từng thao tác.
Tại xã biên giới Mường Lát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn phụ trách địa bàn 5 thôn, khu phố với 1.656 hộ, 7.044 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc cùng sinh sống. Đồng bào dân tộc Thái chiếm 63,4%; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khoảng 25%.
Từ đặc điểm đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn xây dựng kế hoạch, phân công các tổ công tác xuống cơ sở, phối hợp với Công an xã, MTTQ, Đoàn Thanh niên và các lực lượng địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ số.
Tại Nhà văn hóa khu phố Tén Tằn, những chiếc điện thoại thông minh được cán bộ Biên phòng và đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng ngay trên thực tế. Từ cài đặt VNeID, xác thực tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ đến tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, từng thao tác được hướng dẫn chậm rãi, dễ hiểu.
Với người cao tuổi hoặc những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, việc hướng dẫn càng được thực hiện tỉ mỉ hơn. Cán bộ không chỉ nói mà trực tiếp cầm điện thoại, chỉ từng nút bấm, sau đó để người dân tự thực hiện lại.
Năm nay 70 tuổi, ông Vi Văn Biên, cựu chiến binh khu phố Tén Tằn cho biết, trước đây nhiều tiện ích trên điện thoại thông minh còn khá xa lạ. Sau khi được cán bộ hướng dẫn trực tiếp, ông đã từng bước biết sử dụng VNeID và tra cứu một số thông tin cần thiết.
Theo ông Biên, cách hướng dẫn trực tiếp, làm đến đâu hiểu đến đó giúp những người lớn tuổi như ông dễ tiếp cận công nghệ hơn.
Cùng tham gia hỗ trợ người dân, bà Hà Mai Phương, Phó Bí thư Đoàn xã Mường Lát cho biết, đoàn viên, thanh niên có lợi thế về công nghệ nên phối hợp với cán bộ Biên phòng hướng dẫn từng trường hợp, nhất là những người còn lúng túng khi sử dụng điện thoại thông minh.
Không chỉ phục vụ đời sống dân sinh, công nghệ số cũng đang được đưa vào các hoạt động tại khu vực cửa khẩu. Tại Trạm kiểm soát cửa khẩu Tén Tằn, công nghệ hỗ trợ cán bộ trong công tác kiểm tra, kiểm soát, đồng thời giúp người dân chủ động tiếp cận thông tin về quy trình, thủ tục xuất nhập cảnh.
Một cách làm đáng chú ý tại Tén Tằn là sử dụng mã QR để tuyên truyền pháp luật và tiếp nhận thông tin về an ninh, trật tự.
Đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã triển khai gần 250 mã QR tại nhà văn hóa, khu dân cư và nhiều địa điểm công cộng. Chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối mạng, người dân có thể quét mã để tiếp cận thông tin hoặc gửi tin báo, tố giác tội phạm đến lực lượng chức năng.
Thiếu tá Dương Văn Quỳnh, Phó Trưởng Công an xã Mường Lát cho biết, việc phối hợp triển khai mã QR tạo thêm thuận lợi để người dân cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là nguồn tin giúp lực lượng Công an và Biên phòng chủ động nắm tình hình ngay từ cơ sở.
Ở những bản làng vùng biên, nơi khoảng cách địa lý đôi khi khiến việc tiếp cận các cơ quan chức năng không thuận tiện, một mã QR nhỏ có thể trở thành thêm một kênh liên lạc nhanh chóng. Người dân có thể chủ động phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, góp phần cùng lực lượng chức năng giữ gìn sự bình yên của địa bàn.
Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn cho biết, chuyển đổi số ở địa bàn biên giới là quá trình lâu dài, cần sự kiên trì bởi điều kiện kinh tế, thiết bị và khả năng sử dụng công nghệ của người dân còn khác nhau.
Vì vậy, cán bộ Biên phòng không chỉ dừng ở việc tuyên truyền mà trực tiếp xuống địa bàn, hướng dẫn để người dân biết, hiểu và tự sử dụng được những tiện ích phù hợp với nhu cầu.
Từ VNeID, dịch vụ công trực tuyến đến những mã QR đặt tại khu dân cư, công nghệ số đang từng bước hiện diện trong đời sống vùng biên. Đằng sau những tiện ích ấy vẫn là cách làm quen thuộc của người lính biên phòng: bám địa bàn, gần dân, hiểu dân và đồng hành cùng người dân.
Khi người dân biết sử dụng công nghệ để giải quyết công việc, tiếp cận thông tin và phản ánh những vấn đề từ cơ sở, chuyển đổi số không còn là câu chuyện xa xôi. Nó trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, củng cố thế trận Biên phòng toàn dân và xây dựng vùng biên Thanh Hóa ngày càng bình yên, phát triển.
Đón đầu kỷ nguyên Smart Home, hệ thống VNPT Mesh thế hệ mới không chỉ cung cấp kết nối Internet không gián đoạn mà còn tự động điều phối lưu lượng thông minh cho hàng chục thiết bị hoạt động cùng lúc, đem đến sự đột phá cho mỗi trải nghiệm trong ngôi nhà của bạn.
Nhà bán đang có thêm nhiều công cụ và chương trình hỗ trợ từ sàn thương mại điện tử để minh bạch thông tin sản phẩm, củng cố uy tín và nâng cao năng lực kinh doanh trực tuyến.
Tại VMware Explore 2026 ở Las Vegas, Broadcom đã giới thiệu nhóm 57 nhà cung cấp dịch vụ đám mây chủ quyền (Sovereign Cloud) trên nền tảng VMware Cloud Foundation. Viettel IDC là đơn vị duy nhất tại Đông Nam Á có tên trong danh sách này, đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường hạ tầng cloud khu vực.
Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 10, với hàng loạt diễn đàn, triển lãm và hoạt động kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu...
Công ty CT UAV, thành viên Tập đoàn CT Group Hi-Tech, vừa bắt tay đối tác TJ Aerospace mở nhà máy liên doanh lắp ráp UAV tại Garden Grove, California (Mỹ)…
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Làng nghề gỗ truyền thống đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm; tìm hướng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...