10.000 dự án được thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM trong 3 năm qua

Tùng Dương

13/05/2026, 12:27

Trong giai đoạn 2022- 2025, trên cả nước có khoảng 10.000 dự án đã được thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), trong đó cấp tỉnh chiếm đa số (8.000 dự án)...

Việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu của quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM đã góp phần giúp chủ dự án kiểm soát tốt các vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, tiết kiệm chi phí, góp phần làm tăng hiệu quả đầu tư của dự án theo hướng xanh và bền vững.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết trong giai đoạn 2022-2025, đã có trên 100 chiến lược, quy hoạch thực hiện ĐMC (Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược) trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt chiến lược, quy hoạch.

Các nội dung ĐMC đã được phân tích, đánh giá và góp ý một cách kỹ lưỡng và đã được các cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch bảo đảm đánh giá toàn diện và có các giải pháp tổng thể nhằm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường khi phê duyệt, ban hành các chiến lược, quy hoạch đó.

Thông qua công cụ ĐMC, các Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được xem xét và tích hợp các nội dung bảo vệ môi trường theo yêu cầu của Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình, kế hoạch, đề án trọng điểm.

Ba năm qua, đã có trên 100 chiến lược, quy hoạch thực hiện ĐMC trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt chiến lược, quy hoạch.
Việc thẩm định đồng thời ĐMC với thẩm định quy hoạch đã góp phần giúp cơ quan lập quy hoạch, cơ quan thẩm định và phê duyệt quy hoạch xác định rõ vai trò, trách nhiệm khi xem xét, thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường từ đó đưa ra các định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch.

Đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM, báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết trong giai đoạn 2022-2025, trên phạm vi cả nước có khoảng 10.000 dự án đã được thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM. Trong đó, cấp Bộ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) khoảng 2.000 dự án; cấp tỉnh khoảng 8.000 dự án.

Kết quả ĐTM đã góp phần giúp các cơ quan có thẩm quyền, chủ dự án có quyết định đầu tư một cách phù hợp và hiệu quả. Chủ dự án có phương án hoạch định chi phí, nội dung đầu tư dự án ngay từ bước nghiên cứu lập dự án đầu tư, bổ sung các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường để không gây ra những thiệt hại lớn đối với tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, hệ sinh thái và môi trường sống của con người.

Trên phạm vi cả nước có khoảng 10.000 dự án đã được thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM
Một số dự án đầu tư đã được rà soát, điều chỉnh công nghệ sản xuất theo hướng áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, bổ sung công trình, biện pháp bảo vệ môi trường để tăng cường tái chế, tái sử dụng, tuần hoàn chất thải trong quy trình sản xuất, kiểm soát chặt chẽ chất thải trước khi phát thải ra môi trường.

Việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu của quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM đã góp phần giúp chủ dự án kiểm soát tốt các vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, tiết kiệm chi phí, góp phần làm tăng hiệu quả đầu tư của dự án theo hướng xanh và bền vững.

Cũng theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 3 năm (từ 2022-2025), Bộ đã ban hành khoảng 1.300 Giấy phép môi trường; trong đó có 67 cơ sở có lưu lượng khí thải lớn từ 1.000.000 m3/giờ trở lên chủ yếu thuộc loại hình xi măng, nhiệt điện…

Liên quan đến quy định ĐTM, trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đang được xây dựng, hoàn thiện đã tiếp tục cải cách mạnh mẽ các thủ tục về ĐTM, giấy phép môi trường, bảo đảm kiểm soát thực chất, hiệu quả các dự án, cơ sở có nguy cơ cao tác động xấu đến môi trường, đơn giản hóa thủ tục, thúc đẩy các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội.

Dự thảo Luật đã tập trung sửa đổi, cải cách mạnh mẽ công cụ về ĐTM để bảo đảm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhưng vẫn kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề môi trường ngay trong giai đoạn lập dự án đầu tư.

Đơn giản hóa các quy định về tiêu chí môi trường trong phân loại dự án để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc xác định trách nhiệm phải thực hiện các thủ tục hành chính gồm thẩm định báo cáo ĐTM, thẩm định cấp giấy phép môi trường.

Việc phân loại dự án đầu tư được thực hiện theo 3 nhóm (thay vì 4 nhóm như luật hiện hành), tương ứng với các thủ tục hành chính về môi trường cần phải thực hiện gồm nhóm I (phải ĐTM chi tiết), nhóm II (thực hiện ĐTM đơn giản) và nhóm III (chỉ thực hiện đăng ký môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường trước khi triển khai).

Dự thảo bổ sung quy định mới theo hướng tiếp tục cắt giảm đối tượng phải thực hiện ĐTM với dự án trong khu, cụm công nghiệp, các dự án không thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, dự án có quy mô, công suất nhỏ và không có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

Cùng với đó, sửa đổi quy trình thẩm định theo hướng chỉ ban hành thông báo kết quả thẩm định (không phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM) đối với các dự án thuộc đối tượng ĐTM đơn giản…

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Chuyển mạnh tư duy thu hút FDI từ đại trà sang chọn lọc

Quan điểm xuyên suốt của Việt Nam luôn coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam chuyển mạnh tư duy từ "thu hút FDI đại trà" sang "hợp tác đầu tư có chọn lọc, chất lượng, hiệu quả và bền vững". FDI thế hệ mới mà cần cùng Việt Nam tạo ra giá trị mới, năng lực mới và vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu...

Khó khăn về tài chính, công nghệ và cơ chế tín dụng xanh đang là những rào cản chính khiến nhiều doanh nghiệp vẫn loay hoay trong việc thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh…

Theo quy định mới từ ngày 19/5, hoạt động trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon được thực hiện theo 3 cơ chế cụ thể, đồng thời xác định rõ tỷ lệ chuyển giao. Điều này kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội trong chuyển giao quốc tế tín chỉ carbon từ các dự án, thu hút nguồn tài chính, công nghệ cho chuyển đổi xanh, giảm phát thải...

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng trong nước suy yếu và cạnh tranh nội địa ngày càng khốc liệt, các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh mở rộng ra thị trường quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực xe năng lượng mới ghi nhận tăng trưởng bứt phá. Sự gia tăng mạnh mẽ của xuất khẩu xe điện không chỉ phản ánh năng lực sản xuất ngày càng lớn của Trung Quốc mà còn cho thấy xu hướng chuyển dịch xanh đang định hình lại ngành công nghiệp ô tô toàn cầu…

Mô hình thuỷ điện mở rộng nhằm tận dụng hạ tầng có sẵn đã trở thành một giải pháp chiến lược hướng tới Net Zero vào năm 2050. Mô hình này vừa giúp tăng công suất linh hoạt, ổn định, hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo biến thiên vừa thu hút hiệu quả dòng vốn xanh quốc tế…

