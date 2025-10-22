Thứ Năm, 23/10/2025

Trang chủ Đầu tư

Tham vấn quốc tế gói thầu EPC dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương

Thiên Ân

22/10/2025, 08:49

Một hội nghị quốc tế đã được tổ chức nhằm tham vấn các nhà thầu quốc tế cho gói thầu EPC là gói thầu then chốt, quan trọng nhất của dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Qua đó, TP.Hồ Chí Minh mong muốn tiếp nhận những góp ý từ thực tiễn, hoàn thiện bộ tiêu chí lựa chọn, kế hoạch triển khai và yêu cầu kỹ thuật cho phù hợp.

Phát triển đường sắt đô thị không chỉ là xây dựng một phương tiện giao thông hiện đại, mà còn là hiện thực hóa khát vọng về một đô thị văn minh, tiện nghi của người dân TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Metro số 1 đang vận hành
Phát triển đường sắt đô thị không chỉ là xây dựng một phương tiện giao thông hiện đại, mà còn là hiện thực hóa khát vọng về một đô thị văn minh, tiện nghi của người dân TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Metro số 1 đang vận hành

Hội nghị tham vấn quốc tế do Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh (MAUR) tổ chức, nhằm thông tin kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC (Engineering - Procurement - Construction, là mô hình tổng thầu trọn gói chịu trách nhiệm toàn diện từ thiết kế, cung cấp vật tư, đến thi công và bàn giao công trình hoàn chỉnh cho chủ đầu tư).

Ông Phan Công Bằng - Trưởng ban MAUR - cho biết, vào tháng 4/2025, MAUR đã phối hợp với Ban quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội (MRB) tổ chức thành công hội nghị quốc tế chia sẻ kinh nghiệm tư vấn và triển khai các dự án metro. Vì vậy, và cùng với cơ chế đặc thù được Nghị quyết 188 cho phép, MAUR đã ký kết hợp đồng, huy động tư vấn lập các hồ sơ quan trọng của dự án như báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thiết kế FEED và hồ sơ mời thầu gói EPC.

Theo ông Bằng, lần này MAUR tiếp tục tổ chức hội nghị để công khai, minh bạch kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể. Qua đó cũng tham vấn về công nghệ, kỹ thuật, năng lực đáp ứng của các nhà thầu trong nước và quốc tế cho các gói thầu chính của dự án.

MAUR cũng cho biết, việc thẩm định năng lực nhà thầu được đặt lên hàng đầu nhằm bảo đảm lựa chọn được các đối tác phù hợp về tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế, đáp ứng các yêu cầu cao về tiêu chuẩn quốc tế mà Thành phố đặt ra.

“Phát triển đường sắt đô thị không chỉ là xây dựng một phương tiện giao thông hiện đại, mà còn là hiện thực hóa khát vọng về một đô thị văn minh, tiện nghi của người dân TP.Hồ Chí Minh. Cho nên, dù hành trình sắp tới nhiều thách thức, tin rằng với sự đồng thuận của người dân, sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng hành của các nhà thầu, nhà đầu tư, hệ thống metro của Thành phố sớm đồng bộ, vươn tầm cùng nhiều đô thị lớn”, ông Phan Công Bằng nhấn mạnh.

Sơ đồ hướng tuyến và nhà ga của metro số 2 Bến Thành - Tham Lương
Sơ đồ hướng tuyến và nhà ga của metro số 2 Bến Thành - Tham Lương

Gói tổng thầu EPC của metro số 2 Bến Thành - Tham Lương gồm 6 nhóm nội dung chính, trong đó yếu tố then chốt là lựa chọn tiêu chuẩn kỹ thuật. Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng được xây dựng trên nền tảng chuẩn Châu Âu (EN), kết hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và bổ sung các tiêu chuẩn Trung Quốc, Nhật Bản ở những lĩnh vực chưa được quy định. Các thông số kỹ thuật chủ đạo gồm khổ đường ray 1.435 mm; điện áp kéo 1.500 volt DC (mạng tiếp xúc trên cao); bán kính đường cong nhỏ nhất 300 m; độ dốc tối đa 35%; tốc độ thiết kế: 90 km/h (ngầm), 120 km/h (trên cao) và hệ thống tín hiệu CBTC (Communication Based Train Control - Điều khiển chạy tàu dựa trên thông tin liên lạc), cấp độ tự động GOA4.

Dự án tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương được phê duyệt chủ trương năm 2010, tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 47.890 tỷ đồng, toàn bộ chuyển sang ngân sách TP.Hồ Chí Minh theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 188/2025/QH15.

Chiều dài toàn tuyến hơn 11 km gồm 9 km đi ngầm và gần 2 km đi trên cao, có 10 nhà ga (9 ga ngầm, 1 ga trên cao) và một depot tại Tham Lương. Tuyến đi qua địa bàn các quận sáp nhập gồm 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú trước. Thời gian hoàn thành đến năm 2030 (đã điều chỉnh).

Đây là tuyến metro đầu tiên thí điểm áp dụng các cơ chế chính sách từ Nghị quyết 188/2025/QH15. Hiện công trình đã có 100% mặt bằng sạch và đang thi công gói thầu đầu tiên di dời hạ tầng kỹ thuật tại vị trí cuối cùng (12/12). Dự kiến sẽ thi công một số hạng mục vào cuối năm 2025.

Xây dựng dữ liệu ESG, định hình "ngôn ngữ" tài chính mới cho thị trường vốn

Xây dựng dữ liệu ESG, định hình "ngôn ngữ" tài chính mới cho thị trường vốn

Trong bối cảnh áp lực từ nhà đầu tư và các quy định quốc tế ngày càng gia tăng, dữ liệu ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đang nhanh chóng trở thành "ngôn ngữ" tài chính mới, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn cũng như quản lý rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, tại các thị trường mới nổi như Việt Nam, hành trình chuẩn hóa và tích hợp nguồn dữ liệu này đang vấp phải vô số rào cản, đòi hỏi một chiến lược tổng thể từ chính phủ, các định chế tài chính và bản thân doanh nghiệp…

Chính phủ ban hành Nghị định mới, sửa đổi, bổ sung một số quy định về đầu tư công

Chính phủ ban hành Nghị định mới, sửa đổi, bổ sung một số quy định về đầu tư công

Nghị định 275/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định rõ hạn mức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, đồng thời làm rõ thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công…

Ninh Bình tăng cường hợp tác đầu tư, du lịch với các đối tác Trung Quốc

Ninh Bình tăng cường hợp tác đầu tư, du lịch với các đối tác Trung Quốc

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, đoàn công tác của Ninh Bình đã làm việc với nhiều tập đoàn, hiệp hội kinh tế lớn tại Thượng Hải và Tô Châu. Chuyến đi mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực du lịch, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ hiện đại...

Siết chặt thẩm định nguồn vốn và tăng quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Siết chặt thẩm định nguồn vốn và tăng quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Nghị định số 275/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2025/NĐ-CP theo hướng làm rõ hạn mức cân đối vốn giữa các giai đoạn và trao thêm thẩm quyền cho Chính phủ trong việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công…

Tăng cường thu hút đầu tư, tạo đột phá cho hạ tầng hàng không

Tăng cường thu hút đầu tư, tạo đột phá cho hạ tầng hàng không

Sáng 22/10, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) và dự án Luật Viên chức (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham gia thảo luận tại Tổ 11 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên..

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Công nghệ lượng tử là tương lai

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

