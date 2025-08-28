Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025

Dù chịu nhiều biện pháp trừng phạt của phương Tây, kinh tế Nga vẫn duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023 và 2024. Tuy nhiên, năm nay, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế này đã chậm lại đáng kể...

Trong cuộc họp chính phủ tại Điện Kremlin dưới sự chủ trì của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/8, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết tăng trưởng kinh tế của Nga năm 2025 được dự báo sẽ giảm xuống còn 1,5%.

Con số này thấp hơn nhiều so với mức dự báo 2,5% trước đó do lãi suất cao kìm hãm nhu cầu vay của doanh nghiệp và người dân.

Sau khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022, dù chịu nhiều biện pháp trừng phạt của phương Tây, kinh tế Nga vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ với 4,1% năm 2023 và 4,3% năm 2024. Tuy nhiên, năm nay, tốc độ này đã chậm lại đáng kể.

Hồi tháng 6, Bộ trưởng Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cảnh báo kinh tế nước này đang trên bờ vực suy thoái nếu chính sách tiền tệ không thay đổi. Chi tiêu quân sự ở mức cao nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh khiến lạm phát tại nước này tăng vọt, buộc Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) phải tăng lãi suất lên 21% vào tháng 10 năm ngoái. Đây là mức lãi suất cao nhất tại Nga kể từ năm 2003.

Tháng 6 năm nay, CBR hạ lãi suất xuống còn 20%, sau đó tiếp tục giảm còn 18% vào tháng 7. Tuy nhiên, nền kinh tế Nga vẫn đang chịu tác động lớn bởi lãi suất cao và thiếu lao động.

“Nếu năm nay các chính sách tiền tệ và tín dụng vẫn trong điều kiện khó khăn, chúng ta vẫn sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế không dưới 1,5% trong năm nay, ít nhất là theo đánh giá của Bộ Kinh tế”, ông Siluanov phát biểu tại cuộc họp. “Ngân sách cân bằng sẽ giúp CBR có dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ và chính sách tín dụng, đồng nghĩa người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận các nguồn tín dụng hơn”.

Hồi tháng 1, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ngày càng lo ngại về sự thay đổi của nền kinh tế trong bối cảnh chiến tranh, đặc biệt là việc các công ty lớn giảm đầu tư do lãi suất cao.

Trong hai nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Putin từ năm 2000 đến 2008, quy mô nền kinh tế Nga tăng mạnh lên 1,7 nghìn tỷ USD từ mức dưới 200 tỷ USD năm 1999. Tuy nhiên, GDP danh nghĩa của nước này hiện chỉ đạt 2,2 nghìn tỷ USD, tương đương với năm 2013 - năm trước khi Nga sáp nhập vùng Crimea ly khai từ Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov cho biết tăng trưởng dự báo của ngành sản xuất Nga năm nay là khoảng 3%, thấp hơn mức dự báo trước đó là 4,3%. Còn sản lượng công nghiệp được dự báo tăng khoảng 2%, thấp hơn mức dự báo 2,6% trước đó.

Theo số liệu từ Cơ quan thống kê liên bang Nga Rosstat, GDP quý 2/2025 của nước này tăng 1,1%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 4% cùng kỳ năm ngoái. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hiện dự báo kinh tế Nga tăng trưởng 0,9% trong năm nay, giảm so với mức dự báo 1,5% mà cơ quan này đưa ra trước đó.

Theo các nhà phân tích, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế giảm tốc nhưng vẫn phải chi tiêu mạnh cho cuộc chiến ở Ukraine, Moscow có thể sẽ phải tăng thuế và cắt giảm chi tiêu trong thời gian tới.