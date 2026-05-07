Tiếp tục đề xuất miễn thủ tục ĐTM cho dự án khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cơ quan soạn thảo tiếp tục đề xuất phương án miễn thực hiện thủ tục hành chính về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho toàn bộ các dự án khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên...

Ngày 7/5, Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam (PVN) về góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường - ĐTM Đánh giá tác động môi trường sẽ hỗ trợ cơ quan chức năng kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp đối với môi trường. Từ đó đưa ra các giải pháp kịp thời để bảo vệ môi trường nếu doanh nghiệp/công ty thải ra môi trường các chất thải có hại nhằm nhắc nhở, để cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, đang hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, cho biết dự thảo luật được xây dựng trên tư duy lập pháp mới. Theo đó, luật chỉ quy định khung và nguyên tắc để bảo đảm tính linh hoạt, các vấn đề kỹ thuật sẽ giao cho Chính phủ và các cấp có thẩm quyền quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung vào 5 định hướng lớn gồm: Cải cách thực chất thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân quyền cho địa phương; đổi mới tư duy về chất thải: Chuyển từ việc “xử lý chất thải” sang coi chất thải là “tài nguyên”; tiên phong chuyển đổi số; chuyển từ “bị động khắc phục” sang “chủ động phòng ngừa”; vận hành hiệu quả các công cụ kinh tế.

Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Quốc hội, chủ trì cuộc làm việc với Tập đoàn PVN về góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ảnh: Đại biểu nhân dân

Liên quan đến lĩnh vực hoạt động của PVN, trong năm 2025, Bộ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, trong đó bãi bỏ quy định về quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là một trong các căn cứ để phê duyệt kế hoạch thăm dò đối với dự án thăm dò dầu khí.

Ngoài ra, Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/1/2026 của Chính phủ phân cấp toàn bộ dự án khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh thẩm định báo cáo ĐTM.

Tại dự thảo Luật lần này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đề xuất phương án miễn thực hiện thủ tục hành chính về ĐTM cho toàn bộ các dự án khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên.

Báo cáo với Đoàn khảo sát, đại diện PVN nêu một số khó khăn trong thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường cũng như nêu đề xuất, kiến nghị.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát đã trao đổi, làm rõ một số vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường không chỉ nhằm giảm thủ tục hành chính liên quan đến môi trường mà còn phải thiết kế được cơ chế quản lý môi trường hiện đại, dựa trên rủi ro, dựa trên dữ liệu, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng thời, không hạ thấp tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

Về kiến nghị chỉ yêu cầu các cơ sở thuộc diện phải có Giấy phép môi trường mới phải lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường để giảm gánh nặng cho cơ sở nhỏ, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã đề xuất thu hẹp đối tượng phải có Giấy phép môi trường. Ý kiến của Tập đoàn sẽ tiếp tục được Bộ rà soát, chỉnh lý cụ thể trong quá trình sửa đổi Nghị định hướng dẫn.

Liên quan đến đề nghị bổ sung nội dung ưu tiên phát triển các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo quy mô lớn và công nghệ thu giữ carbon (CCUS) để thực hiện mục tiêu Net Zero, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận đề xuất này và sẽ nghiên cứu, sửa đổi trong dự thảo Luật để bảo đảm đồng bộ với Luật Dầu khí và Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia.

Với đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết các yêu cầu đặc thù về Giấy phép môi trường và ĐTM đối với hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trên biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng hiện đối tượng cấp giấy phép môi trường đã được thu hẹp đáng kể (chỉ áp dụng với nguồn thải lớn). Các đặc thù của ngành dầu khí đã được quy định tại các Nghị định hướng dẫn. Vì vậy, không cần thiết phải giao thêm nội dung này cho Chính phủ trong Luật.

Tại buổi làm việc, ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao tinh thần tiên phong của PVN về chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ giảm phát thải trong hoạt động, ban hành chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng chuyển đổi năng lượng mới.

Trên cơ sở báo cáo chi tiết về thực tiễn thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường của PVN, đoàn khảo sát sẽ nghiên cứu và tham mưu, đề xuất phương án điều chỉnh các quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn ngành năng lượng.