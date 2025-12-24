Kinh tế bạc gõ cửa thị trường nhà ở: Thera Home xuất hiện như thế nào?

Trong bối cảnh dân số già hóa diễn ra nhanh chưa từng có, nền kinh tế toàn cầu đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của “kinh tế bạc” - một động lực kinh tế mới đầy hấp dẫn với quy mô thị trường hàng nghìn tỷ USD. Tại Việt Nam, Thera Home - sản phẩm căn hộ trị liệu tích hợp y tế và chăm sóc tại chỗ do Onsen Fuji phát triển đang cho thấy cách bất động sản thích ứng với xã hội già hóa.

ĐỘNG LỰC KINH TẾ MỚI ĐẦY TIỀM NĂNG

Theo báo cáo công bố ngày 2/12 của Global Growth Insights (GGI), quy mô thị trường kinh tế bạc toàn cầu năm nay ước đạt hơn 3.000 tỷ USD và có thể tăng gần gấp đôi, lên khoảng 6.240 tỷ USD vào năm 2035, với tốc độ tăng trưởng bình quân 7,5% mỗi năm. Nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên ngày càng gia tăng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe, nhà ở đặc thù, công nghệ hỗ trợ sống độc lập và du lịch nghỉ dưỡng trị liệu.

Tại các nền kinh tế phát triển như Mỹ và châu Âu, người cao tuổi không chỉ là đối tượng hưởng an sinh mà còn là lực lượng tiêu dùng chủ lực. Nhóm này chiếm hơn một nửa tổng chi tiêu tiêu dùng và nắm giữ phần lớn tài sản hộ gia đình, qua đó tạo ra sức mua ổn định và dài hạn. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng nhận định, già hóa dân số không chỉ đặt ra thách thức về an sinh, mà còn mở ra những động lực tăng trưởng mới khi người cao tuổi ngày càng năng động, tiếp tục tham gia lao động và đóng góp cho kinh tế.

Quy mô thị trường kinh tế bạc toàn cầu. Nguồn: GGI.

Việt Nam không nằm ngoài xu thế già hóa nhanh. Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), đến tháng 3/2025, cả nước có hơn 16 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. Dự báo đến năm 2038, tỷ lệ này sẽ vượt 20%, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn quốc gia già và hướng tới siêu già vào năm 2050.

Đáng chú ý, khoảng 80% người cao tuổi Việt Nam mong muốn được chăm sóc tại nhà hoặc trong môi trường quen thuộc. Tuy nhiên, hiện chưa đến 30% xã, phường có các mô hình hỗ trợ người cao tuổi, cho thấy khoảng trống lớn về dịch vụ và hạ tầng chăm sóc. Trước thực tế này, Quốc hội đã ban hành nghị quyết mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ năm 2026, đồng thời thúc đẩy xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế bạc giai đoạn 2025 - 2045. Điều này cho thấy kinh tế bạc đang dần được nhìn nhận như một trụ cột tăng trưởng mới, không chỉ thuần túy là chính sách an sinh.

NHU CẦU “CHĂM SÓC TẠI CHỖ” VÀ TIỀM NĂNG MÔ HÌNH THERA HOME

Ở góc độ dài hạn, GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho rằng Việt Nam có lợi thế đáng kể để phát triển các mô hình bất động sản gắn với chăm sóc sức khỏe. Hệ thống suối khoáng, bùn khoáng phân bố rộng khắp cùng kho tàng y học cổ truyền và thảo dược bản địa tạo nền tảng mà nhiều quốc gia phải đầu tư hàng chục năm mới có được. Theo ông, vấn đề không nằm ở việc xây thêm các khu nghỉ dưỡng, mà ở tư duy tổ hợp – nơi con người sống cùng thiên nhiên, phục hồi sức khỏe thông qua khoáng nóng, thảo dược, thiền định và nhịp sống chậm.

GS. Đặng Hùng Võ.

Trên thực tế, thị trường đã bắt đầu xuất hiện những thử nghiệm theo hướng “chăm sóc tại chỗ”. Một số doanh nghiệp phát triển mô hình căn hộ trị liệu, nơi các yếu tố chăm sóc sức khỏe không chỉ tập trung ở khu dịch vụ chung, mà còn tích hợp trực tiếp vào không gian sống của từng căn hộ. Trong số các mô hình tiên phong, Thera Home do Onsen Fuji phát triển với chuỗi dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên và Tokyu Retreat được giới quan sát nhắc đến như mô hình đáng chú ý.

Mô hình căn hộ trị liệu - Thera Home của Onsen Fuji - là bước đi sớm đón đầu xu hướng bất động sản gắn với kinh tế bạc tại Việt Nam.

Dựa trên nghiên cứu các mô hình chăm sóc tại chỗ ở Nhật Bản và Singapore, đồng thời khảo sát nhu cầu sống khỏe ngày càng rõ nét của người Việt, Thera Home được định vị như một giải pháp chăm sóc toàn diện ngay trong không gian cư trú, vận hành theo triết lý “Home for Healing”. Thay vì coi chăm sóc sức khỏe chỉ là dịch vụ bổ trợ, mô hình này đặt y tế dự phòng và trị liệu hằng ngày vào trung tâm đời sống, kết hợp đồng thời chăm sóc y tế 24/7 với các yếu tố trị liệu tự nhiên và chăm sóc tinh thần.

Sự kết hợp giữa y tế, công nghệ và bất động sản cho thấy một hướng đi mới của thị trường nhà ở trong bối cảnh xã hội già hóa. Khi ngôi nhà không chỉ để ở mà còn trở thành nền tảng chăm sóc và phục hồi dài hạn, kinh tế bạc có thể trở thành lực đẩy quan trọng, tái định hình nhu cầu và cách phát triển bất động sản trong những thập niên tới.