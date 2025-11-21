Ninh Bình thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh du lịch

Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, việc thúc đẩy du lịch xanh đồng nghĩa với yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn cho du khách và xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam chuyên nghiệp, cạnh tranh trong khu vực và thế giới...

Chiều 19/11 tại Ninh Bình, lãnh đạo ngành du lịch toàn quốc cùng bàn thảo các giải pháp đột phá cho năm 2026. Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Hồ An Phong và Phó Chủ tịch Ninh Bình Hà Thị Lan Anh, hội nghị xác định rõ mục tiêu chuyển đổi từ mô hình xúc tiến manh mún sang chiến lược tổng thể, dựa trên nền tảng số và liên kết vùng chặt chẽ.

LIÊN KẾT VÙNG VÀ CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH

Đây là chủ đề chiếm nhiều thời gian thảo luận nhất tại hội nghị. Ông Hồ An Phong thẳng thắn chỉ rõ: "Công tác xúc tiến phải chuyển mạnh từ truyền thống sang phương thức dựa trên dữ liệu, công nghệ. Sự cạnh tranh trong khu vực không cho phép chúng ta hành động nửa vời". Đề cập đến Chỉ thị 08 và Nghị quyết 82, ông nhấn mạnh năm 2026 là thời điểm bắt buộc phải thay đổi.

Thứ trưởng Hồ Anh Phong phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM đã chia sẻ một mô hình cụ thể đang được triển khai: xây dựng hệ sinh thái dữ liệu tích hợp từ ngành du lịch và hệ thống đô thị thông minh.

"Chúng tôi không còn đoán định thị trường. Giờ đây, hành trình, thị hiếu và mức chi tiêu của khách đều được phân tích để đưa ra dự báo chính xác cho các chiến dịch tiếp thị", vị này nói.

Bài học từ TP.HCM cho thấy, việc số hóa không dừng ở việc đẩy mạnh quảng cáo, mà phải xây dựng được một trung tâm dữ liệu tổng thể, biến thông tin thành cơ sở ra quyết định.

Đại diện Cục Du lịch Quốc gia chia sẻ ý kiến.

Phiên thảo luận về cơ chế phối hợp nhận được nhiều ý kiến sôi nổi từ các địa phương. Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, khẳng định: "Sự phát triển của mỗi địa phương không thể tách rời không gian hợp tác rộng mở. Du lịch chỉ bứt phá khi các địa phương cùng liên kết, bổ trợ và chia sẻ".

Bà Anh đề xuất Ninh Bình sẵn sàng đóng vai trò trung tâm trong các nhóm hợp tác về du lịch di sản, sinh thái và cộng đồng. Tuy nhiên, bà cũng chỉ rõ điểm nghẽn: thiếu một cơ chế điều phối liên tỉnh rõ ràng. "Chúng tôi kiến nghị các bộ, ngành hỗ trợ xây dựng cơ chế để các địa phương tập trung nguồn lực, tránh phân tán, dẫn đến hiệu quả thấp".

Tiếng nói này nhận được sự ủng hộ từ Đà Nẵng. Đại diện Sở VHTTDL Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm thành công từ mô hình hợp tác "tam giác": chính quyền - hiệp hội - doanh nghiệp, và đề nghị nhân rộng mô hình này ở quy mô quốc gia.

TIÊU CHUẨN HÓA VÀ NÂNG TẦM SẢN PHẨM

Phần trình bày của ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đưa ra lộ trình cụ thể với bốn trụ cột.

Thứ nhất, xây dựng chiến lược thị trường tổng thể thay vì xúc tiến theo kiểu "mì ăn liền" qua các sự kiện rời rạc.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, trình bày tham luận.

Thứ hai, biến tiêu chuẩn xanh VITA GREEN thành yêu cầu bắt buộc trong xúc tiến quốc tế. "Du lịch xanh không thể mãi là khẩu hiệu. Nó phải trở thành tiêu chí cụ thể mà mọi đối tác phải tuân thủ", ông Bình nói.

Thứ ba, nâng tầm ẩm thực thành sản phẩm chiến lược, gắn với Đề án Công nhận Nghệ nhân Ẩm thực để biến tài sản văn hóa thành công cụ xúc tiến mạnh mẽ.

Cuối cùng, kiến tạo hệ sinh thái xúc tiến trong nước với bản đồ sự kiện quốc gia, chấm dứt tình trạng các địa phương tổ chức sự kiện trùng lặp, lãng phí nguồn lực.

Những định hướng này được đưa ra trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang trên đà tăng trưởng ấn tượng với 17,2 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng năm 2025, nhưng cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các quốc gia trong khu vực.

Đại diện khách sạn Legend Ninh Bình nhận chứng nhận VITA GREEN cho lĩnh vực lưu trú.

Nhân dịp này, tỉnh Ninh Bình, vùng đất di sản vốn đã quen thuộc với du khách trong và ngoài nước, vừa ghi nhận thêm một cột mốc đáng chú ý khi ba đơn vị du lịch chính thức được Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao biển “Du lịch Xanh VITA” (VITA GREEN).

Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực thực hành phát triển bền vững của doanh nghiệp, là bước mở đường quan trọng để Ninh Bình tiến sâu hơn vào chiến lược chuyển đổi mô hình tăng trưởng du lịch theo hướng xanh, có trách nhiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Ba cái tên được xướng danh trong đợt này bao gồm Khách sạn 5 sao Legend Ninh Bình trong lĩnh vực lưu trú, Khu du lịch sinh thái Thung Nham đại diện cho điểm đến và Nhà hàng Thanh Nga Luxury - Ninh Bình với sản phẩm du lịch xanh “Từ trang trại đến bàn ăn”.