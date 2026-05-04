KIS: Ưu đãi phí 0,1%, tặng cổ phiếu cho nhà đầu tư quay lại giao dịch

Thu Ngân

04/05/2026, 08:00

Chứng khoán KIS triển khai chương trình ưu đãi phí giao dịch chỉ 0,1% trên nền tảng app iKIS, đồng thời tặng cổ phiếu miễn phí dựa trên giá trị giao dịch tích lũy.

Với sự đồng hành từ các nền tảng giao dịch hiện đại như iKIS, hành trình đầu tư của nhà đầu tư không chỉ thuận tiện hơn mà còn hiệu quả hơn.
Với sự đồng hành từ các nền tảng giao dịch hiện đại như iKIS, hành trình đầu tư của nhà đầu tư không chỉ thuận tiện hơn mà còn hiệu quả hơn.

Chương trình hướng đến nhóm nhà đầu tư quay lại thị trường, giúp tối ưu chi phí và gia tăng lợi ích ngay từ những giao dịch đầu tiên.

Diễn ra từ ngày 16/4/2026 đến 30/6/2026, chương trình hướng đến nhóm nhà đầu tư đã có tài khoản nhưng chưa phát sinh giao dịch trên nền tảng iKIS trong thời gian gần đây. Đây được xem là bước đi nhằm khuyến khích khách hàng tái kích hoạt tài khoản, đồng thời tận dụng cơ hội thị trường đang dần sôi động trở lại.

TỐI ƯU CHI PHÍ, GIA TĂNG LỢI ÍCH ĐẦU TƯ

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình là mức phí giao dịch ưu đãi chỉ 0,1% áp dụng cho toàn bộ giao dịch trên nền tảng giao dịch chứng khoán iKIS – do Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam vận hành. Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư có xu hướng gia tăng tần suất giao dịch khi thị trường biến động tích cực, việc tiết giảm chi phí trở thành yếu tố then chốt giúp cải thiện hiệu quả đầu tư.

So với mặt bằng chung trên thị trường, mức phí này được đánh giá là cạnh tranh, đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư đang trong giai đoạn “làm nóng” lại danh mục. Khi chi phí giao dịch được tối ưu, nhà đầu tư có thể linh hoạt hơn trong việc phân bổ vốn, thử nghiệm chiến lược và tận dụng các cơ hội ngắn hạn mà không bị áp lực quá lớn về phí.

Không chỉ dừng lại ở việc giảm chi phí, chính sách này còn mang ý nghĩa thúc đẩy hành vi giao dịch tích cực, giúp nhà đầu tư nhanh chóng bắt nhịp trở lại với thị trường sau thời gian gián đoạn. Bên cạnh ưu đãi về phí, chương trình còn gây chú ý với chính sách tặng cổ phiếu miễn phí dựa trên giá trị giao dịch tích lũy. Đây là điểm khác biệt giúp gia tăng giá trị thực tế cho nhà đầu tư ngay khi quay lại thị trường.

Cụ thể, khi đạt các mốc giao dịch từ 1 triệu đồng, 10 triệu đồng và 100 triệu đồng, nhà đầu tư sẽ lần lượt nhận được 3, 5 và 10 cổ phiếu ngẫu nhiên. Đáng chú ý, các mốc thưởng này được cộng dồn, đồng nghĩa với việc nếu đạt tổng giá trị giao dịch từ 100 triệu đồng, nhà đầu tư có thể nhận tới 18 cổ phiếu miễn phí. Với giá trị ước tính lên tới 360.000 đồng, phần thưởng không chỉ mang ý nghĩa khuyến khích mà còn góp phần giúp nhà đầu tư gia tăng tài sản một cách trực tiếp. Trong bối cảnh thị trường đang mở ra nhiều cơ hội, việc sở hữu thêm cổ phiếu, dù là số lượng nhỏ, cũng có thể tạo ra giá trị tích lũy đáng kể trong dài hạn.

Cơ chế tặng thưởng theo từng mốc giao dịch cũng được đánh giá là hợp lý khi vừa tạo động lực cho nhà đầu tư, vừa không gây áp lực phải giao dịch với giá trị quá lớn ngay từ đầu. Nhà đầu tư có thể linh hoạt lựa chọn chiến lược phù hợp với khẩu vị rủi ro và nguồn vốn của mình.

TRẢI NGHIỆM SỐ HÓA, KÍCH HOẠT LẠI HÀNH TRÌNH ĐẦU TƯ

Theo đại diện của Chứng khoán KIS, chương trình “Trở lại đường đua iKIS” không chỉ đơn thuần là một chiến dịch ưu đãi, mà còn là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm gia tăng mức độ gắn kết với khách hàng. iKIS – nền tảng giao dịch chứng khoán của Chứng khoán KIS được phát triển theo hướng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, với giao diện thân thiện, tốc độ xử lý nhanh và các công cụ hỗ trợ đầu tư đa dạng. Việc khuyến khích nhà đầu tư quay lại sử dụng iKIS cũng đồng nghĩa với việc giúp họ tiếp cận một hệ sinh thái giao dịch hiện đại, thuận tiện hơn.

Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân đã từng giao dịch tại KIS nhưng chưa phát sinh giao dịch trên ứng dụng iKIS trong giai đoạn từ 1/1/2025 đến 31/3/2026, hoặc những khách hàng có tài sản từ 100.000 đồng nhưng không có giao dịch trong cùng thời gian. Điều kiện này cho thấy Chứng khoán KIS đang hướng tới việc “đánh thức” những tài khoản đang tạm thời “ngủ yên” quay trở lại đường đua “chứng trường”. Với mức phí ưu đãi, cơ hội nhận cổ phiếu miễn phí và trải nghiệm giao dịch được tối ưu, “Trở lại đường đua iKIS” được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích quan trọng, giúp nhà đầu tư tự tin tái gia nhập thị trường.

Trong dài hạn, việc tận dụng tốt các ưu đãi và xây dựng danh mục ngay từ giai đoạn đầu có thể mang lại lợi thế lớn, đặc biệt khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Với sự đồng hành từ các nền tảng giao dịch hiện đại như iKIS, hành trình đầu tư của nhà đầu tư không chỉ thuận tiện hơn mà còn hiệu quả hơn, mở ra nhiều cơ hội gia tăng giá trị tài sản trong tương lai.

* Để biết thông thêm tin chi tiết về chương trình ưu đãi, nhà đầu tư có thể truy cập website chính thức của Chứng khoán KIS Việt Nam (www.kisvn.vn)

