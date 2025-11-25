Chương trình chào đón chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không Parata Air đến Đà Nẵng được tổ chức trang trọng tại Ga đến quốc tế, sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là điểm đến đầu tiên tại Việt Nam được Parata Air lựa chọn khai thác.

Sự kiện được diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc biệt là nghi thức phun nước đón máy bay- tượng trưng cho sự may mắn và khởi đầu thuận lợi. Các hành khách khi đặt chân đến nhà ga cũng được chào đón bằng tiết mục nghệ thuật truyền thống và nhận những phần quà lưu niệm như đèn lồng, nón lá và các ấn phẩm quảng bá du lịch... Từ đó giúp du khách hiểu rõ hơn về những điểm đến nổi bật và tiềm năng phát triển du lịch của thành phố.

Màn phun nước chào đón chuyến bay của Hãng hàng không Parata Air hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, cho biết Hàn Quốc tiếp tục là thị trường trọng điểm của du lịch Đà Nẵng, với hơn 1,8 triệu lượt khách trong 10 tháng năm 2025, chiếm 28,9% tổng khách quốc tế đến thành phố Đà Nẵng.

Việc Parata Air lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến đầu tiên tại Việt Nam khẳng định sức hấp dẫn và vị thế ngày càng tăng của Đà Nẵng đối với du khách Hàn Quốc.

Ông Jang Dongwon, Đại diện Hãng Parata Air tại Đà Nẵng bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cùng các cơ quan, đơn vị tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

Ông nhấn mạnh rằng với chuyến bay đầu tiên này, Parata Air trở thành hãng hàng không Hàn Quốc thứ 11 mở đường bay đến Đà Nẵng. Ông kỳ vọng sự hiện diện của Parata Air tại Đà Nẵng sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tặng quà lưu niệm hành khách .

Được biết, các chuyến bay của Hãng Parata Air được vận hành bằng tàu bay Airbus A330 (294 chỗ) với tần suất 7 chuyến/tuần, góp phần nâng tổng số chuyến bay từ Incheon – Đà Nẵng lên 112 chuyến mỗi tuần.

Parata Air là hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc, trước đây mang tên Fly Gangwon, có trụ sở tại Yangyang, tỉnh Gangwon. Hãng tái khởi động hoạt động vào cuối năm 2025 sau khi đổi thương hiệu và đầu tư đội bay mới, gồm Airbus A320-200 và A330-200. Đối với các tuyến bay đến Việt Nam, Parata Air cung cấp bảo hiểm du lịch miễn phí cho hành khách nhằm nâng cao an toàn và trải nghiệm trong suốt hành trình.