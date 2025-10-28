Kinh doanh có trách nhiệm: Động lực tăng trưởng mới của doanh nghiệp

Bước vào giai đoạn mới với với nhiều thách thức và khủng hoảng, kinh doanh bền vững đã trở thành chìa khóa giúp doanh nghiệp (DN) đứng vững và vươn xa.

Từ sau Hội nghị COP26, thế giới chứng kiến làn sóng chuyển đổi chưa từng có. Hơn 140 quốc gia đã cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào giữa thế kỷ, trong đó nhiều nền kinh tế đã tích hợp mục tiêu này vào chiến lược phát triển quốc gia.

XU THẾ TOÀN CẦU VÀ CHUYỂN ĐỘNG TRONG NƯỚC HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự kiến trong vòng 3-5 năm tới, kinh tế toàn cầu có thể được định hình bởi những xu thế lớn như chuyển đổi năng lượng công bằng; tài chính xanh, tài chính khí hậu và đầu tư có trách nhiệm; cũng như sự lên ngôi của kinh tế tuần hoàn và tiêu dùng bền vững.

Nhìn lại bức tranh trong nước, có thể thấy hiện nay Đảng, Chính phủ Việt Nam đang thực hiện một cuộc cải cách sâu rộng, toàn diện, với một tốc độ và tinh thần mạnh mẽ hơn bao giờ hết để chuyển mình đi tới kỷ nguyên mới, thông qua hàng loạt Nghị quyết quan trọng như Nghị quyết 57, 59, 66 và 68, 70, cũng như đặt ra những mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới đây.

Tất cả nhằm tận dụng cơ hội phục hồi và dịch chuyển đầu tư toàn cầu - điều này đồng nghĩa với áp lực phải cân bằng giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, quản trị rủi ro vĩ mô và đảm bảo công bằng xã hội trong quá trình chuyển đổi.

Đây rõ ràng cũng là những chỉ dấu cho cộng đồng doanh nghiệp cần chuyển đổi nhanh hơn, quyết liệt hơn từ mô hình kinh doanh truyền thống sang những mô hình kinh doanh xanh hơn, bền vững, dựa trên tinh thần đổi mới sáng tạo.

HÀNH TRÌNH 15 NĂM CỦA VBCSD: DẪN DẮT, KẾT NỐI, KIẾN TẠO GIÁ TRỊ

Được thành lập năm 2010 bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) theo sự phê duyệt của Chính phủ, Hội đồng doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) đã đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp suốt 15 năm qua trên hành trình thúc đẩy kinh doanh bền vững – một hành trình của niềm tin, tầm nhìn và hành động vì tương lai bền vững.

Chương trình CSI góp phần thúc đẩy doanh nghiệp thực hành quản trị công ty bền vững, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp.

Từ những ngày đầu tiên, VBCSD đã tiên phong đưa những khái niệm mới trong kinh doanh bền vững đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp nước nhà, như kinh doanh cùng người thu nhập thấp, minh bạch và kiêm chính trong kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, xây dựng văn hóa kinh doanh đa dạng, bao trùm và bình đẳng… Đồng thời, tích cực thúc đẩy hợp tác công-tư triển khai các chương trình, dự án, sáng kiến trong chính những nội hàm kinh doanh bền vững nói trên.

Một “sản phẩm” tiêu biểu của VBCSD là Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) được giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp thông qua Chương trình Đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam từ năm 2016. Cho đến nay, Bộ chỉ số CSI đã trở thành công cụ hỗ trợ quản trị công ty bền vững hàng đầu tại Việt Nam.

Bên cạnh đó là Diễn đàn doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF), sự kiện thường niên do VBCSD tổ chức từ năm 2014 đã trở thành nơi đối thoại chính sách hiệu quả về phát triển bền vững doanh nghiệp giữa Chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, quốc tế.

Lãnh đạo Chính phủ chúc mừng hành trình 15 năm VBCSD bền bỉ thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

Hiện nay, VBCSD đang quy tụ gần 200 doanh nghiệp, tổ chức thành viên và mạng lưới các đối tác trong nước, quốc tế cùng tiên phong trong thúc đẩy phát triển bền vững doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thành viên của VBCSD như Nestlé Việt Nam, HEINEKEN Việt Nam, Vinamilk, BIDV, Traphaco, PNJ, SABECO, Unilever Việt Nam, Greenfeed, SAMSUNG Việt Nam, PAN Group, Coca-Cola Việt Nam, AEON Việt Nam… là những cánh chim đầu đàn tích cực thực hành kinh doanh bền vững, kinh doanh có trách nhiệm. Họ đo lường khí thải, đầu tư vào năng lượng tái tạo, thực hành trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, đảm bảo an sinh cho người lao động và tạo giá trị cho cộng đồng địa phương.

ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI: DẪN DẮT CHUYỂN ĐỔI, CỦNG CỐ NIỀM TIN XANH

Ngày 21/10 vừa qua, VBCSD đã tổ chức Hội nghị toàn thể nhiệm kỳ V (2025-2028) nhằm thông qua chiến lược, kế hoạch hành động cũng như Ban điều hành Hội đồng cho nhiệm kỳ mới, để có thể phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hơn vị trí và vai trò của một tổ chức hàng đầu đồng hành, hỗ trợ cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam thực hành kinh doanh bền vững.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD nhấn mạnh trong hành trình phát triển mới VBCSD sẽ tiếp tục tăng cường vai trò cầu nối giữa Chính phủ và doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững doanh nghiệp.

Trong hành trình mới, VBCSD sẽ tập trung vào ba ưu tiên hành động chính. Thứ nhất là đẩy mạnh vai trò cầu nối với các cơ quan xây dựng chính sách thông qua phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật tới cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tăng cường cơ chế đối thoại chính sách giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, VBCSD cũng sẽ tập trung nâng cao năng lực, hỗ trợ và thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm thông qua các chương trình tập huấn, đào tạo chuyên sâu; nhân rộng các mô hình kinh doanh xanh, bền vững, hỗ trợ kết nối, liên kết các doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực kinh doanh; nêu gương, biểu dương các doanh nghiệp thực hành tốt phát triển bền vững thông qua các chương trình thi đua khen thưởng như Chương trình CSI. Ưu tiên hành động thứ ba chính là tăng cường hợp tác, nâng cao vị thế, uy tín và huy động nguồn lực quốc tế.

Để triển khai hiệu quả các mục tiêu trên, VBCSD sẽ đặt trọng tâm vào việc thành lập và vận hành mô hình các nhóm công tác về Hỗ trợ doanh nghiệp thực hành kinh doanh bền vững, có trách nhiệm; Tài chính xanh và ESG; Phát triển và kết nối thành viên, đối tác; cùng với một nền tảng Net Zero Hub nhằm huy động nguồn nhân lực, tài lực, trí lực từ các đối tác trong và ngoài nước để đồng hành, hỗ trợ cộng đồng DN chuyển đổi xanh, cùng hướng tới mục tiêu Net Zero 2050.

Tiếp nối thành công của hành trình 15 năm đầu tiên, trên hành trình mới với vai trò cầu nối tin cậy giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, VBCSD sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình kiến tạo tương lai xanh, thịnh vượng và bền vững.