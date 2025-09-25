Kiến tạo kỷ nguyên mới du lịch Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập được đánh giá vô cùng tiềm năng khi mở ra một hệ sinh thái du lịch chưa từng có tại Việt Nam, bởi thành phố được kết nối từ biển - đồng bằng - rừng núi; sở hữu hai di sản thế giới là phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn...

Đà Nẵng đang bước vào một kỷ nguyên mới trong phát triển du lịch, đặc biệt sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam. Sự kiện Triển lãm và Diễn đàn công nghệ, đổi mới, sáng tạo HorecFex Việt Nam 2025 vừa diễn ra tại thành phố này đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia trong ngành. Theo đánh giá, Đà Nẵng không chỉ sở hữu vị trí địa lý thuận lợi mà còn có hệ sinh thái du lịch phong phú, với hai di sản thế giới là phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn, cùng hàng chục bãi biển đẹp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Lương Nguyễn Minh Triết, nhấn mạnh rằng thành phố đang ở giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội. Đà Nẵng hiện có hạ tầng hiện đại, bao gồm sân bay quốc tế và cảng biển, cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo TS. Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, mô hình kim cương của Porter cho thấy Đà Nẵng hội tụ đủ bốn yếu tố cốt lõi để phát triển du lịch bền vững: điều kiện nhân tố đầu vào, điều kiện cầu, cấu trúc doanh nghiệp và các ngành hỗ trợ.

Đặc biệt, Đà Nẵng đã mở đường bay đến 27 điểm đến tại 10 quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút du khách quốc tế. Bà Alice Swe, Quản lý kinh doanh của STR khu vực Nam Á, cho biết công suất phòng tại Đà Nẵng luôn duy trì ở mức cao, cho thấy sức hút bền vững của điểm đến này. Giá phòng bình quân vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng, mở ra cơ hội cho các sản phẩm và dịch vụ mới.

Trong bối cảnh xu hướng "du lịch xanh" ngày càng trở nên quan trọng, Đà Nẵng đang nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc áp dụng các tiêu chí chứng nhận du lịch bền vững. Ông Đặng Hồng Đức từ quần thể du lịch quốc tế Furama - Ariyana Đà Nẵng cho biết, các chứng nhận như VITA Green đang tạo ra một khung chuẩn cho ngành du lịch, giúp doanh nghiệp cải thiện hoạt động và thu hút đầu tư.

Với những giải pháp chiến lược, Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc gia, không chỉ thu hút du khách mà còn tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường...

