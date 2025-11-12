Khởi công metro số 2 TP. Hồ Chí Minh trong tháng 1/2026

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Thanh Thủy
12/11/2025, 06:44
TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch khởi công metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) trong tháng 1/2026, đồng thời áp dụng các cơ chế đặc thù để đảy nhanh tiến độ dự án…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án xây dựng tuyến metro số 2 TP. Hồ Chí Minh (Bến Thành – Tham Lương).
Theo đó, Kế hoạch nhằm đảm bảo điều kiện sớm khởi công tuyến metro số 2, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 188/2025/QH15. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả, với nỗ lực cao nhất từ các cơ quan liên quan để hoàn thành mục tiêu đề ra.
Theo kế hoạch, các công việc trình và ban hành kế hoạch triển khai dự án; lập, thẩm định báo cáo giữa kỳ của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án điều chỉnh; báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh; báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án; báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án điều chỉnh (báo cáo cuối kỳ) được thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2025.
UBND Thành phố yêu cầu chủ đầu tư - Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh (MAUR) triển khai thực hiện các công việc liên quan trong tháng 11 và tháng 12/2025; khởi công toàn tuyến vào ngày 15/1/2026, tổ chức thi công từ ngày 16/1/2026.
Đồng thời, các sở, ngành và địa phương có tuyến metro đi qua khẩn trương sắp xếp nhân sự, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai. Các cơ quan chức năng được yêu cầu rà soát, tinh gọn thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo để phân loại, xử lý hồ sơ nhanh hơn, đảm bảo tiến độ dự án.
Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch; định kỳ 2 tuần một lần tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.
Đáng chú ý, UBND Thành phố chấp thuận áp dụng quy chế đặc thù của Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đối với các hoạt động tiếp theo của dự án chưa triển khai; đồng thời, không phải thực hiện lại thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
Thành phố cũng thống nhất cập nhật chi phí hoạt động của chuyên gia tham gia thẩm định vào tổng mức đầu tư. Ban Quản lý Đường sắt đô thị được giao tổ chức lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.
Ghi nhận những tín hiệu tích cực sau gần nửa năm ban hành Nghị quyết 68 với số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng mạnh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết ba ưu tiên chiến lược sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới để lan tỏa niềm tin kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi nhất cho kinh tế tư nhân phát triển...
Ngày 10/11, tại Hà Nội, diễn ra hội thảo “Từ bến cảng đến đường băng – From Dock to Runway” với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang, Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan Aukje de Vries, cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar...
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Văn bản số 1444/TTg-CN về việc triển khai Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội đối với các dự án quan trọng quốc gia...
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có chỉ đạo yêu cầu bằng mọi giá phải hoàn thành và thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 19/12 sắp tới theo đúng kế hoạch đề ra. Đây là lần thứ hai chính quyền tỉnh này ra “tối hậu thư” liên quan đến việc hoàn thành dự án cao tốc nói trên trong vòng chưa đầy một tháng...
