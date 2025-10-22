Tham vấn quốc tế gói thầu EPC dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương

Một hội nghị quốc tế đã được tổ chức nhằm tham vấn các nhà thầu quốc tế cho gói thầu EPC là gói thầu then chốt, quan trọng nhất của dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Qua đó, TP.Hồ Chí Minh mong muốn tiếp nhận những góp ý từ thực tiễn, hoàn thiện bộ tiêu chí lựa chọn, kế hoạch triển khai và yêu cầu kỹ thuật cho phù hợp.

Hội nghị tham vấn quốc tế do Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh (MAUR) tổ chức, nhằm thông tin kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC (Engineering - Procurement - Construction, là mô hình tổng thầu trọn gói chịu trách nhiệm toàn diện từ thiết kế, cung cấp vật tư, đến thi công và bàn giao công trình hoàn chỉnh cho chủ đầu tư).

Ông Phan Công Bằng - Trưởng ban MAUR - cho biết, vào tháng 4/2025, MAUR đã phối hợp với Ban quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội (MRB) tổ chức thành công hội nghị quốc tế chia sẻ kinh nghiệm tư vấn và triển khai các dự án metro. Vì vậy, và cùng với cơ chế đặc thù được Nghị quyết 188 cho phép, MAUR đã ký kết hợp đồng, huy động tư vấn lập các hồ sơ quan trọng của dự án như báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thiết kế FEED và hồ sơ mời thầu gói EPC.

Theo ông Bằng, lần này MAUR tiếp tục tổ chức hội nghị để công khai, minh bạch kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể. Qua đó cũng tham vấn về công nghệ, kỹ thuật, năng lực đáp ứng của các nhà thầu trong nước và quốc tế cho các gói thầu chính của dự án.

MAUR cũng cho biết, việc thẩm định năng lực nhà thầu được đặt lên hàng đầu nhằm bảo đảm lựa chọn được các đối tác phù hợp về tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế, đáp ứng các yêu cầu cao về tiêu chuẩn quốc tế mà Thành phố đặt ra.

“Phát triển đường sắt đô thị không chỉ là xây dựng một phương tiện giao thông hiện đại, mà còn là hiện thực hóa khát vọng về một đô thị văn minh, tiện nghi của người dân TP.Hồ Chí Minh. Cho nên, dù hành trình sắp tới nhiều thách thức, tin rằng với sự đồng thuận của người dân, sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng hành của các nhà thầu, nhà đầu tư, hệ thống metro của Thành phố sớm đồng bộ, vươn tầm cùng nhiều đô thị lớn”, ông Phan Công Bằng nhấn mạnh.

Sơ đồ hướng tuyến và nhà ga của metro số 2 Bến Thành - Tham Lương

Gói tổng thầu EPC của metro số 2 Bến Thành - Tham Lương gồm 6 nhóm nội dung chính, trong đó yếu tố then chốt là lựa chọn tiêu chuẩn kỹ thuật. Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng được xây dựng trên nền tảng chuẩn Châu Âu (EN), kết hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và bổ sung các tiêu chuẩn Trung Quốc, Nhật Bản ở những lĩnh vực chưa được quy định. Các thông số kỹ thuật chủ đạo gồm khổ đường ray 1.435 mm; điện áp kéo 1.500 volt DC (mạng tiếp xúc trên cao); bán kính đường cong nhỏ nhất 300 m; độ dốc tối đa 35%; tốc độ thiết kế: 90 km/h (ngầm), 120 km/h (trên cao) và hệ thống tín hiệu CBTC (Communication Based Train Control - Điều khiển chạy tàu dựa trên thông tin liên lạc), cấp độ tự động GOA4.

Dự án tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương được phê duyệt chủ trương năm 2010, tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 47.890 tỷ đồng, toàn bộ chuyển sang ngân sách TP.Hồ Chí Minh theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 188/2025/QH15.

Chiều dài toàn tuyến hơn 11 km gồm 9 km đi ngầm và gần 2 km đi trên cao, có 10 nhà ga (9 ga ngầm, 1 ga trên cao) và một depot tại Tham Lương. Tuyến đi qua địa bàn các quận sáp nhập gồm 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú trước. Thời gian hoàn thành đến năm 2030 (đã điều chỉnh).

Đây là tuyến metro đầu tiên thí điểm áp dụng các cơ chế chính sách từ Nghị quyết 188/2025/QH15. Hiện công trình đã có 100% mặt bằng sạch và đang thi công gói thầu đầu tiên di dời hạ tầng kỹ thuật tại vị trí cuối cùng (12/12). Dự kiến sẽ thi công một số hạng mục vào cuối năm 2025.