Khám sức khỏe định kỳ miễn phí: Ước chi ngân sách khoảng 6.000 tỷ đồng/năm

Chính phủ đề xuất từ năm 2026 thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Ngân sách nhà nước chi cho các đối tượng ưu tiên trước, ước khoảng 6.000 tỷ đồng/1 năm và có thể tăng dần theo khả năng cân đối.

Sáng 17/11, Quốc hội đã nghe Tờ trình Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân

Đặc biệt, Chính phủ đề xuất từ năm 2026 thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Nguồn kinh phí thực hiện được bảo đảm từ nhiều nguồn khác nhau. Về khám sức khỏe định kỳ, doanh nghiệp chi cho người lao động theo quy định, Quỹ bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước... Trong đó, ngân sách nhà nước chi cho các đối tượng ưu tiên trước, ước khoảng 6.000 tỷ đồng/1 năm và có thể tăng dần theo khả năng cân đối.

Về khám sàng lọc miễn phí, kinh phí được lấy từ Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đề xuất từ năm 2027, thực hiện mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế 100% cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, đối tượng người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo tính toán, tác động của Quỹ Bảo hiểm y tế khi tăng mức hưởng của các nhóm đối tượng này ước tính khoảng từ 455 tỷ đồng đến 2.738,9 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Quốc hội.

Dự thảo nghị quyết còn cho phép thực hiện thí điểm, đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân.

Đáng chú ý, dự thảo quy định “không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở y tế công lập, tư nhân hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận”.

Báo cáo thẩm tra dự thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, giải trình từng nội dung trong nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 72.

Về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần từ năm 2026, Ủy ban thấy rằng nội dung này liên quan đến hoạt động phòng bệnh.

Do đó, đa số ý kiến đề nghị chuyển nội dung này vào dự án Luật Phòng bệnh (xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10), trong đó quy định rõ nguyên tắc về cơ chế tài chính, đối tượng áp dụng, lộ trình ưu tiên, thời điểm thực hiện và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Ủy ban cũng thấy rằng nội dung của khoản 2 chỉ quy định về thay đổi chính sách đối với người tham gia bảo hiểm y tế và sẽ thực hiện theo lộ trình từ năm 2027 đến năm 2030 (áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế).

Do đó, đa số ý kiến cho rằng khoản 2 chỉ cần quy định nguyên tắc và giao Chính phủ nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, thông qua sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế trong năm 2026 (bổ sung nhiệm vụ này vào Điều 6 dự thảo Nghị quyết).

Về chế độ, chính sách về tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế, có ý kiến đề nghị cần rà soát quy định xếp lương theo hệ số do từ năm 2026 tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tính theo vị trí việc làm thay vì hệ số và lương cơ sở; đồng thời, cần bảo đảm chính sách tiền lương không ảnh hưởng đến quỹ lương của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện cơ chế tự chủ.

Góp ý dự thảo, đại biểu Hồ Thị Minh - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đề nghị làm rõ nhóm đối tượng được miễn phí khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần.

Đại biểu đề nghị áp dụng chính sách này ngay từ ngày 01/01/2026, thay vì từ năm 2027 như dự thảo Nghị quyết và áp dụng cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã khu vực II, III; đối tượng cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.