Thanh khoản cực thấp, khối ngoại xả ròng hơn 2.000 tỷ
Kim Phong
25/05/2026, 15:40
Dòng tiền tiếp tục “teo tóp” trong phiên chiều nay khiến cổ phiếu không thể biến động tốt hơn. Nếu không có chút phục hồi nhẹ ở nhóm trụ, VN-Index không thể được neo ở mức tốt, dù độ rộng còn tệ hơn cả phiên sáng.
Chỉ số đóng cửa tăng nhẹ 0,47% tương đương +8,9 điểm, trong
khi chốt phiên sáng chỉ tăng 0,11% (+2,01 điểm). Độ rộng cuối phiên lại kém hơn
với 129 mã tăng/174 mã giảm (phiên sáng là 138 mã tăng/152 mã giảm).
VN-Index nhích lên cuối phiên là nhờ sự cải thiện giá của nhóm
cổ phiếu dẫn dắt. VHM được kéo lên khá tốt trong khoảng 23 phút đầu phiên chiều,
thời điểm mạnh nhất tăng 3,97% so với tham chiếu. VHM có lùi lại một chút sau đó
nhưng chốt ngày tăng tăng 3,19%. Như vậy tính riêng buổi chiều trụ này đã lên
cao thêm 2,19% so với giá chốt buổi sáng. VCB cuối phiên cũng chỉ tăng nhẹ
0,31% so với tham chiếu, nhưng thực tế cũng đã cải thiện khoảng 1,27% so với
phiên sáng, tức là đảo chiều thành công. VIC, BID, TCB, VPB… cũng nhích giá lên.
Thống kê rổ VN30 chiều nay có 18 cổ phiếu cải thiện giá và
11 mã tụt giá. Tuy biên độ của nhóm cải thiện phần lớn là nhỏ, nhưng các trụ làm
đủ tốt để neo điểm số. VN30-Index chốt phiên tăng 0,54% với 18 mã tăng/10 mã giảm,
độ rộng tương đương phiên sáng, nhưng điểm số cao hơn (phiên sáng tăng 0,35%).
Diễn biến của nhóm blue-chips tích cực hơn khá rõ nét, một
phần vì dòng tiền vào có tín hiệu trội hơn phần còn lại. Chiều nay rổ VN30 khớp
thêm gần 4.554 tỷ đồng, tăng 18,5% so với giao dịch buổi sáng và chiếm 62,4% tổng
giá trị khớp sàn HoSE phiên chiều. Sáng nay VN30 khớp cũng có tỉ trọng tốt,
nhưng chỉ chiếm 58,3% sàn. Rổ này kết phiên với 13 mã tăng vượt 1%, một kết quả
tích cực hơn nhiều so với mức tăng yếu ở điểm số.
Thanh khoản nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có tín hiệu suy yếu trong
phiên chiều. Thực vậy, tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE tăng thêm 710 tỷ đồng so
với phiên sáng thì riêng rổ VN30 tăng gần 712 tỷ. Nói cách khác, toàn bộ số còn
lại không tăng được. Trong khi đó độ rộng co hẹp hơn phản ánh diễn biến lùi giá.
Dù dòng tiền là nhỏ, khả năng tập trung vốn vẫn giúp khá nhiều
cổ phiếu giao dịch nổi bật. 14 cổ phiếu tốt nhất có thanh khoản vượt ngưỡng trăm
tỷ đồng và giá đều tăng từ 1% trở lên. Blue-chips xuất hiện nhiều với ACB tăng
3,06%, SHB tăng 1,11%, VHM tăng 3,19%, VIC tăng 1,06%, MSN tăng 1,58%, HDB tăng
2,13%, TCB tăng 1,09%, VJC tăng 2,18%, VRE tăng 3,47%.
Nhóm Midcap chỉ đóng góp 13 cổ phiếu vào nhóm tăng từ 1% trở
lên nhưng cũng có một số mã xuất sắc như KDH tăng 3,15% khớp 175,3 tỷ đồng; GEX
tăng 3,81% với 378,1 tỷ; VPI tăng 3,04% với 144,3 tỷ; GEE tăng 2,02% với 122,2
tỷ; EIB tăng 1,42% với 107,8 tỷ…
Ở phía giảm giá, số rơi sâu quá 1% đã tăng từ 71 mã trong buổi
sáng lên 92 mã. Vẫn là các cổ phiếu yếu sẵn từ sáng chiếm các vị trí thanh khoản
cao nhất như dầu khí, phân bón, cao su. Các mã này không gây bất ngờ vì giá dầu
tiếp tục suy yếu thêm. Tổng giá trị khớp lệnh của nhóm yếu nhất này chiếm 24,5%
giao dịch sàn HoSE trong khi 61 mã tăng trên 1% chiếm 37,4%. Rõ ràng mức độ tập
trung vốn vẫn nghiêng về phía tích cực, bất chấp tổng thể thanh khoản hôm nay cực
thấp.
Tuy giao dịch có sôi động hơn chút ít chiều nay, tính chung
cả ngày hai sàn cũng chỉ khớp được hơn 14.689 tỷ đồng, giảm 26% so với phiên
trước, phá kỷ lục thấp của ngày 6/4 vừa qua (15.597 tỷ) và lập đáy mới kể từ
phiên ngày 29/4/2025. Mức thanh khoản thấp đột biến này cho thấy nhà đầu tư cực
kỳ thận trọng và việc thị trường duy trì được độ phân hóa nhất định, kết hợp với
giao dịch tập trung khá tốt ở nhóm tăng giá đã là thành công.
Khối ngoại chiều nay thực hiện bán ròng tới 1579,2 tỷ đồng ở
MSB. HPG cũng bị tăng bán, mức ròng cả ngày là -212,2 tỷ; ACB -136 tỷ. Tuy nhiên
tổng vị thế giao dịch ròng của nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều trên HoSE là -1.482
tỷ đồng. Điều này nghĩa là giao dịch tại MSB đã triệt tiêu hoạt động mua khá tốt
ở các mã khác. Những cổ phiếu được tăng mua chiều nay là MSN +145,4 tỷ, HDB
+112,3 tỷ, VIC +66,2 tỷ, VCB +62,7 tỷ. Tính chung cả ngày khối ngoại rút ròng
2.008 tỷ đồng. Tuần trước khối này đã rút khỏi HoSE khoảng -6.148 tỷ đồng.
Những thông tin hé lộ khá tích cực về triển vọng "chốt" thỏa thuận Mỹ - Iran đã giúp chứng khoán thế giới mạnh lên trong khi giá dầu giảm sâu. Tuy nhiên yếu tố hỗ trợ này đã không thể lôi kéo dòng tiền vào. Đằng sau mức thanh khoản thấp kỷ lục từ tháng 5/2025 là tâm lý ngại rủi ro rất cao.
Trong top 20 công ty có dư nợ cho vay lớn nhất, hiện đã có 11 công ty nhận được sự hỗ trợ từ ngân hàng. Điều này phản ánh xu hướng ngành ngân hàng ngày càng mở rộng hiện diện sang lĩnh vực chứng khoán so với giai đoạn 5-10 năm trước.
Theo tờ báo Nikkei Asia, AI đang bắt đầu thay đổi cách nhà đầu tư cá nhân giao dịch cổ phiếu, khi các công cụ tự động có thể tiếp nhận chiến lược đầu tư và thực hiện giao dịch thay người dùng...
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh như thời bong bóng dot-com, tâm lý người tiêu dùng nước này lại tụt xuống mức thấp nhất 70 năm...
ABS dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đón nhận ít nhất 50 tỷ USD giá trị doanh nghiệp IPO trong giai đoạn 2026-2028.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: