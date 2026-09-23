“Sức mạnh mềm” tiếp tục thu hút du khách đến Thái Lan

Mới đây, nữ ca sĩ Lisa nhóm Blackpink đã gây chú ý khi xuất hiện trên một chiếc xe tuk-tuk giữa Bangkok vào buổi tối. Cách quảng bá âm nhạc mang đậm màu sắc Thái Lan nhận được nhiều phản ứng tích cực từ người hâm mộ…

Ảnh: Sony Music

“SaWaDiKa” là ca khúc mới phát hành của Lisa, với tựa đề bắt nguồn từ lời chào trong tiếng Thái Lan. MV cũng lồng ghép nhiều hình ảnh đặc trưng của quê hương cô như xe tuk-tuk, Muay Thái và đường phố Bangkok. Sau màn quảng bá bất ngờ, Lisa tiếp tục xuất hiện trong chương trình “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” của NBC. Tại đây, nữ ca sĩ chia sẻ về EP “Press play”, dự kiến phát hành ngày 23/10/2026.

Lisa cho biết các ca khúc trong EP đều được kết nối bởi những yếu tố văn hóa Thái Lan, tạo cảm giác giống như một bộ phim khi nghe toàn bộ sản phẩm. “Chỉ cần nhấn nút phát là có thể đắm chìm trong đó”, cô nhấn mạnh. Trong chương trình, cô cũng giới thiệu một số món ăn, đồ uống đặc trưng của quê hương như gỏi đu đủ xanh, đồng thời hướng dẫn người dẫn chương trình nói một số câu tiếng Thái.

Trong bối cảnh đó, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã công bố những kết quả đáng chú ý từ dự án Đại sứ “Amazing Thailand”. Trong khuôn khổ dự án, Lisa giới thiệu những câu chuyện và góc nhìn về Thái Lan thông qua chiến dịch “Feel All the feelings”, truyền cảm hứng để du khách khám phá đất nước này theo cách gần gũi và hiện đại hơn.

Theo TAT, các hoạt động quảng bá của chiến dịch tạo ra hơn 448 triệu lượt tiếp cận trên truyền thông. Các video quảng bá, trong đó có video với sự xuất hiện của Lisa, đạt hơn 89,4 triệu lượt xem. Tổng lượng tương tác liên quan đến chiến dịch lên tới 464 triệu lượt.

Lisa hiện là đại sứ hình ảnh chính thức của Tổng cục Du lịch Thái Lan. Ảnh: Marketing Interactive

TAT ước tính giá trị truyền thông của toàn bộ chiến dịch vượt 567 triệu baht (khoảng 443 tỉ đồng). Riêng sự kiện Lisa chính thức trở thành Đại sứ “Amazing Thailand” tại chùa Wat Arun ở Bangkok có giá trị quảng bá ước tính lên tới 409 triệu baht (khoảng 319 tỉ đồng), thu hút sự chú ý của truyền thông, nhà sáng tạo nội dung, du khách và cộng đồng mạng.

Theo TAT, quyết định du lịch của du khách hiện không còn chỉ dựa trên thông tin đơn thuần về điểm đến. Những câu chuyện, nội dung giàu cảm xúc và trải nghiệm văn hóa ngày càng có vai trò trong việc tạo cảm hứng cho hành trình. Việc lựa chọn Lisa vì thế được TAT kỳ vọng giúp hình ảnh Thái Lan tiếp cận khán giả quốc tế theo cách gần gũi hơn.

Hướng tới năm 2027, Thái Lan dự kiến chuyển trọng tâm từ việc chạy theo số lượng du khách sang tăng trưởng dựa trên giá trị, đồng thời hướng dòng khách từ các thành phố lớn tới những điểm đến cấp hai còn nhiều tiềm năng. Mới đây, các nhà làm phim và quan chức du lịch Thái Lan cũng đã cùng ngồi lại để thảo luận về sự bùng nổ của ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình Thái Lan, nhằm đảm bảo rằng xu hướng này sẽ được duy trì lâu dài.

Theo tờ Variety, đoàn công tác nước này đã tham gia Liên hoan phim quốc tế Toronto để thảo luận về sự hiện diện ngày càng tăng của Thái Lan trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu, cả về các tác phẩm gốc của các nhà làm phim Thái Lan và sự đổ bộ của các dự án sản xuất quốc tế đến quay phim trên khắp đất nước.

