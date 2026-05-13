10.000 dự án được thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM trong 3 năm qua
Tùng Dương
13/05/2026, 12:27
Trong giai đoạn 2022- 2025, trên cả nước có khoảng 10.000 dự án đã được thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), trong đó cấp tỉnh chiếm đa số (8.000 dự án)...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết trong giai đoạn 2022-2025, đã có
trên 100 chiến lược, quy hoạch thực hiện ĐMC (Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược) trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt chiến lược, quy hoạch.
Các nội
dung ĐMC đã được phân tích, đánh giá và góp ý một cách kỹ lưỡng và đã được các
cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch bảo đảm
đánh giá toàn diện và có các giải pháp tổng thể nhằm đáp ứng các yêu cầu về bảo
vệ môi trường khi phê duyệt, ban hành các chiến lược, quy hoạch đó.
Thông qua công cụ ĐMC, các Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy
hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch ngành
quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được xem xét và tích hợp các nội
dung bảo vệ môi trường theo yêu cầu của Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia về
các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình, kế hoạch, đề án
trọng điểm.
Việc thẩm định đồng thời ĐMC với thẩm định quy hoạch đã góp
phần giúp cơ quan lập quy hoạch, cơ quan thẩm định và phê duyệt quy hoạch xác định
rõ vai trò, trách nhiệm khi xem xét, thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường
từ đó đưa ra các định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch.
Đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM, báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết trong giai đoạn
2022-2025, trên phạm vi cả nước có khoảng 10.000 dự án đã được thẩm định, phê
duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM. Trong đó, cấp Bộ (Bộ Nông nghiệp và Môi
trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) khoảng 2.000 dự án; cấp tỉnh khoảng 8.000 dự
án.
Kết quả ĐTM đã góp phần giúp các cơ quan có thẩm quyền, chủ
dự án có quyết định đầu tư một cách phù hợp và hiệu quả. Chủ dự án có phương án
hoạch định chi phí, nội dung đầu tư dự án ngay từ bước nghiên cứu lập dự án đầu
tư, bổ sung các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường để không
gây ra những thiệt hại lớn đối với tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, hệ
sinh thái và môi trường sống của con người.
Một số dự án đầu tư đã được rà soát, điều chỉnh công nghệ sản
xuất theo hướng áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, bổ sung
công trình, biện pháp bảo vệ môi trường để tăng cường tái chế, tái sử dụng, tuần
hoàn chất thải trong quy trình sản xuất, kiểm soát chặt chẽ chất thải trước khi
phát thải ra môi trường.
Việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu của quyết định phê duyệt kết
quả thẩm định báo cáo ĐTM đã góp phần giúp chủ dự án kiểm soát tốt các vấn đề
môi trường phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, tiết kiệm chi phí,
góp phần làm tăng hiệu quả đầu tư của dự án theo hướng xanh và bền vững.
Cũng theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 3
năm (từ 2022-2025), Bộ đã ban hành khoảng 1.300 Giấy phép môi trường; trong đó
có 67 cơ sở có lưu lượng khí thải lớn từ 1.000.000 m3/giờ trở lên chủ yếu thuộc
loại hình xi măng, nhiệt điện…
Liên quan đến quy định ĐTM, trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đang được xây dựng, hoàn thiện đã tiếp
tục cải cách mạnh mẽ các thủ tục về ĐTM, giấy phép môi trường, bảo đảm kiểm
soát thực chất, hiệu quả các dự án, cơ sở có nguy cơ cao tác động xấu đến môi
trường, đơn giản hóa thủ tục, thúc đẩy các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội.
Dự thảo Luật đã tập trung
sửa đổi, cải cách mạnh mẽ công cụ về ĐTM để bảo đảm cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh nhưng vẫn kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề môi trường
ngay trong giai đoạn lập dự án đầu tư.
Đơn giản hóa các quy định về tiêu chí môi trường trong phân
loại dự án để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc xác định trách nhiệm phải
thực hiện các thủ tục hành chính gồm thẩm định báo cáo ĐTM, thẩm định cấp giấy
phép môi trường.
Việc phân loại dự án đầu tư được thực hiện theo 3 nhóm (thay vì 4 nhóm như luật hiện hành), tương
ứng với các thủ tục hành chính về môi trường cần phải thực hiện gồm nhóm I (phải
ĐTM chi tiết), nhóm II (thực hiện ĐTM đơn giản) và nhóm III (chỉ thực hiện đăng
ký môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường trước khi triển khai).
Dự thảo bổ sung quy định mới theo hướng tiếp tục cắt giảm đối
tượng phải thực hiện ĐTM với dự án trong khu, cụm công nghiệp, các dự án không
thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, dự án có quy mô, công suất
nhỏ và không có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
Cùng với đó, sửa đổi quy trình thẩm định theo
hướng chỉ ban hành thông báo kết quả thẩm định (không phê duyệt kết quả thẩm định
ĐTM) đối với các dự án thuộc đối tượng ĐTM đơn giản…
Đề xuất điều chỉnh các tiêu chí môi trường, giảm đối tượng phải thực hiện ĐTM
14:18, 13/04/2026
Phân cấp thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 7 nhóm dự án cho cấp tỉnh
13:52, 09/01/2025
Không báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư dự án bị phạt nặng
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Chuyển mạnh tư duy thu hút FDI từ đại trà sang chọn lọc
Quan điểm xuyên suốt của Việt Nam luôn coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam chuyển mạnh tư duy từ "thu hút FDI đại trà” sang “hợp tác đầu tư có chọn lọc, chất lượng, hiệu quả và bền vững”. FDI thế hệ mới mà cần cùng Việt Nam tạo ra giá trị mới, năng lực mới và vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Thách thức vốn cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chuyển đổi xanh
Khó khăn về tài chính, công nghệ và cơ chế tín dụng xanh đang là những rào cản chính khiến nhiều doanh nghiệp vẫn loay hoay trong việc thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh…
Cơ hội hút tài chính xanh từ trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải và tín chỉ carbon
Theo quy định mới từ ngày 19/5, hoạt động trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon được thực hiện theo 3 cơ chế cụ thể, đồng thời xác định rõ tỷ lệ chuyển giao. Điều này kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội trong chuyển giao quốc tế tín chỉ carbon từ các dự án, thu hút nguồn tài chính, công nghệ cho chuyển đổi xanh, giảm phát thải...
Xe điện Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu giữa làn sóng chuyển dịch xanh toàn cầu
Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng trong nước suy yếu và cạnh tranh nội địa ngày càng khốc liệt, các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh mở rộng ra thị trường quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực xe năng lượng mới ghi nhận tăng trưởng bứt phá. Sự gia tăng mạnh mẽ của xuất khẩu xe điện không chỉ phản ánh năng lực sản xuất ngày càng lớn của Trung Quốc mà còn cho thấy xu hướng chuyển dịch xanh đang định hình lại ngành công nghiệp ô tô toàn cầu…
Thuỷ điện mở rộng: Giải pháp chiến lược hướng tới Net Zero
Mô hình thuỷ điện mở rộng nhằm tận dụng hạ tầng có sẵn đã trở thành một giải pháp chiến lược hướng tới Net Zero vào năm 2050. Mô hình này vừa giúp tăng công suất linh hoạt, ổn định, hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo biến thiên vừa thu hút hiệu quả dòng vốn xanh quốc tế…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: