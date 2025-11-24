Tận dụng hiệu quả CPTPP: Xuất khẩu Việt Nam bứt phá tại Australia và Canada

Sau hơn 6 năm thực thi, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã tạo động lực lớn, giúp nhiều ngành hàng của Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu và thâm nhập sâu hơn vào thị trường các nước thành viên...

Theo số liệu của Bộ Công Thương, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và thị trường CPTPP năm 2024 đạt 102,1 tỷ USD, tăng 6,8% so với năm 2023.

Trong 10 tháng năm 2025, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các thành viên CPTPP (gồm cả Vương quốc Anh do Hiệp định mới có hiệu lực với nước này vào ngày 15/12/2024) đạt 102,8 tỷ USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 58,3 tỷ USD, tăng 26% và nhập khẩu đạt 44,5 tỷ USD, tăng 14,47% so với cùng kỳ.

Trong CPTPP, Australia và Canada là những thị trường có tăng trưởng thương mại tích cực với Việt Nam.

Bà Trần Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Australia, cho biết Australia là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Đặc biệt trong thời gian gần đây, Australia là 1 trong 10 đối tác lớn nhất, là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam.

Từ khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực, doanh nghiệp Việt Nam và Australia đã tận dụng rất tốt những ưu đãi, đưa kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng trưởng rất mạnh.

Cụ thể, nếu như năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước mới ở mức 5 tỷ USD, thì đến năm 2019 khi Hiệp định CPTPP bắt đầu có hiệu lực, kim ngạch song phương đã đạt 8 tỷ USD, đến năm 2022 con số này lên mức kỷ lục 15,7 tỷ USD. Trong 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Australia đạt 11,5 tỷ USD.

Tính chung giai đoạn 2018 - 2022, mức tăng trưởng thương mại song phương bình quân hàng năm lên đến 20%. Trong hai năm 2023 - 2024, do những ảnh hưởng, khó khăn nhất định, đặc biệt liên quan đến dịch Covid-19, khó khăn chung của thương mại toàn cầu, song kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước hiện vẫn đạt trung bình trên dưới 14 tỷ USD.

Hàng hóa của Việt Nam ngày càng hiện diện nhiều hơn tại thị trường Australia, nhất là các mặt hàng nông, thủy sản. Ấn tượng nhất là hạt điều chiếm đến 90% tổng lượng hạt điều nhập khẩu của Australia từ tất cả các thị trường; hạt tiêu cũng chiếm thị phần gần 30%.

Đặc biệt, nhóm hàng thủy sản thế mạnh của Việt Nam như: tôm, cá tra, hải sản chế biến… với lợi thế là thuế suất nhập khẩu 0% của CPTPP đã vươn lên chiếm lĩnh thị phần hàng đầu tại Australia.

Một số nhóm hàng hóa khác của Việt Nam như dệt may, giày dép… cũng đã tiếp cận được thị trường và ngày càng khẳng định được thương hiệu, chất lượng.

Tương tự, với thị trường Canada, Hiệp định CPTPP đã thúc đẩy hợp tác thương mại song phương, thông qua các cam kết về cắt giảm thuế quan, mở cửa thị trường và cải cách thủ tục. Nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của hai bên có thêm cơ hội tiếp cận thị trường đối tác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu theo hướng thực chất và bền vững.

Bà Trần Thu Quỳnh, Tham tán thương mại Việt Nam tại Canada, cho biết Canada là một trong những thị trường tiềm năng hàng đầu với nền kinh tế mở, nhu cầu đa dạng về hàng hóa, sở hữu sức mua lớn và hệ thống tiêu chuẩn cao, đóng vai trò là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn chuỗi cung ứng khu vực Bắc Mỹ.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Canada và đứng đầu trong số các nước ASEAN, chiếm gần 45% tổng kim ngạch Canada nhập khẩu từ khu vực.

Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 7,2 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Canada hơn 6,3 tỷ USD và nhập khẩu từ Canada gần 0,8 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản, cà phê, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị… đều được người tiêu dùng Canada đánh giá cao về chất lượng và giá cả cạnh tranh. Ngược lại, Canada là nguồn cung đáng tin cậy các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm chế biến, phân bón và nguyên liệu công nghiệp sản xuất.