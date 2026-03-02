Thứ Hai, 02/03/2026

Trang chủ Địa phương

Ông Trần Huy Tuấn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030

Nguyễn Thuấn

02/03/2026, 15:40

Ông Trần Huy Tuấn được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu đạt 100%.

Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 2/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị để thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Thực hiện công văn của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị để thực hiện các quy trình về công tác cán bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình, thủ tục về công tác cán bộ, bảo đảm đồng bộ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Tiếp đó, Hội nghị tiến hành bầu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đặng Xuân Phong giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu hoàn thiện các thủ tục để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y kết quả bầu cử đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Ông Trần Huy Tuấn, sinh năm 1974, quê quán tỉnh Yên Bái cũ (nay là tỉnh Lào Cai). Ông Trần Huy Tuấn có trình độ kỹ sư thủy lợi, cử nhân kinh tế chính trị, thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Huy Tuấn trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí công tác, được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước; quyết liệt sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị.

Quá trình công tác, ông Trần Huy Tuấn từng giữ các chức vụ như: Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Huyện ủy Văn Yên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ông Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

15:04, 28/02/2026

15:04, 28/02/2026

Ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ông Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2025-2030

16:28, 27/02/2026

16:28, 27/02/2026

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2025-2030

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình công tác cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 ninh bình

Xuất khẩu Thanh Hóa đạt 1,1 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Xuất khẩu Thanh Hóa đạt 1,1 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Hai tháng đầu năm 2026, kinh tế Thanh Hóa ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi sản xuất công nghiệp, thương mại – dịch vụ và thu ngân sách đều tăng trưởng so với cùng kỳ, tạo đà cho các mục tiêu phát triển cả năm.

Thanh Hoá hoàn thiện chính sách để nông nghiệp bứt phá giai đoạn mới

Thanh Hoá hoàn thiện chính sách để nông nghiệp bứt phá giai đoạn mới

Giai đoạn 2021 - 2025, Thanh Hóa đã huy động nguồn lực lớn để triển khai các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, tạo chuyển biến rõ nét về quy mô sản xuất và cơ cấu ngành. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nông nghiệp xanh, số và bền vững, việc xây dựng chính sách cho giai đoạn 2026-2030 đang được đặt ra với tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận thực chất hơn...

Quảng Trị định hình 3 hành lang kinh tế và 7 cực tăng trưởng

Quảng Trị định hình 3 hành lang kinh tế và 7 cực tăng trưởng

Quảng Trị đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hội nhập sâu rộng đến năm 2050, hướng tới mô hình phát triển đa trung tâm, gắn hành lang kinh tế với các cực tăng trưởng, phân vùng động lực,

Hà Tĩnh đón thêm dự án tinh luyện kim loại công nghệ cao 781 tỷ đồng

Hà Tĩnh đón thêm dự án tinh luyện kim loại công nghệ cao 781 tỷ đồng

Dự án Nhà máy tinh luyện công nghệ cao Hà Tĩnh có công suất 100.000 tấn nguyên liệu/năm, được triển khai trên diện tích hơn 91.000 m2 tại Khu công nghiệp Phú Vinh...

Nghệ An thu hút hơn 64.300 tỷ đồng đầu tư trong hai tháng đầu năm

Nghệ An thu hút hơn 64.300 tỷ đồng đầu tư trong hai tháng đầu năm

Hai tháng đầu năm 2026, Nghệ An ghi nhận bức tranh kinh tế nhiều điểm sáng, nổi bật là tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 64.341 tỷ đồng; trong đó Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có quy mô 59.372 tỷ đồng – lớn nhất từ trước đến nay...

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

1

Vốn ngoại tranh thủ bắt đáy mạnh, cổ phiếu dầu khí, hóa chất, cao su tăng rực rỡ

Chứng khoán

2

Thanh tra Chính phủ kiến nghị một tập đoàn Nhà nước nộp bổ sung gần 900 tỷ đồng tiền thuê đất

Tài chính

3

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm soát chặt quyền lực, không vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng

Tiêu điểm

4

Nhiều kịch bản dự báo giá dầu thế giới

Chứng khoán

5

Xuất khẩu Thanh Hóa đạt 1,1 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Xuất nhập khẩu

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy