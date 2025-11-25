Kim Chi Jongga mở rộng sản xuất tại Việt Nam, hướng tới xuất khẩu trong khu vực

Kim chi Jongga, thương hiệu dẫn đầu thị phần kim chi tại Hàn Quốc (*) trong nhiều năm liên tiếp, đang mở rộng sản xuất tại Việt Nam và hướng tới tăng sản lượng xuất khẩu trong khu vực. Đây là một trong những bước đi quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa chuỗi cung ứng của tập đoàn Daesang.

KIM CHI JONGGA - KIM CHI THỊ PHẦN SỐ 1 HÀN QUỐC

Jongga là thương hiệu kim chi có thị phần lớn nhất tại Hàn Quốc trong thời gian dài. Thương hiệu thuộc tập đoàn Daesang, doanh nghiệp sở hữu gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kim chi, sở hữu cơ sở nghiên cứu và phát triển quy mô lớn dành riêng cho kim chi.

Công thức kim chi Jongga được tiêu chuẩn hóa với tỷ lệ gia vị và điều kiện lên men phù hợp, giúp sản phẩm giữ được vị chua thanh, độ cay vừa phải và độ giòn được duy trì trong thời gian dài. Jongga hiện đã có mặt tại hơn 60 quốc gia và tiếp tục mở rộng sang các thị trường mới. Trong chiến lược mở rộng đó, Việt Nam được lựa chọn là điểm sản xuất quan trọng tại khu vực Đông Nam Á.

SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY DAESANG ĐỨC VIỆT THEO TIÊU CHUẨN HÀN QUỐC

Từ năm 2024, dây chuyền sản xuất kim chi Jongga được chính thức đưa vào vận hành tại nhà máy Daesang Đức Việt. Toàn bộ quy trình, công nghệ và tiêu chuẩn quản lý từ quy trình xử lý cải thảo, kiểm soát điều kiện lên men, công nghệ bảo quản đóng gói đều được chuyển giao từ Hàn Quốc. Dây chuyền được giám sát bởi đội ngũ kỹ thuật của Daesang Hàn Quốc để bảo đảm sản phẩm sản xuất tại Việt Nam có chất lượng tương đồng với sản phẩm sản xuất tại Hàn.

Việc đặt nhà máy tại Việt Nam giúp Jongga rút ngắn thời gian vận chuyển, tối ưu chi phí và cung cấp sản phẩm tươi mới hơn cho thị trường trong nước.

ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG KHU VỰC

Một trong những mục tiêu chính của việc đặt nhà máy Jongga tại Việt Nam là phục vụ xuất khẩu. Kim chi Jongga sản xuất tại Việt Nam đã và đang được xuất khẩu sang một số thị trường châu Á như Thái Lan, Đài Loan.

Để được phép xuất khẩu, sản phẩm phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng dành cho sản phẩm lên men. Các lô hàng đã xuất khẩu thành công cho thấy nhà máy Daesang Đức Việt có khả năng đáp ứng yêu cầu của nhiều thị trường khác nhau. Điều này đồng thời củng cố vị thế Việt Nam như một điểm sản xuất chiến lược của Daesang.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM: VỊ CHUA THANH, GIÒN LÂU VÀ GIÀU LỢI KHUẨN

Kim chi Jongga sản xuất tại nhà máy Daesang Đức Việt được người tiêu dùng ưa thích bởi vị chua thanh tự nhiên, độ cay vừa phải và độ giòn ổn định. Những yếu tố này hình thành từ công thức độc quyền của Daesang và quy trình lên men kiểm soát chặt chẽ.

Trong quá trình lên men, kim chi tạo ra probiotics – lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa. Nhờ đặc trưng về hương vị và giá trị sức khỏe, Jongga phù hợp với nhiều nhu cầu tiêu dùng: từ sử dụng trong bữa cơm gia đình đến các quán ăn, nhà hàng Hàn Quốc.

VIỆT NAM – THỊ TRƯỜNG TĂNG TRƯỞNG VÀ ĐIỂM SẢN XUẤT TIỀM NĂNG

Thị trường kim chi Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong vài năm trở lại đây, nhờ xu hướng sử dụng món ăn Hàn Quốc ngày càng phổ biến. Kim chi xuất hiện nhiều hơn trong các bữa ăn gia đình, nhà hàng lẩu – nướng cũng như các sản phẩm chế biến sẵn.

Sự kết hợp giữa nhu cầu nội địa lớn và năng lực sản xuất theo chuẩn Hàn Quốc giúp Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới cung ứng của Jongga tại châu Á. Daesang Đức Việt đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu kim chi Jongga cùng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, mang đến khả năng đáp ứng cả thị trường trong và ngoài nước. Đây được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh nhu cầu kim chi gia tăng và thị trường châu Á tiếp tục mở rộng.

(*) Chú thích: Tính toán của Daesang một phần dựa trên dữ liệu do NIQ Korea báo cáo thông qua Dịch vụ Theo dõi thị trường về Danh mục Kim chi Hàn Quốc từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2023 theo tổng thị trường tạp hóa Hàn Quốc dựa trên PCV (giá trị loại sản phẩm). (Bản quyền NIQ © 2023, Công ty NIQ Korea).