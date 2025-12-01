“Kích hoạt” sức mua nội địa cuối năm

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 01/12/2025
Vũ Khuê
01/12/2025, 14:50
Chương trình Khuyến mại tập trung Quốc gia 2025 chính thức khởi động, mang đến một "cú hích" mạnh mẽ cho tiêu dùng nội địa trong giai đoạn cuối năm đầy thách thức. Đặc biệt, các doanh nghiệp được phép giảm giá đến 100%, mở ra cơ hội vàng để người tiêu dùng mua sắm hàng hóa chất lượng với mức giá chưa từng có...
Ngày 1/12/2025, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) chính thức tổ chức lễ Phát động Chương trình Khuyến mại tập trung Quốc gia 2025 (Vietnam Grand Sale 2025). Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, chưa vững chắc, và trong nước, nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, nhấn mạnh rằng giai đoạn cuối năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.
Mặc dù 10 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng 9,3% so với cùng kỳ, thể hiện sự củng cố của sức mua và niềm tin tiêu dùng nội địa, nhưng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt 8% trở lên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trụ cột tiêu dùng nội địa.
Điểm nhấn mang tính chiến lược và đổi mới lớn nhất của chương trình năm nay chính là cơ chế khuyến mại đột phá. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, cho biết trong thời gian từ ngày 01/12/2025 đến ngày 18/01/2026, tất cả các thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đều được áp dụng hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại lên tới 100%.
"Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp được phép thực hiện các chương trình giảm giá khuyến mại hấp dẫn mà không bị giới hạn ở mức trần 50% như quy định thông thường", ông Tài chia sẻ.
Việc "phá bỏ giới hạn" 50% này nhằm tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp khơi thông đầu ra, giải phóng hàng tồn kho và tăng tốc vòng quay vốn. Đặc biệt, doanh nghiệp tham gia không cần thông qua bất kỳ khâu lựa chọn, xét chọn nào của các cơ quan nhà nước.
Chương trình kỳ vọng đạt được mục tiêu kép: Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa và mở rộng quy mô sản xuất; tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa chất lượng với giá cả hợp lý, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Để chương trình đạt hiệu quả cao nhất, ông Vũ Bá Phú đề nghị các Sở Công Thương địa phương chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia. Đồng thời, tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát chất lượng hàng hóa, phòng chống gian lận thương mại để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Bộ Công Thương kêu gọi các hiệp hội, ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, triển khai các chương trình khuyến mại thực chất, minh bạch và sáng tạo, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh và bền vững.
Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cũng kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo hàng hóa khuyến mại đúng luật và chất lượng, kể cả trên kênh thương mại truyền thống và thương mại điện tử.
Về phía doanh nghiệp, Chương trình nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ các nhà bán lẻ. Bà Đoàn Thị Hương Thanh, Giám đốc Pháp chế, Công ty CP dịch vụ Thương mại tổng hợp WinCommerce, cho biết hệ thống WinMart và WinMart+ đã chuẩn bị các chương trình ưu đãi lớn và đồng bộ.
Điển hình là chương trình “Lễ hội vui khui tiệc lớn” trong tháng 12 với hơn 1.000 sản phẩm giá tốt mỗi ngày. Các hình thức khuyến mại đa dạng: giảm tới 50%, mua một tặng một, mua hai tặng một cho mặt hàng tươi sống, thiết yếu, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm cao dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán 2026.
Đặc biệt, WinCommerce cam kết cung ứng hàng hóa chất lượng cao, giá tốt, với sự kiểm soát chặt chẽ từ đầu vào đến điểm bán, đảm bảo nguồn hàng từ các thương hiệu uy tín và 14 nông trường công nghệ cao đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic.
Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2025 tạo nên bức tranh toàn cảnh của một hệ sinh thái logistics Việt Nam hiện đại, thông minh và có chiều sâu chiến lược...
Việc Công ty GG Industries tiếp nhận trọn bộ công nghệ sản xuất hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) từ Tập đoàn Goldwind, đánh dấu bước tiến chiến lược giúp doanh nghiệp Việt làm chủ công nghệ và hướng tới xuất khẩu...
Chỉ số PMI trong tháng 11/2025 đạt 53,8 điểm, cho thấy ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục duy trì “sức khỏe” tích cực và đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp các điều kiện kinh doanh được cải thiện, bất chấp những gián đoạn đáng kể trong chuỗi cung ứng do mưa bão…
Kỷ niệm 5 năm hành trình, Hệ sinh thái MEVI không chỉ tổng kết thành tựu đã đạt được, mà còn định hướng tương lai, tạo nền tảng cho một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nông nghiệp bền vững, kết hợp chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, hướng tới tăng năng suất, thu nhập và phát triển cộng đồng nông dân tại Việt Nam...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: