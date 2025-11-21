Khung nhôm iPhone 17 Pro có tản nhiệt tốt hơn khung titan iPhone 16 Pro?

Quyết định chuyển từ khung titan cao cấp sang nhôm trên các phiên bản iPhone 17 của Apple được cho là nhằm cải thiện hiệu năng của sản phẩm…

Lần này, toàn bộ các mẫu iPhone mới, trừ phiên bản Air, đều chuyển sang sử dụng khung nhôm. Trong khi ở hai thế hệ iPhone 15 và iPhone 16, chỉ dòng iPhone thường mới sử dụng khung nhôm còn các dòng Pro sử dụng khung titan. Theo Apple, quyết định thay đổi vật liệu của khung lần này là nhằm cải thiện khả năng tản nhiệt của máy.

Đây cũng là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất kể từ khi hãng ra mắt chip 3 nm đầu tiên - chip A17 Pro. Con chip này dù rất mạnh, song sẽ nóng lên nhanh chóng khi thực hiện tác vụ nặng. Trong khi, nếu nhiệt độ tăng, máy buộc phải giảm xung nhịp, dẫn đến hiệu năng sụt giảm. Điều đó khiến người dùng khó tận dụng sức mạnh của máy trong các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao, dựng hình hay xuất video.

Ngoài thay đổi về vật liệu khung máy, Apple còn trang bị thêm buồng tản nhiệt hơi nước (vapor chamber) - công nghệ đã được Asus, Samsung và nhiều hãng Android áp dụng từ lâu trên các dòng máy cao cấp. Đây là lần đầu tiên công nghệ này xuất hiện trên iPhone.

Buồng hơi chứa một lượng nhỏ chất lỏng tập trung quanh khu vực sinh nhiệt. Khi chip xử lý nóng lên, chất lỏng bốc hơi, di chuyển sang các vùng mát hơn của buồng. Tại đó, hơi tiếp xúc với bề mặt ngoài, giải phóng nhiệt rồi ngưng tụ trở lại thành chất lỏng. Với iPhone, lượng nhiệt này sẽ được truyền ra khung kim loại, giúp tản nhiệt hiệu quả hơn.

Vậy, liệu việc dùng nhôm có tạo ra khác biệt lớn so với khung titan trước đó? PhoneArena mới đây đã thực hiện bài kiểm tra để tìm ra sự thật.

Ban đầu, nhóm PhoneArena giữ yên iPhone 16 Pro cùng iPhone 17 Pro trong khoảng 20 phút để quan sát diễn biến nhiệt độ giữa hai máy.

iPhone 16 Pro và iPhone 17 Pro ở trạng thái bình thường - Nguồn: Phone Arena.

Sau đó, họ chạy bài kiểm tra 3DMark Wildlife Extreme Stress Test, một bài kiểm tra hiệu năng chuyên dùng để đo khả năng duy trì hiệu suất của máy trong điều kiện tải nặng. Sau 3 phút, họ bắt đầu dùng camera đo nhiệt để ghi lại cách hai máy nóng lên và tản nhiệt.

iPhone 16 Pro và iPhone 17 Pro sau 3 phút thực hiện bài kiểm tra - Nguồn: Phone Arena.

Kết quả ghi nhận, trên iPhone 16 Pro, điểm nóng tập trung chủ yếu ở cạnh phải, gần phím âm lượng. Nhiệt độ ghi nhận vào khoảng 41°C, dù không quá nóng nhưng đủ để người dùng cảm thấy khó chịu nếu cầm lâu. Khung titan của máy cho thấy khả năng tản nhiệt kém, khiến vùng nóng bị dồn lại một chỗ.

Còn trên iPhone 17 Pro, nhiệt lan rộng đều toàn bộ thân máy. Điểm nóng nhất rơi vào khoảng 36°C, chỉ cao hơn khoảng 5°C so với nhiệt độ khi để máy bình thường, và thấp hơn gần 5°C so với vùng nóng nhất của iPhone 16 Pro.

Sau 10 phút chạy tải nặng, tình hình gần như không đổi. iPhone 16 Pro với khung titan vẫn tập trung phần lớn nhiệt vào một điểm. Nhiệt độ tại vùng nóng nhất tăng lên khoảng 45°C. Đây là mức nhiệt khiến người dùng sẽ cảm thấy khó chịu khi cầm thời gian dài.

iPhone 16 Pro và iPhone 17 Pro sau 10 phút thực hiện bài kiểm tra - Nguồn: Phone Arena.

Ngược lại, iPhone 17 Pro cho thấy khung nhôm tản nhiệt tốt hơn. Điểm nóng nhất khoảng 42°C. Phần khung sáng rực trên ảnh cho thấy máy sẽ ấm đều ở tay người dùng, nhưng đáng chú ý, linh kiện bên trong không bị dồn áp lực nhiệt vào một khu vực như trên iPhone 16 Pro.

Sau đó, thí nghiệm được dừng lại để quan sát tốc độ nguội đi của hai máy.

Sau 5 phút chờ, kết quả ghi nhận được khá bất ngờ. iPhone 16 Pro với khung titan lại hạ nhiệt nhanh hơn dự kiến, hơi ấm lan đều ra thân máy, và điểm nóng nhất về khoảng 36°C, nhưng chưa trở về mức nhiệt chờ ban đầu, dù vậy kết quả vẫn được đội ngũ thử nghiệm đánh giá cao. iPhone 17 Pro cũng hạ nhiệt về mức nhiệt tương tự.

iPhone 16 Pro và iPhone 17 Pro sau 5 phút dừng thí nghiệm - Nguồn: Phone Arena.

Sau 10 phút chờ, kết quả không thay đổi nhiều. Cả hai máy đều chưa hoàn toàn mát lại như ban đầu, nhưng không có chiếc nào vượt trội hơn hẳn về tốc độ hạ nhiệt trong giai đoạn này.

Tóm lại, thí nghiệm cho thấy khung nhôm của iPhone 17 Pro thực sự mang có hiệu quả tản nhiệt tốt hơn trong quá trình máy bị sử dụng tải nặng. Trong khi đó, iPhone 16 Pro với khung titan dễ bị nóng cục bộ, khiến máy tạo cảm giác “quá tải” khi hoạt động lâu.