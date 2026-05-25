Thanh khoản cực thấp, khối ngoại xả ròng hơn 2.000 tỷ

Dòng tiền tiếp tục “teo tóp” trong phiên chiều nay khiến cổ phiếu không thể biến động tốt hơn. Nếu không có chút phục hồi nhẹ ở nhóm trụ, VN-Index không thể được neo ở mức tốt, dù độ rộng còn tệ hơn cả phiên sáng.

Chỉ số đóng cửa tăng nhẹ 0,47% tương đương +8,9 điểm, trong khi chốt phiên sáng chỉ tăng 0,11% (+2,01 điểm). Độ rộng cuối phiên lại kém hơn với 129 mã tăng/174 mã giảm (phiên sáng là 138 mã tăng/152 mã giảm).

VN-Index nhích lên cuối phiên là nhờ sự cải thiện giá của nhóm cổ phiếu dẫn dắt. VHM được kéo lên khá tốt trong khoảng 23 phút đầu phiên chiều, thời điểm mạnh nhất tăng 3,97% so với tham chiếu. VHM có lùi lại một chút sau đó nhưng chốt ngày tăng tăng 3,19%. Như vậy tính riêng buổi chiều trụ này đã lên cao thêm 2,19% so với giá chốt buổi sáng. VCB cuối phiên cũng chỉ tăng nhẹ 0,31% so với tham chiếu, nhưng thực tế cũng đã cải thiện khoảng 1,27% so với phiên sáng, tức là đảo chiều thành công. VIC, BID, TCB, VPB… cũng nhích giá lên.

Thống kê rổ VN30 chiều nay có 18 cổ phiếu cải thiện giá và 11 mã tụt giá. Tuy biên độ của nhóm cải thiện phần lớn là nhỏ, nhưng các trụ làm đủ tốt để neo điểm số. VN30-Index chốt phiên tăng 0,54% với 18 mã tăng/10 mã giảm, độ rộng tương đương phiên sáng, nhưng điểm số cao hơn (phiên sáng tăng 0,35%).

Diễn biến của nhóm blue-chips tích cực hơn khá rõ nét, một phần vì dòng tiền vào có tín hiệu trội hơn phần còn lại. Chiều nay rổ VN30 khớp thêm gần 4.554 tỷ đồng, tăng 18,5% so với giao dịch buổi sáng và chiếm 62,4% tổng giá trị khớp sàn HoSE phiên chiều. Sáng nay VN30 khớp cũng có tỉ trọng tốt, nhưng chỉ chiếm 58,3% sàn. Rổ này kết phiên với 13 mã tăng vượt 1%, một kết quả tích cực hơn nhiều so với mức tăng yếu ở điểm số.

Thanh khoản nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có tín hiệu suy yếu trong phiên chiều. Thực vậy, tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE tăng thêm 710 tỷ đồng so với phiên sáng thì riêng rổ VN30 tăng gần 712 tỷ. Nói cách khác, toàn bộ số còn lại không tăng được. Trong khi đó độ rộng co hẹp hơn phản ánh diễn biến lùi giá.

Dù dòng tiền là nhỏ, khả năng tập trung vốn vẫn giúp khá nhiều cổ phiếu giao dịch nổi bật. 14 cổ phiếu tốt nhất có thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng và giá đều tăng từ 1% trở lên. Blue-chips xuất hiện nhiều với ACB tăng 3,06%, SHB tăng 1,11%, VHM tăng 3,19%, VIC tăng 1,06%, MSN tăng 1,58%, HDB tăng 2,13%, TCB tăng 1,09%, VJC tăng 2,18%, VRE tăng 3,47%.

Nhóm Midcap chỉ đóng góp 13 cổ phiếu vào nhóm tăng từ 1% trở lên nhưng cũng có một số mã xuất sắc như KDH tăng 3,15% khớp 175,3 tỷ đồng; GEX tăng 3,81% với 378,1 tỷ; VPI tăng 3,04% với 144,3 tỷ; GEE tăng 2,02% với 122,2 tỷ; EIB tăng 1,42% với 107,8 tỷ…

Ở phía giảm giá, số rơi sâu quá 1% đã tăng từ 71 mã trong buổi sáng lên 92 mã. Vẫn là các cổ phiếu yếu sẵn từ sáng chiếm các vị trí thanh khoản cao nhất như dầu khí, phân bón, cao su. Các mã này không gây bất ngờ vì giá dầu tiếp tục suy yếu thêm. Tổng giá trị khớp lệnh của nhóm yếu nhất này chiếm 24,5% giao dịch sàn HoSE trong khi 61 mã tăng trên 1% chiếm 37,4%. Rõ ràng mức độ tập trung vốn vẫn nghiêng về phía tích cực, bất chấp tổng thể thanh khoản hôm nay cực thấp.

Tuy giao dịch có sôi động hơn chút ít chiều nay, tính chung cả ngày hai sàn cũng chỉ khớp được hơn 14.689 tỷ đồng, giảm 26% so với phiên trước, phá kỷ lục thấp của ngày 6/4 vừa qua (15.597 tỷ) và lập đáy mới kể từ phiên ngày 29/4/2025. Mức thanh khoản thấp đột biến này cho thấy nhà đầu tư cực kỳ thận trọng và việc thị trường duy trì được độ phân hóa nhất định, kết hợp với giao dịch tập trung khá tốt ở nhóm tăng giá đã là thành công.

Khối ngoại chiều nay thực hiện bán ròng tới 1579,2 tỷ đồng ở MSB. HPG cũng bị tăng bán, mức ròng cả ngày là -212,2 tỷ; ACB -136 tỷ. Tuy nhiên tổng vị thế giao dịch ròng của nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều trên HoSE là -1.482 tỷ đồng. Điều này nghĩa là giao dịch tại MSB đã triệt tiêu hoạt động mua khá tốt ở các mã khác. Những cổ phiếu được tăng mua chiều nay là MSN +145,4 tỷ, HDB +112,3 tỷ, VIC +66,2 tỷ, VCB +62,7 tỷ. Tính chung cả ngày khối ngoại rút ròng 2.008 tỷ đồng. Tuần trước khối này đã rút khỏi HoSE khoảng -6.148 tỷ đồng.