TP. Hồ Chí Minh đặt "thế hệ thông minh đương thời" là trọng tâm của đổi mới sáng tạo

Thứ Ba, 25/11/2025
Minh Huy
25/11/2025, 14:48
Trong bối cảnh công nghệ, AI và dữ liệu tái định hình mọi mặt đời sống, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ và tài chính khu vực. Trong đó, giáo dục là nền tảng và thế hệ trẻ là động lực dẫn dắt chuyển đổi, kiến tạo tương lai…
Tại Talkshow với chủ đề “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW”, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 (Autumn Economic Forum 2025), lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các chuyên gia quốc tế, cho rằng giáo dục là nền tảng và thế hệ trẻ chính là động lực cốt lõi để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng bền vững của đất nước, khu vực.
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, nhận định: “Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà công nghệ và AI mang lại những cơ hội chưa bao giờ rộng mở như hôm nay, nhưng đi kèm đó là những thách thức lớn chưa từng có”.
Để thích ứng, Thành phố xác định chiến lược “Hợp tác toàn cầu - Hành động địa phương”, hướng tới mục tiêu trở thành điểm hội tụ của công nghệ, tài chính và tri thức của cả nước cũng như khu vực. Cụ thể, Nghị quyết 98 đã mở ra không gian mới để Thành phố thử nghiệm, tạo đột phá với những mô hình chưa có tiền lệ. Các sáng kiến chiến lược như Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) TP. Hồ Chí Minh đang được đẩy mạnh triển khai.
Trong bối cảnh đó, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định Thành phố luôn xem giáo dục và đào tạo là nền tảng chiến lược. Hệ thống đại học hàng đầu cùng nhiều chính sách hỗ trợ đang được phát huy, đặc biệt là mô hình hợp tác hiệu quả “Ba nhà đồng hành: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”.
Mô hình này nhằm đảm bảo tri thức được đưa vào thực tiễn, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ chế, chính sách mới không chỉ thúc đẩy chuyển mình của Thành phố, mà còn mở ra nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ. Với chiến lược “Hợp tác toàn cầu – Hành động địa phương”, sự hiện diện của chuyên gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), UNESCO và các đối tác quốc tế là minh chứng cho định hướng đó.
“Tôi tin rằng các bạn - thế hệ thông minh đương thời - sẽ tiếp nối truyền thống và khiến thế giới chú ý hơn nữa đến trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo của Việt Nam. Các bạn hãy hành động. TP. Hồ Chí Minh đặt nhiều kỳ vọng vào các bạn, không chỉ là những người kế tục, mà là đồng hành trong hành trình xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và hội nhập”.
Chủ tịch UBND Thành phố cho biết TP. Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều chương trình cụ thể như thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý đô thị từ giao thông, y tế đến giáo dục; cam kết tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và các khu đô thị sáng tạo; đặt con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, vào trung tâm mọi chiến lược phát triển.
Mục tiêu là xây dựng một Thành phố bền vững, nhân văn, nơi không ai bị bỏ lại phía sau và mọi người đều có cơ hội phát huy năng lực.
“Các bạn trẻ là “Thế hệ thông minh đương thời”, sinh ra trong kỷ nguyên số, với tư duy mở, khả năng tiếp cận công nghệ vượt trội và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thất bại. Các bạn không chỉ là lực lượng lao động tương lai; các bạn chính là động lực của hôm nay và trung tâm của sự chuyển đổi”, ông Được nhấn mạnh.
Trao đổi với các bạn trẻ, Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler, cho biết khi được hỏi về những kỹ năng quan trọng nhất mà các doanh nghiệp muốn ở lực lượng lao động vào năm 2025, các doanh nghiệp hàng đầu liệt kê: tư duy phân tích, khả năng kiên cường thích ứng, sự linh hoạt và nhanh nhạy, năng lực lãnh đạo và ảnh hưởng xã hội, cùng tư duy sáng tạo. Đây đều là những năng lực mang tính “bản chất con người” và đang trở thành lõi kỹ năng được các tập đoàn tìm kiếm nhiều nhất.
Bối cảnh kỹ năng cũng đang thay đổi rất nhanh, theo nghiên cứu của WEF, đặc biệt là tại báo cáo Future of Jobs, 39% các kỹ năng cốt lõi của lực lượng lao động sẽ thay đổi vào năm 2030. Ở nhóm kỹ năng tăng trưởng nhanh nhất đến năm 2030, sự trỗi dậy mạnh mẽ của các năng lực liên quan đến công nghệ như: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng, năng lực hiểu biết công nghệ. Đồng thời, những kỹ năng nhân văn như sáng tạo, khả năng phục hồi, óc tò mò và tinh thần học tập suốt đời cũng nằm trong nhóm tăng trưởng mạnh.
“Công việc tương lai của các bạn sẽ đòi hỏi những năng lực mà hôm nay thậm chí các bạn còn chưa từng nghe đến. Song, công nghệ không thay thế con người, mà đang tái định nghĩa những gì chỉ con người mới làm được”.
Mặt khác, Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng Giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng việc kết nối sâu rộng trong nghiên cứu, giáo dục và liên kết doanh nghiệp là yếu tố then chốt để khơi mở các cơ hội cho TP. Hồ Chí Minh.
“Khi chúng ta nắm bắt quá trình chuyển đổi số và sản xuất tiên tiến gắn liền với chuyển đổi xanh, thế hệ trẻ Việt Nam có thể giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững này”, Giáo sư Scott Thompson-Whiteside nhận định.
Thông tin thêm, Giáo sư Scott cho biết 25 năm qua, RMIT Việt Nam đã đào tạo hơn 25.000 sinh viên, hiện đang đóng góp quan trọng tại Việt Nam và trên thế giới. Trường kiên định mục tiêu xây dựng năng lực lãnh đạo cho thanh niên Việt Nam thông qua giáo dục chất lượng cao, trải nghiệm thực tiễn và thúc đẩy tư duy sáng tạo – phản biện.
Những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu đòi hỏi các giải pháp sáng tạo. Thế hệ trẻ Việt Nam, với am hiểu công nghệ, tính linh hoạt và tư duy đột phá, sẽ là lực lượng đi đầu trong phát triển công nghệ xanh và giải pháp số thân thiện môi trường.
“Với năng lượng, tri thức và tinh thần dẫn dắt của thanh niên, chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau kiến tạo một tương lai bền vững, bao trùm và kiên cường cho Việt Nam và toàn khu vực”, Tổng Giám đốc Đại học RMIT Việt Nam nhấn mạnh.
Trong khuôn khổ chương trình, diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Đại học RMIT Việt Nam và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR). Hợp tác hướng đến phát triển nhân lực, nghiên cứu chiến lược, ứng dụng công nghệ và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao vị thế của Thành phố như trung tâm kinh tế tri thức khu vực.
