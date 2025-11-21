Ninh Bình thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh du lịch

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 21/11/2025
Thiên Anh
21/11/2025, 06:58
Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, việc thúc đẩy du lịch xanh đồng nghĩa với yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn cho du khách và xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam chuyên nghiệp, cạnh tranh trong khu vực và thế giới...
Chiều 19/11 tại Ninh Bình, lãnh đạo ngành du lịch toàn quốc cùng bàn thảo các giải pháp đột phá cho năm 2026. Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Hồ An Phong và Phó Chủ tịch Ninh Bình Hà Thị Lan Anh, hội nghị xác định rõ mục tiêu chuyển đổi từ mô hình xúc tiến manh mún sang chiến lược tổng thể, dựa trên nền tảng số và liên kết vùng chặt chẽ.
Đây là chủ đề chiếm nhiều thời gian thảo luận nhất tại hội nghị. Ông Hồ An Phong thẳng thắn chỉ rõ: "Công tác xúc tiến phải chuyển mạnh từ truyền thống sang phương thức dựa trên dữ liệu, công nghệ. Sự cạnh tranh trong khu vực không cho phép chúng ta hành động nửa vời". Đề cập đến Chỉ thị 08 và Nghị quyết 82, ông nhấn mạnh năm 2026 là thời điểm bắt buộc phải thay đổi.
Đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM đã chia sẻ một mô hình cụ thể đang được triển khai: xây dựng hệ sinh thái dữ liệu tích hợp từ ngành du lịch và hệ thống đô thị thông minh.
"Chúng tôi không còn đoán định thị trường. Giờ đây, hành trình, thị hiếu và mức chi tiêu của khách đều được phân tích để đưa ra dự báo chính xác cho các chiến dịch tiếp thị", vị này nói.
Bài học từ TP.HCM cho thấy, việc số hóa không dừng ở việc đẩy mạnh quảng cáo, mà phải xây dựng được một trung tâm dữ liệu tổng thể, biến thông tin thành cơ sở ra quyết định.
Phiên thảo luận về cơ chế phối hợp nhận được nhiều ý kiến sôi nổi từ các địa phương. Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, khẳng định: "Sự phát triển của mỗi địa phương không thể tách rời không gian hợp tác rộng mở. Du lịch chỉ bứt phá khi các địa phương cùng liên kết, bổ trợ và chia sẻ".
Bà Anh đề xuất Ninh Bình sẵn sàng đóng vai trò trung tâm trong các nhóm hợp tác về du lịch di sản, sinh thái và cộng đồng. Tuy nhiên, bà cũng chỉ rõ điểm nghẽn: thiếu một cơ chế điều phối liên tỉnh rõ ràng. "Chúng tôi kiến nghị các bộ, ngành hỗ trợ xây dựng cơ chế để các địa phương tập trung nguồn lực, tránh phân tán, dẫn đến hiệu quả thấp".
Tiếng nói này nhận được sự ủng hộ từ Đà Nẵng. Đại diện Sở VHTTDL Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm thành công từ mô hình hợp tác "tam giác": chính quyền - hiệp hội - doanh nghiệp, và đề nghị nhân rộng mô hình này ở quy mô quốc gia.
Phần trình bày của ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đưa ra lộ trình cụ thể với bốn trụ cột.
Thứ nhất, xây dựng chiến lược thị trường tổng thể thay vì xúc tiến theo kiểu "mì ăn liền" qua các sự kiện rời rạc.
Thứ hai, biến tiêu chuẩn xanh VITA GREEN thành yêu cầu bắt buộc trong xúc tiến quốc tế. "Du lịch xanh không thể mãi là khẩu hiệu. Nó phải trở thành tiêu chí cụ thể mà mọi đối tác phải tuân thủ", ông Bình nói.
Thứ ba, nâng tầm ẩm thực thành sản phẩm chiến lược, gắn với Đề án Công nhận Nghệ nhân Ẩm thực để biến tài sản văn hóa thành công cụ xúc tiến mạnh mẽ.
Cuối cùng, kiến tạo hệ sinh thái xúc tiến trong nước với bản đồ sự kiện quốc gia, chấm dứt tình trạng các địa phương tổ chức sự kiện trùng lặp, lãng phí nguồn lực.
Những định hướng này được đưa ra trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang trên đà tăng trưởng ấn tượng với 17,2 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng năm 2025, nhưng cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các quốc gia trong khu vực.
Nhân dịp này, tỉnh Ninh Bình, vùng đất di sản vốn đã quen thuộc với du khách trong và ngoài nước, vừa ghi nhận thêm một cột mốc đáng chú ý khi ba đơn vị du lịch chính thức được Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao biển “Du lịch Xanh VITA” (VITA GREEN).
Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực thực hành phát triển bền vững của doanh nghiệp, là bước mở đường quan trọng để Ninh Bình tiến sâu hơn vào chiến lược chuyển đổi mô hình tăng trưởng du lịch theo hướng xanh, có trách nhiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.
Ba cái tên được xướng danh trong đợt này bao gồm Khách sạn 5 sao Legend Ninh Bình trong lĩnh vực lưu trú, Khu du lịch sinh thái Thung Nham đại diện cho điểm đến và Nhà hàng Thanh Nga Luxury - Ninh Bình với sản phẩm du lịch xanh “Từ trang trại đến bàn ăn”.
Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam, Huế tổ chức tuần lễ trải nghiệm di sản với triển lãm ảnh, hiện vật hiến tặng và các hoạt động giáo dục di sản, mang đến cho du khách cơ hội khám phá lịch sử cung đình ngay tại Cơ Mật Viện...
Theo báo cáo của Sở Du lịch TP.HCM, khách quốc tế đến thành phố tháng 11 ước đạt 780.000 lượt, nâng tổng số lượt khách quốc tế từ đầu năm đến nay ước đạt 7,37 triệu lượt, đạt 73,79% mục tiêu năm 2025…
Văn hóa ẩm thực được xác định là dòng sản phẩm chủ đạo trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia…
Chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc kêu gọi công dân không đi du lịch Nhật Bản, công ty lữ hành East Japan International Travel Service có trụ sở tại Tokyo đã mất 80% lượng đặt phòng trong thời gian còn lại của năm…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: