“Kích hoạt” sức mua nội địa cuối năm

Chương trình Khuyến mại tập trung Quốc gia 2025 chính thức khởi động, mang đến một "cú hích" mạnh mẽ cho tiêu dùng nội địa trong giai đoạn cuối năm đầy thách thức. Đặc biệt, các doanh nghiệp được phép giảm giá đến 100%, mở ra cơ hội vàng để người tiêu dùng mua sắm hàng hóa chất lượng với mức giá chưa từng có...

Ngày 1/12/2025, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) chính thức tổ chức lễ Phát động Chương trình Khuyến mại tập trung Quốc gia 2025 (Vietnam Grand Sale 2025). Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, chưa vững chắc, và trong nước, nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỚI 100%

Phát biểu tại lễ phát động, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, nhấn mạnh rằng giai đoạn cuối năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Mặc dù 10 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng 9,3% so với cùng kỳ, thể hiện sự củng cố của sức mua và niềm tin tiêu dùng nội địa, nhưng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt 8% trở lên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trụ cột tiêu dùng nội địa.

Điểm nhấn mang tính chiến lược và đổi mới lớn nhất của chương trình năm nay chính là cơ chế khuyến mại đột phá. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, cho biết trong thời gian từ ngày 01/12/2025 đến ngày 18/01/2026, tất cả các thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đều được áp dụng hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại lên tới 100%.

"Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp được phép thực hiện các chương trình giảm giá khuyến mại hấp dẫn mà không bị giới hạn ở mức trần 50% như quy định thông thường", ông Tài chia sẻ.

Việc "phá bỏ giới hạn" 50% này nhằm tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp khơi thông đầu ra, giải phóng hàng tồn kho và tăng tốc vòng quay vốn. Đặc biệt, doanh nghiệp tham gia không cần thông qua bất kỳ khâu lựa chọn, xét chọn nào của các cơ quan nhà nước.

Các đại biểu bấm nút kích hoạt Vietnam Grand Sale 2025.

Chương trình kỳ vọng đạt được mục tiêu kép: Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa và mở rộng quy mô sản xuất; tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa chất lượng với giá cả hợp lý, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ TỪ ĐẦU VÀO ĐẾN ĐIỂM BÁN

Để chương trình đạt hiệu quả cao nhất, ông Vũ Bá Phú đề nghị các Sở Công Thương địa phương chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia. Đồng thời, tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát chất lượng hàng hóa, phòng chống gian lận thương mại để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ Công Thương kêu gọi các hiệp hội, ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, triển khai các chương trình khuyến mại thực chất, minh bạch và sáng tạo, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh và bền vững.

Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cũng kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo hàng hóa khuyến mại đúng luật và chất lượng, kể cả trên kênh thương mại truyền thống và thương mại điện tử.

Về phía doanh nghiệp, Chương trình nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ các nhà bán lẻ. Bà Đoàn Thị Hương Thanh, Giám đốc Pháp chế, Công ty CP dịch vụ Thương mại tổng hợp WinCommerce, cho biết hệ thống WinMart và WinMart+ đã chuẩn bị các chương trình ưu đãi lớn và đồng bộ.

Điển hình là chương trình “Lễ hội vui khui tiệc lớn” trong tháng 12 với hơn 1.000 sản phẩm giá tốt mỗi ngày. Các hình thức khuyến mại đa dạng: giảm tới 50%, mua một tặng một, mua hai tặng một cho mặt hàng tươi sống, thiết yếu, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm cao dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán 2026.

Đặc biệt, WinCommerce cam kết cung ứng hàng hóa chất lượng cao, giá tốt, với sự kiểm soát chặt chẽ từ đầu vào đến điểm bán, đảm bảo nguồn hàng từ các thương hiệu uy tín và 14 nông trường công nghệ cao đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic.