Kiến tạo thế hệ nhà sáng tạo nội dung số chuyên nghiệp

Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam), Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cùng TikTok Việt Nam vừa chính thức công bố chương trình đào tạo thường xuyên mang tên “Chuẩn hóa năng lực nghề nghiệp cho nhà sáng tạo nội dung thương mại số”.

XÓA BỎ RÀO CẢN, KIẾN TẠO CƠ HỘI VIỆC LÀM PHI BIÊN GIỚI

Chương trình là mắt xích quan trọng trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao năng lực kinh tế số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam”. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng đội ngũ nhà sáng tạo nội dung hội tụ đầy đủ kiến thức, kỹ năng thực chiến và hiểu biết pháp lý sâu sắc để tham gia thị trường thương mại điện tử cũng như nền kinh tế số một cách bài bản, bền vững.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok tại Việt Nam, sự bùng nổ của thương mại điện tử, livestream commerce và nền kinh tế sáng tạo (creator economy) những năm qua đang mở ra vô vàn cơ hội nghề nghiệp mới cho thế hệ trẻ. Hiện nay, Việt Nam được đánh giá là quốc gia sở hữu "mảnh đất màu mỡ" để phát triển kinh tế số nhờ tỷ lệ phủ sóng Internet cao, hệ sinh thái nền tảng số năng động cùng lực lượng thanh niên nhạy bén với công nghệ.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok tại Việt Nam.

Nền kinh tế số đang khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng then chốt của Việt Nam trong bối cảnh làn sóng chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu. Đặc biệt, lĩnh vực thương mại điện tử và sáng tạo nội dung đang thiết lập một “rào cản gia nhập thấp”. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, kết nối mạng và kỹ năng phù hợp, người trẻ đã có thể tự tin bước chân vào thị trường lao động số.

Tiềm năng này mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, không chỉ tạo đòn bẩy cho thanh niên thành thị mà còn mở ra cơ hội sinh kế, tăng thu nhập cho giới trẻ tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, kinh tế số không chỉ dừng lại ở việc tạo ra việc làm mới mà còn thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hỗ trợ quảng bá sản vật địa phương, tôn vinh văn hóa bản địa và tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế tư nhân phát triển.

Tại sự kiện, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), cho biết các cơ quan quản lý đang thắt chặt phối hợp với các tổ chức hỗ trợ và doanh nghiệp công nghệ để xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử bền vững.

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương).

Bà Lại Việt Anh khẳng định việc trang bị kỹ năng kinh doanh số và sáng tạo nội dung cho thanh niên là nhiệm vụ then chốt để phát triển nguồn nhân lực số quốc gia, đồng thời là giải pháp tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

GẮN KẾT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VỚI "HƠI THỞ" CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG SỐ

Từ góc độ giáo dục, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho rằng đào tạo đại học phải gắn chặt với nhu cầu thực tế của xã hội và xu thế thời đại. Sự chuyển mình của kinh tế số đã khai sinh ra nhiều nhóm nghề nghiệp mới chưa từng có trong giáo dục truyền thống. Do đó, các trường đại học cần song hành giữa kiến thức hàn lâm và các chương trình ứng dụng cao để người học thích ứng kịp thời với sự biến động của thị trường.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số, chương trình đào tạo lần này được thiết kế tối ưu giữa lý thuyết và thực hành. Học viên không chỉ được học về kỹ năng bán hàng, livestream hay xây dựng kênh mà còn được cập nhật liên tục các quy định pháp luật, chính sách thuế và quy định quảng cáo trên Internet.

Điểm đặc biệt của chương trình là hướng tới mô hình “học tập trọn đời”. Sau khóa đào tạo, học viên tiếp tục được hỗ trợ cập nhật các chính sách mới từ cơ quan nhà nước và quy định vận hành từ TikTok để tối ưu hóa hoạt động khởi nghiệp.

Đồng hành cùng dự án, ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc SYS Việt Nam, cho biết đơn vị sẽ đẩy mạnh phổ cập nghề và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, coi kinh tế số là trọng điểm để phát huy tinh thần xung kích theo các Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cam kết về sự bền vững, ông Nguyễn Lâm Thanh khẳng định: TikTok sẽ tiếp tục sát cánh cùng các cơ quan, trường học để hỗ trợ người trẻ làm chủ kỹ năng số. Việc phát triển lực lượng nhà sáng tạo nội dung trẻ không chỉ giải quyết việc làm mà còn góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho hệ sinh thái đào tạo nhân lực số bài bản, nâng cao năng lực cạnh tranh cho lao động trẻ trong kỷ nguyên mới.