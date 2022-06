Kinh tế - xã hội tiếp tục khởi sắc, Việt Nam tiến nhanh trên nhiều bảng xếp hạng

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022 ngày 4/6, các ý kiến tại phiên họp đánh giá tình hình quốc tế, trong nước trong 5 tháng đầu năm có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, khó khăn chồng khó khăn, tình hình thế giới có nhiều biến động, khó lường. Tuy nhiên, tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng tiếp tục chuyển biến tích cực, các hoạt động kinh tế phục hồi mạnh mẽ, hầu hết các lĩnh vực đều tăng so với tháng trước và cùng kỳ. LOẠT YẾU TỐ TÍCH CỰC

Bức tranh kinh tế-xã hội tháng 5/2022 khác rất nhiều so với tháng trước và nhất là tháng 5 năm 2021, khi đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư bắt đầu. Dịch bệnh được kiểm soát vững chắc nhưng không chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện chương trình phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe người dân.

Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh chịu nhiều sức ép. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng tăng 2,25% so với cùng kỳ (cao hơn mức tăng 1,29% của năm 2021, nhưng thấp hơn mức tăng giai đoạn 2017-2020). Thị trường tài chính, tiền tệ cơ bản ổn định (tín dụng tăng 7,73% so với cuối năm 2021); các cân đối lớn, an ninh lương thực, năng lượng được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 57,1% dự toán, tăng 18,7%.

Sản xuất công nghiệp tiếp đà phục hồi, tháng 5 tăng 4% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ; tính chung 5 tháng tăng 8,3%, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,2%. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 4,4% so cùng kỳ.

Chỉ số PMI sản xuất các ngành công nghiệp tháng 5 đạt 54,7 điểm (mức cao nhất trong vòng 13 tháng và đánh dấu tháng thứ 8 liên tiếp đạt trên 50 điểm, có nghĩa là hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng kể từ tháng 10/2021).

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tháng 5 ổn định và tăng trưởng; thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản được khơi thông, mở rộng. Thương mại và dịch vụ tháng 5 sôi động, trong đó, dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành phục hồi mạnh mẽ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 22,6% so cùng kỳ; tính chung 5 tháng tăng 9,7%. Xuất khẩu 5 tháng tăng 16,3%, nhập khẩu tăng 14,9%, xuất siêu khoảng 516 triệu USD. Khách quốc tế tháng 5 gấp 12,8 lần cùng kỳ; 5 tháng tăng 4,5 lần.

Vốn FDI thực hiện 5 tháng đạt 7,71 tỷ USD, tăng 7,8% và thu hút FDI xanh là xu hướng ngày càng rõ nét. Số doanh nghiệp gia nhập, tái gia nhập thị trường đạt khoảng 100.000, gấp 1,4 lần số doanh nghiệp rút lui. Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh; phát triển các mô hình, hoạt động kinh doanh mới, thương mại điện tử…

An sinh xã hội được bảo đảm. Trung ương và các địa phương đã dành tổng kinh phí 80.998 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ 728.319 lượt người sử dụng lao động và trên 49,52 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác. SEA Games 31 được tổ chức chu đáo, an toàn, thành công, đoàn Việt Nam dẫn đầu các nước và phá kỷ lục về số lượng huy chương vàng.

Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, xử lý kịp thời, phù hợp các vấn đề phát sinh. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, các cơ quan vào cuộc tích cực, tăng cường xử lý các vụ án trong các lĩnh vực bất động sản, trái phiếu, chứng khoán...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp - Ảnh: VGP

Các bộ, cơ quan tích cực rà soát thủ tục hành chính, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy bên trong các bộ, ngành theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Trung ương. Việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được triển khai tích cực, có hiệu quả.

Về triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương đã quyết tâm, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP, sau hơn 4 tháng triển khai đã hoàn thành khối lượng lớn công việc.

TIẾN NHANH TRÊN CÁC BẢNG XẾP HẠNG

Chính phủ đã ban hành 6 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 Quyết định để cụ thể hóa các chính sách phục hồi và phát triển. Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022, hướng dẫn có hệ thống và có nhiều điểm mới về nội dung chi và quản lý "Quỹ phát triển khoa học và công nghệ"của doanh nghiệp.

Các văn bản còn lại đang trong quá trình xây dựng và sẽ được ban hành trong thời gian tới (2 văn bản về cơ chế đặc thù chỉ định thầu và phân cấp dự án giao thông cho địa phương, thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình "Sóng và máy tính cho em").

Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình, phương án điều chỉnh linh hoạt giữa nguồn vốn Chương trình và Kế hoạch đầu tư công trung hạn; trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư 03 dự án đường cao tốc quan trọng quốc gia sử dụng vốn Chương trình.

Việc thực hiện các chính sách cũng đạt kết quả đáng ghi nhận, qua thống kê sơ bộ đạt hơn 22.000 tỷ đồng/301.000 tỷ đồng (chưa bao gồm 46.000 tỷ đồng để nhập khẩu vaccine, thuốc điều trị, trang thiết bị y tế do việc thực hiện cần căn cứ tình hình thực tế). Dự kiến trong thời gian tới, kết quả giải ngân sẽ tích cực hơn sau khi các chính sách được quán triệt, phổ biến và đẩy mạnh triển khai.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập các Tổ công tác, tình hình giao kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến. Vốn thực hiện từ nguồn ngân sách tháng 5 tăng 10,3% so cùng kỳ; 5 tháng đạt 147,8 nghìn tỷ đồng, bằng 27,7% kế hoạch và tăng 9,5% so cùng kỳ.

Các kết quả, thành tựu của Việt Nam được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Theo đánh giá của Nikkei, Việt Nam tăng 48 bậc, xếp thứ 14 trong bảng xếp hạng Chỉ số Phục hồi Covid-19. AMRO+3 đánh giá nền kinh tế Việt Nam dự kiến tăng ở mức 6,3% năm 2022 và 6,5% năm 2023; ADB và BIDV dự báo kinh tế Việt Nam có thể đạt 5,5-6% và sẽ cao hơn trong năm sau.