Kiểm tra thẩm định ĐTM, Giấy phép môi trường tại Cần Thơ và Tây Ninh

Đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra công tác thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Giấy phép môi trường tại Tây Ninh và Cần Thơ...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ảnh minh họa (Nguồn: Văn Ngân)

Theo Quyết định số 3526/QĐ-BNNMT vừa ban hành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và thẩm định, cấp giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và TP. Cần Thơ.

Đoàn kiểm tra gồm 12 thành viên, do ông Vũ Đình Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, làm Trưởng đoàn.

Đối tượng kiểm tra gồm UBND tỉnh Tây Ninh, UBND TP. Cần Thơ, các cơ quan được Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố ủy quyền thực hiện việc thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM; thẩm định và cấp Giấy phép môi trường; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn 2 địa phương.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM và thẩm định, cấp Giấy phép môi trường. Cụ thể, Đoàn kiểm tra việc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành; công bố thủ tục hành chính và xây dựng quy trình nội bộ; việc ủy quyền thực hiện các thủ tục môi trường; việc đăng tải, công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ và các quyết định theo quy định.

Kiểm tra thẩm định, cấp giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Cần Thơ. Ảnh: Mecie.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến; tình hình theo dõi và đôn đốc tiến độ xử lý hồ sơ; tình hình việc trả lời kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đoàn cũng kiểm tra tình hình thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

Đoàn kiểm tra có quyền yêu cầu các đối tượng được kiểm tra cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu và giải trình các vấn đề liên quan; trong trường hợp cần thiết có thể khảo sát, kiểm tra, xác minh thực tế tại các cơ quan, đơn vị, dự án, cơ sở có liên quan.

Thống kê trong giai đoạn 2022-2025, trên phạm vi cả nước có khoảng 10.000 dự án đã được thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM. Trong đó, cấp Bộ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) khoảng 2.000 dự án; cấp tỉnh khoảng 8.000 dự án.

Cũng trong 3 năm (từ 2022- 2025), Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành khoảng 1.300 Giấy phép môi trường; trong đó có 67 cơ sở có lưu lượng khí thải lớn từ 1.000.000 m3/giờ trở lên chủ yếu thuộc loại hình xi măng, nhiệt điện…