Cầu Phước Khánh nối TP. Hồ Chí Minh với Đồng Nai vượt mốc 95% khối lượng

Trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu Phước Khánh đã đạt hơn 95% khối lượng thi công và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi hợp long vào tháng 5/2026...

Theo Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC), đến nay, giá trị thi công cầu Phước Khánh nối TP. Hồ Chí Minh với tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành hơn 95% khối lượng giá trị hợp đồng.

Cầu Phước Khánh có tổng chiều dài hơn 3,1 km, mặt cắt ngang gần 22 m, trong đó nhịp chính dài 300 m. Cầu Phước Khánh và cầu Bình Khánh (đã hoàn thành) là 2 hạng mục phức tạp nhất tại dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Hai cây cầu này cùng có tĩnh không 55 m, là mức tĩnh không thông thuyền cao nhất trong số những cây cầu đã có tại Việt Nam tính đến nay.

Dự kiến, trong tháng 5/2026, cầu Phước Khánh sẽ được hợp long. Để đảm bảo tiến độ gói thầu, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026, nhà thầu đã duy trì hơn 100 kỹ sư, công nhân thi công xuyên Tết.

Công trình xây dựng cầu Phước Khánh trước đây thuộc gói thầu J3 của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều vướng mắc, liên danh nhà thầu đã dừng thi công khi gói thầu chưa hoàn thành.

VEC sau đó đã chấm dứt hợp đồng gói thầu J3 và lập gói thầu J3-1 thay thế. Dự kiến gói thầu J3-1 sẽ hoàn thành thi công vào tháng 7/2026, đây cũng là một trong những gói thầu hoàn thành cuối cùng của cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Về tổng thể, dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài gần 58km, điểm đầu kết nối với cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, điểm cuối giao Quốc lộ 51 nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh

Khi hoàn thành, tuyến sẽ kết nối với các trục giao thông quan trọng, góp phần giảm tải áp lực giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển giữa miền Đông và Tây Nam bộ. Đồng thời, mở trục kết nối trực tiếp đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hiện, dự án đã hoàn thành thi công 55/57,8 km, trong đó 30 km đã đưa vào khai thác.