Năm 2026, du lịch tàu biển đón đầu dòng khách cao cấp

Từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh), Bến du thuyền Ana Marina (Khánh Hoà) đến cảng Chân Mây (Huế), sự trở lại mạnh mẽ của các siêu du thuyền là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang bước vào “bản đồ ưu tiên” của du lịch tàu biển toàn cầu…

Sáng ngày 1/1/2026, Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã đón chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên Celebrity Solstice, khởi đầu cho một mùa du lịch tàu biển 2026 sôi động. Tàu biển quốc tịch Malta cập Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long, mang theo 3.018 du khách quốc tế cùng 1.222 thành viên thủy thủ đoàn.

Phần lớn du khách đến từ châu Âu và châu Mỹ, những thị trường khách cao cấp, có mức chi tiêu lớn và yêu cầu cao về trải nghiệm. Trong thời gian tàu neo đậu, đoàn khách tham gia khám phá Vịnh Hạ Long, Hà Nội, Hải Phòng. Hành trình được thiết kế hài hòa, kết nối giữa thiên nhiên kỳ vĩ và các điểm đến giàu bản sắc văn hóa, lịch sử.

Ông Bùi Quang Tuấn, Phó Giám đốc điều hành Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp dịch vụ, cơ sở hạ tầng đón khách để du khách sẽ có những ấn tượng tốt đẹp, cảm xúc tích cực ngay khi đặt chân tới Hạ Long. Từ đó, dần mở rộng thị trường khách tàu biển cao cấp, gia tăng thời gian lưu trú và đóng góp thiết thực vào mục tiêu thu hút khách quốc tế đến Quảng Ninh trong năm 2026”.

Tàu Celebrity Solstice cập bến Hạ Long, mang theo 3.018 du khách quốc tế cùng 1.222 thành viên thủy thủ đoàn.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dự kiến đón gần 90 chuyến tàu biển quốc tế, với khoảng 150.000 lượt khách, đến từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Âu. Con số này phản ánh rõ đà phục hồi mạnh mẽ và sự tăng trưởng bền vững của phân khúc du lịch tàu biển tại Quảng Ninh.

Cũng trong ngày 1/1, tại Cảng Chân Mây, UBND thành phố Huế đã tổ chức chương trình “Chào mừng chuyến tàu du lịch và những du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng hải năm 2026”. Chuyến tàu du lịch Adora Mediterranea (quốc tịch Bahamas), thuộc hãng Adora Cruises, cập cảng lúc 12 giờ, mang theo 2.680 hành khách và 920 thuyền viên, chủ yếu là du khách đến từ Trung Quốc, Hong Kong…

Ông Trương Thành Minh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thành phố Huế cho biết: “Cảng Chân Mây là một trong những cảng nước sâu có thể chứa được những tàu có lượng khách từ 5.000 - 7.000 khách. Dự kiến năm 2026, hơn 70 chuyến tàu đến Huế. Trong thời gian tới, chúng tôi tập trung tìm kiếm các đối tác, thúc đẩy để phát tiển thị trường khách du lịch có mức chi tiêu rất cao này”.

Tàu du lịch Adora Mediterranea cập cảnh Chân Mây trưa ngày 1/1.

Ngay sau đó, ngày 4/1, tại bến Du thuyền quốc tế Ana Marina (phường Bắc Nha Trang), ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đón tàu biển quốc tế Costa Serena (quốc tịch Italia). Sau khi lên bờ, 2.800 du khách quốc tế được các công ty lữ hành tổ chức tham quan Chùa Long Sơn, Tháp Bà Ponagar, Nhà thờ Đá, Chợ Đầm, Skylight Bar, khu vực Quảng trường và Tháp Trầm Hương…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, Costa Serena là chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên nhập cảnh cảng Nha Trang trong năm nay. Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển, trong 2 tháng đầu năm, Khánh Hòa sẽ tiếp tục đón thêm 8 chuyến tàu với khoảng 13.500 lượt khách. Việc Khánh Hòa song song khai thác Cảng quốc tế Cam Ranh và Bến du thuyền Ana Marina đã giúp giảm áp lực cho hạ tầng và tăng tính linh hoạt cho các hãng tàu.

