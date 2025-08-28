Thứ Năm, 28/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025

Ngọc Trang

28/08/2025, 10:53

Dù chịu nhiều biện pháp trừng phạt của phương Tây, kinh tế Nga vẫn duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023 và 2024. Tuy nhiên, năm nay, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế này đã chậm lại đáng kể...

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) tại Moscow, Nga - Ảnh: Bloomberg
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) tại Moscow, Nga - Ảnh: Bloomberg

Trong cuộc họp chính phủ tại Điện Kremlin dưới sự chủ trì của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/8, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết tăng trưởng kinh tế của Nga năm 2025 được dự báo sẽ giảm xuống còn 1,5%.

Con số này thấp hơn nhiều so với mức dự báo 2,5% trước đó do lãi suất cao kìm hãm nhu cầu vay của doanh nghiệp và người dân.

Sau khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022, dù chịu nhiều biện pháp trừng phạt của phương Tây, kinh tế Nga vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ với 4,1% năm 2023 và 4,3% năm 2024. Tuy nhiên, năm nay, tốc độ này đã chậm lại đáng kể.

Hồi tháng 6, Bộ trưởng Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cảnh báo kinh tế nước này đang trên bờ vực suy thoái nếu chính sách tiền tệ không thay đổi. Chi tiêu quân sự ở mức cao nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh khiến lạm phát tại nước này tăng vọt, buộc Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) phải tăng lãi suất lên 21% vào tháng 10 năm ngoái. Đây là mức lãi suất cao nhất tại Nga kể từ năm 2003.

Tháng 6 năm nay, CBR hạ lãi suất xuống còn 20%, sau đó tiếp tục giảm còn 18% vào tháng 7. Tuy nhiên, nền kinh tế Nga vẫn đang chịu tác động lớn bởi lãi suất cao và thiếu lao động.

“Nếu năm nay các chính sách tiền tệ và tín dụng vẫn trong điều kiện khó khăn, chúng ta vẫn sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế không dưới 1,5% trong năm nay, ít nhất là theo đánh giá của Bộ Kinh tế”, ông Siluanov phát biểu tại cuộc họp. “Ngân sách cân bằng sẽ giúp CBR có dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ và chính sách tín dụng, đồng nghĩa người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận các nguồn tín dụng hơn”.  

Hồi tháng 1, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ngày càng lo ngại về sự thay đổi của nền kinh tế trong bối cảnh chiến tranh, đặc biệt là việc các công ty lớn giảm đầu tư do lãi suất cao.

Trong hai nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Putin từ năm 2000 đến 2008, quy mô nền kinh tế Nga tăng mạnh lên 1,7 nghìn tỷ USD từ mức dưới 200 tỷ USD năm 1999. Tuy nhiên, GDP danh nghĩa của nước này hiện chỉ đạt 2,2 nghìn tỷ USD, tương đương với năm 2013 - năm trước khi Nga sáp nhập vùng Crimea ly khai từ Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov cho biết tăng trưởng dự báo của ngành sản xuất Nga năm nay là khoảng 3%, thấp hơn mức dự báo trước đó là 4,3%. Còn sản lượng công nghiệp được dự báo tăng khoảng 2%, thấp hơn mức dự báo 2,6% trước đó.

Theo số liệu từ Cơ quan thống kê liên bang Nga Rosstat, GDP quý 2/2025 của nước này tăng 1,1%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 4% cùng kỳ năm ngoái. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hiện dự báo kinh tế Nga tăng trưởng 0,9% trong năm nay, giảm so với mức dự báo 1,5% mà cơ quan này đưa ra trước đó.

Theo các nhà phân tích, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế giảm tốc nhưng vẫn phải chi tiêu mạnh cho cuộc chiến ở Ukraine, Moscow có thể sẽ phải tăng thuế và cắt giảm chi tiêu trong thời gian tới.

Reuters: Mỹ - Nga đàm phán thỏa thuận năng lượng bên lề đàm phán về hòa bình Ukraine

14:40, 27/08/2025

Reuters: Mỹ - Nga đàm phán thỏa thuận năng lượng bên lề đàm phán về hòa bình Ukraine

Ấn Độ tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu Nga

18:23, 22/08/2025

Ấn Độ tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu Nga

Tổng thống Trump muốn đẩy nhanh cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga-Ukraine

11:18, 19/08/2025

Tổng thống Trump muốn đẩy nhanh cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga-Ukraine

Từ khóa:

kinh tế nga Nga

Đọc thêm

Kyodo: Nhà đàm phán thương mại Nhật Bản hủy chuyến đi Mỹ

Kyodo: Nhà đàm phán thương mại Nhật Bản hủy chuyến đi Mỹ

Theo kế hoạch ban đầu, ông Akazawa sẽ tới Mỹ vào ngày thứ Năm (28/8) để chốt một văn bản với nội dung là chi tiết tài chính về kế hoạch đầu tư 550 tỷ USD của Nhật Bản vào Mỹ...

Mexico cân nhắc tăng thuế quan với hàng Trung Quốc

Mexico cân nhắc tăng thuế quan với hàng Trung Quốc

Chính phủ Mexico dự kiến tăng thuế quan với hàng hóa Trung Quốc nhằm bảo vệ doanh nghiệp trong nước khỏi hàng nhập khẩu giá rẻ và đáp ứng yêu cầu từ lâu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Giá vàng quay đầu giảm sau khi chạm mốc 3.400 USD/oz

Giá vàng quay đầu giảm sau khi chạm mốc 3.400 USD/oz

Việc giá vàng khó bứt phá qua ngưỡng 3.400 USD/oz cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi các báo cáo kinh tế Mỹ được công bố...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trước khi Nvidia công bố lợi nhuận, giá dầu đi lên

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trước khi Nvidia công bố lợi nhuận, giá dầu đi lên

Phố Wall có kỳ vọng lớn về Nvidia, và kết quả kinh doanh của công ty này được coi là một chỉ báo quan trọng cho thị trường...

Canada thiếu hơn 3 triệu căn nhà mới

Canada thiếu hơn 3 triệu căn nhà mới

Canada sẽ cần tổng số 3,2 triệu đơn vị nhà ở mới trong thời gian từ nay đến hết năm 2025, một tốc độ xây dựng vượt qua kỷ lục cũ...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Cân nhắc 2 phương án về thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong Trung tâm Tài chính quốc tế

Tiêu điểm

2

Khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

3

Đà Nẵng sắp có trung tâm dữ liệu AI quy mô 200 triệu USD

Kinh tế số

4

Bộ Tài chính sửa đổi, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Đầu tư

5

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025

Thế giới

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: