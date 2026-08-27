Campuchia - Lào - Việt Nam thúc đẩy sáng kiến du lịch đi vào thực chất

Theo số liệu được ghi nhận, ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam đón 31,3 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, tăng 10,2% so với năm 2024, trong đó lượng khách du lịch nội khối đạt 3,2 triệu lượt, chiếm 10% tổng lượng khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt khoảng 45,6 tỉ USD…

Việt Nam đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế sau 7 tháng đầu năm. Ảnh: TourRadar

Sáng ngày 26/8, Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia đã giới thiệu chiến dịch “Visit Cambodia in Green Season” cùng kế hoạch tham gia ITE-HCMC 2026 tới đây.

Theo đó, Campuchia sẽ giới thiệu các sản phẩm du lịch kết nối hai quốc gia, nổi bật với Caravan Tour và Self-Drive Tour qua các cửa khẩu quốc tế Campuchia - Việt Nam; Mekong Cruise Tour kết nối các điểm đến ven sông; cùng các gói tour kết hợp Việt Nam và Campuchia dành cho du khách quốc tế.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Visit Cambodia in Green Season”, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch xuyên biên giới giữa Campuchia và Việt Nam. Bên cạnh hoạt động xúc tiến tại hội chợ, Bộ Du lịch Campuchia cũng chào đón các cơ quan báo chí, KOL/KOC du lịch đến trải nghiệm và tìm hiểu về Campuchia cũng như các sản phẩm du lịch xuyên biên giới giữa hai quốc gia.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đánh giá đây cũng là cơ hội để cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch hai nước trao đổi thông tin thị trường, thiết lập quan hệ đối tác và phát triển sản phẩm và gia tăng lượng khách du lịch hai chiều.

Campuchia mong muốn quảng bá hình ảnh “Vương quốc Kỳ diệu”, hướng đến một điểm đến ấm áp, an toàn, sạch và xanh. Ảnh: The Better Cambodia

Thực tế, lượng khách qua lại giữa hai thị trường tiếp tục cho thấy tiềm năng hợp tác còn lớn. Năm 2025, Việt Nam đón 687.132 lượt khách Campuchia, tăng khoảng 45% so với năm 2024, đưa Campuchia trở thành thị trường nguồn lớn thứ tám của du lịch Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 565.385 lượt khách Campuchia, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, hơn 1,22 triệu lượt khách Việt Nam đến Campuchia trong năm 2025. Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng hàng đầu của Campuchia. Những kết quả này cho thấy dư địa để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác, nhất là trong phát triển các sản phẩm du lịch liên tuyến, kết nối di sản, tăng cường vận chuyển hàng không và khai thác các hành trình kết hợp giữa hai quốc gia.

Ông Huot Hack, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia cho biết, trong khuôn khổ chiến dịch "Visit Cambodia in Green Season”, Bộ Du lịch Campuchia sẽ phối hợp với các đối tác tổ chức GX Summit 2026 từ ngày 23 - 28/9/2026 tại Phnom Penh và Siem Reap. Campuchia cũng dự kiến đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 20 vào tháng 11/2026, với sự tham dự của hơn 90 nguyên thủ quốc gia cùng các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Theo ông Huot Hack, việc triển khai các kế hoạch hành động trọng điểm sẽ góp phần hỗ trợ mục tiêu của ASEAN trong xây dựng khu vực trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, có tính kết nối cao.

Sức hút của Lào tăng thêm khi khách sạn hạng sang La Résidence Phou Vao tại Luang Prabang mở cửa trở lại sau quá trình phục hồi. Ảnh: La Residence Hotel

Trong khi đó, Lào là quốc gia Đông Nam Á duy nhất được đưa vào danh sách "điểm đến ấn tượng nhất thế giới" năm 2027 của Geographic Expeditions (GeoEx), công ty chuyên tổ chức các hành trình khám phá. Cùng với Lào, danh sách "Where to Travel in 2027" còn bao gồm: Balkan, Ai Cập, Namibia, Peru, Uzbekistan và miền Tây Nhật Bản.

Theo GeoEx, danh sách năm nay tập trung vào những điểm đến phù hợp với các xu hướng đang nổi lên như du lịch chậm và có chủ đích, sự quan tâm ngày càng tăng đối với những khu vực ít được biết đến, khám phá văn hóa, khảo cổ và trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên. So với hai nước láng giềng Thái Lan và Việt Nam, Lào đón ít khách hơn, song có sự kết hợp giữa truyền thống Phật giáo, núi non, các cộng đồng ven sông Mekong và những trải nghiệm văn hóa lâu đời.

Theo Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Suansavanh Viyaket, trong giai đoạn 2026 - 2030, nước này đặt mục tiêu đón 43 triệu lượt khách, gồm 21 triệu khách nội địa và 22 triệu khách quốc tế, đồng thời đạt ít nhất 13 tỷ USD doanh thu du lịch. Trong tổng doanh thu này, khách quốc tế được kỳ vọng đóng góp ít nhất 8 tỷ USD. Thời gian lưu trú trung bình của mỗi du khách quốc tế dự kiến đạt khoảng 10 ngày.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất. Ảnh: BVHTTDL

Trong bối cảnh đó, chiều ngày 26/8 tại TP.HCM, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Huot Hak và Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lâm Thị Phương Thanh cho biết hội nghị chính là sự kiện chính thức khởi động cơ chế hợp tác ba Bộ trưởng Du lịch Campuchia - Lào - Việt Nam ở cấp cao nhất, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch ba nước đi vào hiệu quả và thực chất. Hội nghị có ý nghĩa cụ thể hóa định hướng mà Thủ tướng Chính phủ ba nước đã nhất trí về việc thúc đẩy thành lập cơ chế hợp tác để triển khai sáng kiến “Một hành trình, ba điểm đến”.

"Cùng chung dòng sông Mekong, sở hữu hệ thống di sản văn hóa, thiên nhiên đa dạng và hệ thống giao thông đường bộ, đường sông, hàng không ngày càng được kết nối thuận lợi, ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam hội tụ đầy đủ điều kiện để xây dựng một điểm đến chung mang bản sắc riêng, có sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cao trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế", bà Thanh nhấn mạnh.

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch hành động chung về hợp tác du lịch ba nước giai đoạn 2026 - 2028. Ảnh: BVHTTDL

Trong đó, hội nghị đánh giá cao đề xuất hợp tác của các đối tác quốc tế, trong đó có Văn phòng hỗ trợ khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism RSOAP) về khả năng phục hồi du lịch và quản lý điểm đến bền vững. Ngoài ra, đại diện Traveloka đề xuất về các chiến dịch tiếp thị chung dựa trên dữ liệu nhằm quảng bá Campuchia - Lào - Việt Nam như một điểm đến thống nhất.

Hội nghị cũng thông qua Kế hoạch hành động chung về hợp tác du lịch ba nước giai đoạn 2026 - 2028, theo đó ba nước sẽ đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch chung, tăng cường kết nối và tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thông giữa ba nước. Các bên cũng thống nhất tăng cường tiếp thị, quảng bá và xây dựng thương hiệu chung theo mô hình "Một hành trình, ba điểm đến", đồng thời thúc đẩy hợp tác công - tư và liên kết sản phẩm, trong đó có quảng bá ẩm thực.

Kế hoạch cũng đặt trọng tâm vào nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm giữa cán bộ ngành du lịch, phát triển du lịch ba nước theo hướng bền vững, có trách nhiệm và dựa vào cộng đồng, đồng thời tăng cường cơ chế, thể chế hợp tác và mở rộng phối hợp với các đối tác quốc tế.