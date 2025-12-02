Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 02/12/2025
Đỗ Mến
02/12/2025, 14:40
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, trong quá trình xây dựng Nghị quyết 72, Bộ Chính trị cho phép Chính phủ lựa chọn một số đối tượng và các mức tăng dần chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế.
Sáng 2/12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.
Nhiều ý kiến đại biểu tán thành dự thảo nghị quyết quy định về việc xếp lương bác sĩ từ bậc 2 và phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với các lĩnh vực đặc thù. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cũng kiến nghị các cơ chế, chính sách để “giữ chân” bác sĩ và tạo động lực nghề nghiệp bền vững.
Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM) đề nghị ban soạn thảo cân nhắc bổ sung phụ cấp trách nhiệm nghề nghiệp theo từng vị trí công tác chứ không chỉ theo chuyên ngành. Theo đại biểu lý do là bởi tại tuyến y tế cơ sở và tại các đơn vị hồi sức, chống độc, áp lực công việc, cường độ trực và rủi ro nghề nghiệp rất cao.
Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng) cho rằng các quy định trên trong dự thảo là những chính sách rất phù hợp, tác động trực tiếp đến việc giữ chân nhân lực y tế – yếu tố then chốt quyết định chất lượng hệ thống y tế.
Tuy nhiên, đại biểu nêu thực tiễn cho thấy nhiều chính sách phụ cấp trước đây tuy được ban hành đúng đắn nhưng việc tổ chức thực hiện còn chậm, thiếu đồng bộ, thậm chí chưa được triển khai do chưa bảo đảm nguồn kinh phí chi thường xuyên.
Do đó, đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị khi Chính phủ quy định chi tiết những nội dung được giao theo thẩm quyền cần đồng thời ban hành cơ chế bố trí nguồn chi ổn định, lâu dài trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.
Điều này nhằm bảo đảm ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, không giao toàn bộ trách nhiệm cân đối cho ngân sách địa phương; nhất là những địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn.
Đại biểu Đặng Bích Ngọc (Đoàn đại biểu Quốc hội Phú Thọ) đề nghị nghiên cứu có chính sách đột phá, đặc thù để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, thu hút bác sĩ về công tác tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết việc xây dựng Nghị quyết đặc thù để triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện trên tinh thần xác định công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu vừa là động lực và là “nhiệm vụ chính trị hàng đầu” gắn với ưu tiên trong mọi chiến lược phát triển kinh tế, xã hội.
Để triển khai các nhiệm vụ, ngành y tế xác định phải hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn lực, nguồn nhân lực, tăng tỷ lệ hài lòng cho người bệnh, đảm bảo điều kiện cho nhân viên y tế được phát triển.
Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, để giải quyết những vướng mắc lớn thời gian qua, ngành y tế xác định cần thực hiện song hành các nhiệm vụ thường xuyên và các giải pháp mang tính đột phá, đồng thời đảm bảo không trùng lắp với các chương trình đầu tư công hay chương trình, dự án khác.
Về chế độ chính sách tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhận định "trong thời gian vừa qua còn rất nhiều khó khăn". Chính vì vậy, trong quá trình xây dựng Nghị quyết 72, Bộ Chính trị cho phép Chính phủ lựa chọn một số đối tượng và các mức tăng dần chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế.
Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đang trình với Chính phủ việc xây dựng Nghị định về chế độ đặc thù, ví dụ như chế độ phụ cấp trực, các chế độ phụ cấp khác đối với nhân viên y tế thôn bản...
"Hiện nay, Nghị định đã được trình lên Chính phủ. Có những nội dung cần đưa vào đây để hướng dẫn theo tinh thần Nghị quyết 72, song cũng có những việc thuộc nhiệm vụ thường xuyên thì Bộ Y tế đang triển khai", Bộ trưởng nói.
Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, việc xây dựng dự thảo nghị quyết trong bối cảnh sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp. Quá trình xây dựng dự thảo, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nhằm đảm bảo nguồn lực và khả năng thực hiện.
Điều 3 dự thảo nghị quyết quy định bác sĩ (bao gồm cả: bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt), bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng.
Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.
Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức: a) 100% đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo; b) Tối thiểu 70% đối với các trường hợp không thuộc điểm a Khoản này.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào...
Sáng 2/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường tới Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào để dự Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam - Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào từ ngày 02 đến ngày 03/12 theo lời mời của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn về quy định thu hồi đất khi "đạt thỏa thuận trên 75% diện tích đất và trên 75% số người sử dụng đất". Có ý kiến đề nghị phải làm rõ cơ chế xác định giá bồi thường, cơ chế đối thoại, tái định cư...
Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là "giặc nội xâm", cần kiên quyết, kiên trì đấu tranh lâu dài.