Sự gia tăng của xu hướng “du lịch theo phim trường” đã góp phần thu hút du khách tới Thái Lan. Ảnh: Thailandfilmpermit

Sau khi đảo Koh Samui xuất hiện trong phim “White Lotus”, tìm kiếm trực tuyến đến địa điểm này đã tăng vọt 88% , và lượng đặt phòng khách sạn trên đảo cũng tăng 44%. Sự nổi tiếng tăng lên này cũng góp phần vào sự gia tăng của xu hướng “du lịch theo phim trường”, khi khán giả tìm kiếm những điểm đến mà họ đã thấy trên màn ảnh.

Ông Seeprae, phó thống đốc TAT, cho biết các đoàn làm phim quốc tế vẫn đang tiếp tục đến Thái Lan để quay phim, với hơn 383 đoàn phim đến Thái Lan chỉ riêng trong năm nay. Số lượng phim được quay tại Thái Lan cũng tăng từ 5% đến 10% trong năm qua.

Trong bối cảnh "sức mạnh mềm" đang phát huy tác dụng, Thái Lan đang xem xét áp dụng phí du lịch 450 baht đối với mỗi du khách nước ngoài nhập cảnh vào nước này. Theo hãng tin Bernama, Bộ Du lịch và Thể thao đã mở đề xuất này để lấy ý kiến ​​công chúng đến ngày 28/9, sau đó sẽ trình lên Ủy ban Chính sách Du lịch Quốc gia để xem xét.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul cho biết mức phí đề xuất sẽ được áp dụng như nhau bất kể du khách nhập cảnh vào Thái Lan bằng đường hàng không, đường bộ hay đường biển. “Số tiền thu được sẽ được dùng để nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch và các tiêu chuẩn an toàn của Thái Lan, giúp ngành này phát triển mà không hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách nhà nước”, ông cho biết trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web của Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan.

Thái Lan đang xem xét áp dụng phí du lịch 450 baht đối với mỗi du khách nước ngoài nhập cảnh. Ảnh: VisasNews

Chính phủ đặt mục tiêu bắt đầu thu phí vào quý đầu tiên năm 2027, trong bối cảnh một nghiên cứu mới đây tiết lộ những điểm đến phổ biến nhất cho chuyến du lịch giờ chót năm 2026, trong đó Thái Lan có tỷ lệ cao về lượng khách du lịch đặt chỗ chỉ trong vòng 7 ngày trước khi đến.

Trong số 10 điểm đến phổ biến nhất cho các chuyến du lịch giờ chót năm 2026 do hệ thống quản lý khách sạn đa quốc gia Sirvoy đánh giá, Thái Lan, Philippines và Australia là những nơi dẫn đầu. Khảo sát của Sirvoy cho thấy Thái Lan ghi nhận ​​74,8% lượt đặt phòng được thực hiện trong vòng 7 ngày trước khi nhận phòng.

“Du khách toàn cầu ngày càng ưa chuộng sự ngẫu hứng khi đặt các kỳ nghỉ tiếp theo. Tại 10 điểm đến phổ biến nhất cho các chuyến du lịch giờ chót năm nay, hơn một nửa số lượt đặt phòng được thực hiện chỉ trong vòng 7 ngày trước khi nhận phòng,” các chuyên gia của Sirvoy cho biết.

Chính phủ Thái Lan cũng đang cân nhắc lùi thời điểm triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa “Thai Tiew Thai Plus” (tạm dịch: Người Thái du lịch Thái Lan) sang khoảng tháng 4/2027, thay vì thực hiện từ tháng 11/2026 như kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân được cho là việc triển khai chương trình trong mùa cao điểm du lịch có thể không mang lại hiệu quả kinh tế như kỳ vọng.

Bộ trưởng Surasak Phancharoenworakul cho biết, nhu cầu du lịch trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027 được dự báo ở mức cao, trong khi công suất phòng tại nhiều khách sạn đã đạt mức đầy hoặc gần đầy. Do đó, việc bổ sung ngân sách hỗ trợ du lịch trong thời gian này có thể không tạo ra nhiều nhu cầu mới và khó phát huy tối đa hiệu quả kinh tế.

Trong quý 4/2026, chính phủ Thái Lan tiếp tục hỗ trợ kích thích tiêu dùng. Ảnh: Tisland

Chương trình “Thai Tiew Thai Plus” dự kiến có ngân sách khoảng 4 tỷ baht (hơn 100 triệu USD), hỗ trợ 1 triệu lượt khách du lịch. Trước mắt, trong quý 4/2026, chính phủ Thái Lan có thể tiếp tục sử dụng chương trình “Thai Chuay Thai Plus” (tạm dịch: Người Thái hỗ trợ người Thái) nhằm hỗ trợ kích thích tiêu dùng. Chính phủ đang cân nhắc gia hạn chương trình này sau ngày 30/9/2026.