Trên bình diện thế giới, du lịch tàu biển đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Sau giai đoạn gián đoạn vì đại dịch, các tập đoàn tàu biển lớn tái cấu trúc sản phẩm theo hướng cao cấp hóa, giảm số điểm dừng nhưng tăng chiều sâu trải nghiệm.

Các hãng tàu cũng ưu tiên các điểm đến an toàn, giàu bản sắc và có khả năng tổ chức dịch vụ tinh gọn trong thời gian lưu bến ngắn. Điều này lý giải vì sao Việt Nam với đường bờ biển dài, mật độ di sản dày và chi phí cạnh tranh, ngày càng được lựa chọn nhiều hơn trong các hải trình quốc tế.

Tàu biển quốc tế Costa Serena "xông đất" Nha Trang.

Những năm gần đây, lượng tàu khách quốc tế cập cảng Việt Nam, đặc biệt tại khu vực phía Nam, tăng nhanh. Riêng Tập đoàn Royal Caribbean - một trong những hãng tàu biển lớn nhất thế giới, đã tổ chức hàng chục chuyến đưa khách đến Việt Nam trong năm 2024 và năm 2025.

Hiện Việt Nam đã có nhiều điểm đón tàu biển quốc tế trải dài từ Bắc vào Nam. Đơn cử phía Bắc có cảng hành khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh), khách lên bờ tham quan Hải Phòng, Hà Nội. Miền Trung, tàu thường cập cảng Chân Mây (Huế) hoặc Tiên Sa (Đà Nẵng) để khách tham quan Huế, Đà Nẵng, Hội An. Những điểm đến này đều rất quen thuộc trên bản đồ du lịch tàu biển quốc tế.

Tuy nhiên, TP.HCM vẫn là điểm đến các hãng tàu có nhu cầu cập bến nhiều nhất. Lý do chính nằm ở hải trình. Phần lớn tàu từ Mỹ hoặc các nước trong khu vực châu Á đi theo tuyến 30 hoặc 60 ngày vòng quanh khu vực, và thường vào Việt Nam từ phía nam. TP.HCM gần như là "cửa ngõ" đưa khách tàu biển tiếp cận văn hóa, ẩm thực và đời sống đô thị sôi động của Việt Nam.

"Mong muốn lớn nhất của các doanh nghiệp là TP.HCM có một cảng du lịch chuyên biệt, phục vụ đúng đặc thù của khách du lịch tàu biển, từ quy trình đón trả, hải quan, dịch vụ mặt đất đến trải nghiệm phù hợp với phân khúc khách cao cấp quốc tế. Có cảng chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ khai thác tối đa hơn nữa thị trường đầy tiềm năng này", đại diện Công ty lữ hành Saigontourist bày tỏ.

Hiện Việt Nam đã có nhiều điểm đón tàu biển quốc tế trải dài từ Bắc vào Nam.

Đây cũng là trăn trở của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM bao năm qua. Cũng vì thế, để kịp đón tàu khách quốc tế ổn định sau năm 2026, thành phố đang chuẩn bị hồ sơ và phương án thí điểm tại khu vực Cái Mép - Thị Vải đến tháng 6/2026, đồng thời xem xét bổ sung công năng hành khách cho các cảng hiện hữu.

TS. Justin Matthew Pang, Chủ nhiệm bộ môn Quản trị du lịch và khách sạn, Đại học RMIT Việt Nam, nhận định Việt Nam đang đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn từ Singapore, Hồng Kông, Thái Lan… Các quốc gia này có mô hình khai thác cảng du lịch chuyên nghiệp, dịch vụ tiêu chuẩn hóa và trải nghiệm tinh tế dành riêng cho khách tàu biển.

"Nếu Việt Nam có thể xây dựng thương hiệu điểm đến tàu biển rõ nét, tinh gọn quy trình phục vụ và đầu tư đúng trọng tâm, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao mới trên bản đồ du lịch tàu biển quốc tế", TS. Justin Matthew Pang nói.