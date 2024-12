Ngày 2/12, Bộ Công Thương tổ chức Lễ phát động chương trình “Khuyến mại tập trung quốc gia 2024 - Vietnam Grand Sale 2024”.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 2/12-31/12/2024 trên phạm vi toàn quốc, do Cục Xúc tiến thương mại làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; các hiệp hội, ngành hàng; các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan thực hiện các hoạt động phát động, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai.

Theo ban tổ chức, tất cả các doanh nghiệp đều có quyền hưởng ứng, tham gia chương trình bằng việc chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn hướng đến khách hàng, người tiêu dùng; chủ động quyết định áp dụng hạn mức khuyến mại tối đa (lên đến 100%).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải thực hiện các hoạt động khuyến mại hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, phát biểu tại Lễ phát động ngày 2/12/2024.

Theo quy định tại khoản 4 và điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, thương nhân được thực hiện khuyến mại lên đến hạn mức 100% từ ngày 02 tháng 12 năm 2024 đến ngày 31 tháng 01 năm 2025.

Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương, cho biết sau 4 năm thực hiện Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia, Bộ Công Thương đã chủ động rà soát và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 128/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2024).

Nghị định mới đã cắt giảm, đơn giản hóa tất cả 10 thủ tục hành chính về khuyến mại, hội chợ triển lãm, trong đó có 5/7 hình thức khuyến mại không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại (ví dụ các hoạt động khuyến mại giảm giá, tặng quà… sẽ không phải thực hiện thủ tục hành chính).

"Như vậy, dự kiến có hàng trăm nghìn lượt thủ tục hành chính về khuyến mại được bãi bỏ không phải thực hiện hàng năm, giúp giảm tới hơn 90% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho thương nhân và giảm 90% lượt nộp hồ thủ tục hành chính về khuyến mại hàng năm", ông Tài thông tin.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho rằng thời gian qua, thương mại, dịch vụ, du lịch của nước ta đã có những phục hồi tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 545,7 nghìn tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.246,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 10 năm nay, cả nước có 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới tăng 26,5% so với tháng trước; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 69,19 tỷ USD, tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột quân sự leo thang ở một số khu vực; kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, không đồng đều ở các quốc gia, khu vực.

Ở trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lụt gây ra ở nhiều địa phương.

Trong bối cảnh này, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 2245/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2024 về việc tổ chức chương trình “Khuyến mại tập trung quốc gia 2024”.

Chương trình nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại gắn với đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đa dạng các hình thức mua hàng, khuyến mại, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước.