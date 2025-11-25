Thứ Ba, 25/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

TP. Hồ Chí Minh đặt "thế hệ thông minh đương thời" là trọng tâm của đổi mới sáng tạo

Minh Huy

25/11/2025, 14:48

Trong bối cảnh công nghệ, AI và dữ liệu tái định hình mọi mặt đời sống, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ và tài chính khu vực. Trong đó, giáo dục là nền tảng và thế hệ trẻ là động lực dẫn dắt chuyển đổi, kiến tạo tương lai…

Các diễn giả trình bày tại Talkshow với chủ đề “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW”.
Các diễn giả trình bày tại Talkshow với chủ đề “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW”.

Tại Talkshow với chủ đề “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW”, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 (Autumn Economic Forum 2025), lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các chuyên gia quốc tế, cho rằng giáo dục là nền tảng và thế hệ trẻ chính là động lực cốt lõi để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng bền vững của đất nước, khu vực.

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀ NỀN TẢNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, nhận định: “Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà công nghệ và AI mang lại những cơ hội chưa bao giờ rộng mở như hôm nay, nhưng đi kèm đó là những thách thức lớn chưa từng có”.

Để thích ứng, Thành phố xác định chiến lược “Hợp tác toàn cầu - Hành động địa phương”, hướng tới mục tiêu trở thành điểm hội tụ của công nghệ, tài chính và tri thức của cả nước cũng như khu vực. Cụ thể, Nghị quyết 98 đã mở ra không gian mới để Thành phố thử nghiệm, tạo đột phá với những mô hình chưa có tiền lệ. Các sáng kiến chiến lược như Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) TP. Hồ Chí Minh đang được đẩy mạnh triển khai.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định Thành phố luôn xem giáo dục và đào tạo là nền tảng chiến lược. Hệ thống đại học hàng đầu cùng nhiều chính sách hỗ trợ đang được phát huy, đặc biệt là mô hình hợp tác hiệu quả “Ba nhà đồng hành: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”.

Mô hình này nhằm đảm bảo tri thức được đưa vào thực tiễn, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ chế, chính sách mới không chỉ thúc đẩy chuyển mình của Thành phố, mà còn mở ra nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ. Với chiến lược “Hợp tác toàn cầu – Hành động địa phương”, sự hiện diện của chuyên gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), UNESCO và các đối tác quốc tế là minh chứng cho định hướng đó.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại sự kiện sáng 25/11.
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại sự kiện sáng 25/11.

“Tôi tin rằng các bạn - thế hệ thông minh đương thời - sẽ tiếp nối truyền thống và khiến thế giới chú ý hơn nữa đến trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo của Việt Nam. Các bạn hãy hành động. TP. Hồ Chí Minh đặt nhiều kỳ vọng vào các bạn, không chỉ là những người kế tục, mà là đồng hành trong hành trình xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và hội nhập”.

Chủ tịch UBND Thành phố cho biết TP. Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều chương trình cụ thể như thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý đô thị từ giao thông, y tế đến giáo dục; cam kết tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và các khu đô thị sáng tạo; đặt con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, vào trung tâm mọi chiến lược phát triển.

Mục tiêu là xây dựng một Thành phố bền vững, nhân văn, nơi không ai bị bỏ lại phía sau và mọi người đều có cơ hội phát huy năng lực.

“Các bạn trẻ là “Thế hệ thông minh đương thời”, sinh ra trong kỷ nguyên số, với tư duy mở, khả năng tiếp cận công nghệ vượt trội và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thất bại. Các bạn không chỉ là lực lượng lao động tương lai; các bạn chính là động lực của hôm nay và trung tâm của sự chuyển đổi”, ông Được nhấn mạnh.

THÚC ĐẨY  THẾ HỆ TRẺ DẪN DẮT CHUYỂN ĐỔI "KÉP"

Trao đổi với các bạn trẻ, Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler, cho biết khi được hỏi về những kỹ năng quan trọng nhất mà các doanh nghiệp muốn ở lực lượng lao động vào năm 2025, các doanh nghiệp hàng đầu liệt kê: tư duy phân tích, khả năng kiên cường thích ứng, sự linh hoạt và nhanh nhạy, năng lực lãnh đạo và ảnh hưởng xã hội, cùng tư duy sáng tạo. Đây đều là những năng lực mang tính “bản chất con người” và đang trở thành lõi kỹ năng được các tập đoàn tìm kiếm nhiều nhất.

Bối cảnh kỹ năng cũng đang thay đổi rất nhanh, theo nghiên cứu của WEF, đặc biệt là tại báo cáo Future of Jobs, 39% các kỹ năng cốt lõi của lực lượng lao động sẽ thay đổi vào năm 2030. Ở nhóm kỹ năng tăng trưởng nhanh nhất đến năm 2030, sự trỗi dậy mạnh mẽ của các năng lực liên quan đến công nghệ như: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng, năng lực hiểu biết công nghệ. Đồng thời, những kỹ năng nhân văn như sáng tạo, khả năng phục hồi, óc tò mò và tinh thần học tập suốt đời cũng nằm trong nhóm tăng trưởng mạnh.

Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler chia sẻ tại Talkshow.
Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler chia sẻ tại Talkshow.

“Công việc tương lai của các bạn sẽ đòi hỏi những năng lực mà hôm nay thậm chí các bạn còn chưa từng nghe đến. Song, công nghệ không thay thế con người, mà đang tái định nghĩa những gì chỉ con người mới làm được”. 

Mặt khác, Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng Giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng việc kết nối sâu rộng trong nghiên cứu, giáo dục và liên kết doanh nghiệp là yếu tố then chốt để khơi mở các cơ hội cho TP. Hồ Chí Minh.

“Khi chúng ta nắm bắt quá trình chuyển đổi số và sản xuất tiên tiến gắn liền với chuyển đổi xanh, thế hệ trẻ Việt Nam có thể giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững này”, Giáo sư Scott Thompson-Whiteside nhận định.

Thông tin thêm, Giáo sư Scott cho biết 25 năm qua, RMIT Việt Nam đã đào tạo hơn 25.000 sinh viên, hiện đang đóng góp quan trọng tại Việt Nam và trên thế giới. Trường kiên định mục tiêu xây dựng năng lực lãnh đạo cho thanh niên Việt Nam thông qua giáo dục chất lượng cao, trải nghiệm thực tiễn và thúc đẩy tư duy sáng tạo – phản biện.

Những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu đòi hỏi các giải pháp sáng tạo. Thế hệ trẻ Việt Nam, với am hiểu công nghệ, tính linh hoạt và tư duy đột phá, sẽ là lực lượng đi đầu trong phát triển công nghệ xanh và giải pháp số thân thiện môi trường.

“Với năng lượng, tri thức và tinh thần dẫn dắt của thanh niên, chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau kiến tạo một tương lai bền vững, bao trùm và kiên cường cho Việt Nam và toàn khu vực”, Tổng Giám đốc Đại học RMIT Việt Nam nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu tại Lễ kỹ kết MOU trong khuôn khổ chương trình.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu tại Lễ kỹ kết MOU trong khuôn khổ chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Đại học RMIT Việt Nam và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR). Hợp tác hướng đến phát triển nhân lực, nghiên cứu chiến lược, ứng dụng công nghệ và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao vị thế của Thành phố như trung tâm kinh tế tri thức khu vực.

Thế hệ trẻ là động lực mạnh mẽ để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên AI

11:04, 25/11/2025

Thế hệ trẻ là động lực mạnh mẽ để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên AI

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra địa điểm tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025

11:12, 20/11/2025

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra địa điểm tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 có chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”

20:27, 07/11/2025

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 có chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”

Từ khóa:

chuyển đổi số Đại học RMIT Việt Nam Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 giáo dục và đào tạo hợp tác toàn cầu kinh tế số phát triển bền vững thế hệ thông minh đương thời thế hệ trẻ TP. Hồ Chí Minh WEF

Đọc thêm

AI giúp giảm một nửa nhân lực và thời gian phẫu thuật

AI giúp giảm một nửa nhân lực và thời gian phẫu thuật

Theo khảo sát của Hiệp hội X-quang Hàn Quốc, khi AI được sử dụng để phân tích 5.887 phim X-quang ngực tại ba trung tâm sàng lọc sức khỏe tổng quát, khối lượng công việc của nhân lực các đơn vị này đã giảm tới 42,9%...

Google: Nền kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD vào năm 2025

Google: Nền kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD vào năm 2025

Báo cáo thường niên của Google cho thấy cùng với sự bứt phá về e-commerce, tài chính số và video thương mại, Việt Nam hiện là nước dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ ứng dụng AI của người tiêu dùng…

Thế hệ trẻ là động lực mạnh mẽ để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên AI

Thế hệ trẻ là động lực mạnh mẽ để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên AI

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam đang trước cơ hội bứt phá trong kỷ nguyên AI, chuyển đổi xanh và số. Trong bối cảnh đó, lợi thế lớn nhất chính là gần 100 triệu con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ thông minh, sáng tạo và đầy khát vọng…

TP. Hồ Chí Minh thành lập Tổ công tác hỗ trợ dự án Siêu Trung tâm dữ liệu

TP. Hồ Chí Minh thành lập Tổ công tác hỗ trợ dự án Siêu Trung tâm dữ liệu

Với việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ dự án Siêu Trung tâm dữ liệu, TP. Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vị thế của mình trong khu vực mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế số…

80% startup AI Mỹ đang sử dụng mã nguồn mở của Trung Quốc

80% startup AI Mỹ đang sử dụng mã nguồn mở của Trung Quốc

80% startup AI của Mỹ gọi vốn tại quỹ Andreessen Horowitz (a16z) cho biết đang sử dụng mô hình nguồn mở của Trung Quốc. Bạn thân của nhà đồng sáng lập Open AI, Tổng giám đốc công ty Airbnb, cũng đã thừa nhận mô hình Qwen của Alibaba còn đáp ứng hoạt động của họ hiệu quả hơn cả ChatGPT...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tăng trưởng GRDP vượt kịch bản, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Phú Thọ tiếp tục rà soát các đột phá chiến lược

Đầu tư

2

Hội Doanh nhân trẻ đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP và tạo việc làm cho 8 triệu lao động trong 5 năm tới

Đầu tư

3

Dự kiến huy động khoảng 1,23 triệu tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 2026-2035

Tiêu điểm

4

Chính phủ đề xuất tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

Tiêu điểm

5

Thủ tướng dự Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” 2025

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy