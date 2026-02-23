Thứ Hai, 23/02/2026

Trang chủ Chứng khoán

KIS Việt Nam ra mắt chương trình lì xì chứng sĩ đầu năm 2026

Tuấn Sơn

23/02/2026, 15:17

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường chứng khoán bước vào các phiên giao dịch đầu năm sôi động. Cùng thời điểm, KIS Việt Nam triển khai chương trình “Lì xì chứng sĩ – Mở lộc như ý” trên nền tảng iKIS, mang đến trải nghiệm số tiện lợi với cách thức tham gia đơn giản cho nhà đầu tư cá nhân.

VnEconomy

Trong những năm gần đây, các chương trình lì xì đầu xuân đã dần trở thành hoạt động quen thuộc trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán. Tuy nhiên, thay vì các hình thức ưu đãi truyền thống như giảm phí giao dịch hay quà tặng hiện vậy, công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam đang ưu tiên các chương trình tích hợp trực tiếp trên ứng dụng giao dịch, kết hợp yếu tố may mắn và trải nghiệm người dùng.

Đầu xuân Bình Ngọ, Chương trình “Lì xì chứng sĩ – Mở lộc như ý 2026” được Chứng khoán KIS Việt Nam triển khai với toàn bộ quy trình tham gia và nhận thưởng trực tiếp trên ứng dụng giao dịch iKIS. Theo đó, khách hàng chỉ cần đăng nhập ứng dụng iKIS và phát sinh giao dịch chứng khoán với giá trị tối thiểu 1 triệu đồng là đủ điều kiện tham gia mở lì xì ngay trên nền tảng.

Theo công bố từ KIS Việt Nam, chương trình “Lì xì chứng sĩ – Mở lộc như ý 2026” được triển khai trong 5 ngày giao dịch, từ ngày 23/2/2026 đến ngày 27/2/2026, áp dụng cho toàn bộ khách hàng cá nhân có tài khoản chứng khoán và lưu ký tại KIS Việt Nam, bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Sau khi đáp ứng điều kiện tham gia, khách hàng sẽ nhận được một lượt mở lì xì với kết quả trúng thưởng được xác định hoàn toàn ngẫu nhiên, mang đậm tinh thần may mắn đầu năm.

Đáng chú ý, để đảm bảo tính minh bạch và tạo yếu tố cạnh tranh trong những phiên giao dịch đầu xuân, mỗi ngày chương trình chỉ áp dụng cho tối đa 100 khách hàng đầu tiên thực hiện giao dịch hợp lệ và tham gia mở lì xì. Như vậy, trong suốt thời gian diễn ra chương trình, tổng số khách hàng được nhận lì xì là 500 người, đồng thời mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa một lượt lì xì trong toàn bộ chương trình.

Sau khi mở lì xì thành công, tiền thưởng sẽ được KIS Việt Nam chuyển trực tiếp vào tài khoản chứng khoán X1 của khách hàng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ thời điểm có thông báo trúng thưởng. Việc chi trả trực tiếp vào tài khoản giao dịch giúp nhà đầu tư thuận tiện trong việc tiếp tục sử dụng nguồn tiền này cho các hoạt động đầu tư tiếp theo.

Thông qua chương trình ưu đãi đầu xuân, KIS Việt Nam tiếp tục cho thấy vai trò trung tâm của ứng dụng iKIS trong chiến lược phát triển dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Việc tích hợp các tính năng giao dịch, thông báo, mở lì xì và tra cứu kết quả trên cùng một nền tảng giúp nhà đầu tư thao tác nhanh chóng, đặc biệt trong giai đoạn thị trường vừa trở lại sau kỳ nghỉ dài.

Đại diện KIS Việt Nam cho biết, các chương trình ưu đãi đầu năm không chỉ mang ý nghĩa khởi động tinh thần đầu tư, mà còn là bước mở đầu cho chuỗi hoạt động cải tiến sản phẩm, công nghệ và dịch vụ mà công ty dự kiến triển khai trong năm 2026. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán được kỳ vọng tiếp tục duy trì sự quan tâm của dòng tiền, những chương trình kích hoạt giao dịch đầu năm như “Lì xì chứng sĩ – Mở lộc như ý” được đánh giá là phù hợp với tâm lý nhà đầu tư, góp phần tạo nền tảng tích cực cho một năm giao dịch mới.

* Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, nhà đầu tư có thể truy cập website chính thức của Chứng khoán KIS Việt Nam (https://kisvn.vn/li-xi-chung-si-2026/)

KIS Việt Nam

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ phiên khai xuân

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ phiên khai xuân

Thanh khoản toàn thị trường hôm nay đạt 25.500 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền cải thiện so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, khối ngoại quay lại bán ròng 1212.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 923.6 tỷ đồng.

Blog chứng khoán: Khởi đầu tốt, vạn sự thông?

Blog chứng khoán: Khởi đầu tốt, vạn sự thông?

Thị trường đã có phiên chào xuân rất hoành tráng với mức tăng 1,98% của VNI. Phiên chào xuân 2021 (ngày 17/2) mức tăng 3,7% cũng khởi động sóng tăng 27,4% trong 4 tháng kế tiếp. Nếu thị trường tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh hơn và VNI vượt vùng 1900 điểm, cơ hội sẽ rộng mở.

VN-Index “phi nước đại” hướng về đỉnh cao lịch sử 1900 điểm

VN-Index “phi nước đại” hướng về đỉnh cao lịch sử 1900 điểm

Thị trường tiếp tục giao dịch sôi động và hào hứng trong phiên chiều nay, VN-Index bay cao thêm lên mức 1860,14 điểm, thu hẹp đáng kể khoảng cách tới vùng đỉnh lịch sử quanh mốc 1900 điểm.

Chứng khoán tưng bừng khai xuân, VN-Index tăng 1,31%, cổ phiếu xanh gấp 2,6 lần số đỏ

Chứng khoán tưng bừng khai xuân, VN-Index tăng 1,31%, cổ phiếu xanh gấp 2,6 lần số đỏ

Phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã “lì xì” rực rỡ cho nhà đầu tư khi cổ phiếu đồng loạt tăng mạnh. VN-Index tăng 1,3% với 224 mã tăng/85 mã đỏ. Tới 140 cổ phiếu trong số này tăng vượt 1%, tương đương 39% tổng số cổ phiếu có giao dịch.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng thuế toàn cầu lên 15%: Chứng khoán Việt Nam sẽ phản ứng thế nào?

Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng thuế toàn cầu lên 15%: Chứng khoán Việt Nam sẽ phản ứng thế nào?

Không giống 2025 (sốc đột ngột, giảm mạnh), lần này thị trường Việt Nam có thể ổn định hơn vì bất ổn đã được dự đoán sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ...

