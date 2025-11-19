Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Tuyến metro kết nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Cần Giờ dự kiến dời điểm đầu về Công viên 23/9, thay vì khu vực Hàm Nghi – Lê Lợi, nhằm tránh ảnh hưởng các công trình di tích quanh chợ Bến Thành và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công…

Ngày 19/11, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường ký Tờ trình số 786/TTr-UBND gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed đề xuất.

Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố báo cáo Thành ủy xem xét, thống nhất chủ trương cho phép thành phố tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo phương án tuyến do nhà đầu tư đề xuất. Phương án này sẽ được cập nhật vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn 2060, được phê duyệt theo Quyết định 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đây, tuyến được đề xuất dự kiến xây dựng tuyến có điểm đầu đặt tại phường Tân Thuận (quận 7 cũ) và điểm kết thúc tại xã Cần Giờ.

Trong quá trình nghiên cứu, Vinspeed nhận thấy việc đặt điểm đầu tuyến tại phường Tân Thuận sẽ dẫn đến một số khó khăn. Đồng thời, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định về việc kết nối tuyến đường sắt trung tâm TP. Hồ Chí Minh - Cần Giờ với các tuyến đường sắt khác của Thành phố, Vinspeed đề xuất thành phố điều chỉnh lại phương án.

Theo đó, điểm đầu tuyến được bắt đầu tại khu vực trước của chợ Bến Thành (thay vì tại phường Tân Thuận) và kết nối với tuyến đường sắt số 1 Bến Thành - Suối Tiên; điểm kết thúc tại xã Cần Giờ, không thay đổi so với đề xuất trước đây.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Văn hóa – Thể thao Thành phố, hướng tuyến có nguy cơ ảnh hưởng đến các công trình di tích như: Chợ Bến Thành, Trụ sở Hỏa xa, Bảo tàng Mỹ thuật (đường Phó Đức Chính).

Do đó, Sở yêu cầu nhà đầu tư đảm bảo an toàn tuyệt đối, chịu trách nhiệm nếu xảy ra nghiêng, nứt, sụp lún công trình di tích trong quá trình thi công.

Để tránh ảnh hưởng, nhà đầu tư đã điều chỉnh hướng tuyến, chuyển điểm đầu về Công viên 23/9, đi dọc theo đường Lê Lai - Ký Con - Hoàng Diệu - Đoàn Như Hài, qua cảng Nhà Rồng và đến khu vực cầu Tân Thuận 2, sau đó kết nối vào đường Nguyễn Văn Linh.

Theo hồ sơ dự án, tổng nhu cầu đất khoảng 317,67 ha, trong đó 1,57 ha rừng phòng hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, 123,32 ha rừng phòng hộ thuộc diện phục hồi và bảo tồn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố đã xác nhận diện tích rừng liên quan và đánh giá dự án phù hợp quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng theo Nghị định 156/2018 và Nghị định 91/2024 của Chính phủ.

Theo Quy chế 21-QC/TU (11/5/2025), việc cho ý kiến về dự án có liên quan rừng phòng hộ và dự án quy mô từ 300 ha trở lên thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy và Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

UBND TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND xem xét, chấp thuận về mặt chủ trương. Việc xác định hướng tuyến cụ thể, sẽ được đánh giá thẩm định tại bước nghiên cứu khả thi, trước khi UBND Thành phố quyết định.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, việc sớm thông qua chủ trương sẽ tạo cơ sở đẩy nhanh triển khai dự án, góp phần phát triển hệ thống giao thông chiến lược và thúc đẩy kinh tế - xã hội Thành phố trong thời gian tới.

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ dài gần 53 km, tổng mức đầu tư ước tính 85.650 tỷ đồng (khoảng 3,3 tỷ USD). Đây là tuyến đường sắt tốc độ cao với thiết kế 350 km/giờ. Giai đoạn đầu, dự án bố trí hai ga tại Bến Thành và Cần Giờ. Giai đoạn 2 có thể mở rộng thêm 4 ga gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh. Depot và trung tâm điều khiển (OCC) đặt tại xã Cần Giờ.