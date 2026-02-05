KIS Việt Nam triển khai “Vòng quay Chứng sỹ” mùa 5

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam chính thức triển khai chương trình khuyến mại “Vòng quay Chứng sỹ – Mùa 5” từ ngày 2/2/2026 đến 31/3/2026 trên toàn quốc. Chương trình mang đến cơ hội nhận cổ phiếu miễn phí cho khách hàng mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán qua nền tảng số, với tổng giá trị giải thưởng hơn 622 triệu đồng.

“Vòng quay Chứng sỹ” là chuỗi chương trình khuyến mại thường niên được KIS Việt Nam triển khai trong nhiều năm qua, nhằm đồng hành cùng nhà đầu tư mới trên hành trình tiếp cận thị trường chứng khoán một cách đơn giản, minh bạch và thuận tiện. Bước sang mùa thứ 5, chương trình tiếp tục được nâng cấp cả về trải nghiệm người dùng lẫn cách thức triển khai, với toàn bộ quy trình tham gia được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng giao dịch chứng khoán trực tuyến iKIS.

Theo đó, trong thời gian diễn ra chương trình, mỗi ngày 200 khách hàng đầu tiên đăng nhập vào ứng dụng iKIS trong khung giờ từ 08:00 đến 22:00, đáp ứng đầy đủ các điều kiện của chương trình và xác nhận tham gia thông qua banner tại mục “Khám phá”, sẽ có cơ hội quay Vòng quay may mắn để nhận thưởng ngẫu nhiên là các mã cổ phiếu do KIS Việt Nam lựa chọn.

Một trong những điểm nổi bật của “Vòng quay Chứng sỹ – Mùa 5” là tính trực quan và tức thời trong trải nghiệm. Ngay sau khi vòng quay dừng lại, kết quả trúng thưởng sẽ được hiển thị trực tiếp trên màn hình ứng dụng, giúp khách hàng nắm bắt thông tin nhanh chóng và minh bạch. Toàn bộ số cổ phiếu trúng thưởng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản giao dịch chứng khoán M1 của khách hàng tại KIS Việt Nam trong vòng 07 ngày kể từ thời điểm nhận thông báo trúng thưởng, theo đúng thể lệ chương trình.

Đại diện KIS Việt Nam chia sẻ, việc tiếp tục triển khai “Vòng quay Chứng sỹ – Mùa 5” thể hiện định hướng đồng hành dài hạn cùng nhà đầu tư mới, không chỉ dừng lại ở việc mở tài khoản mà còn tạo điều kiện để khách hàng có những trải nghiệm đầu tư đầu tiên ngay từ khi gia nhập thị trường. Theo đại diện này, việc sở hữu cổ phiếu ngay từ giai đoạn khởi đầu sẽ giúp nhà đầu tư sớm làm quen với thị trường, từ đó tự tin hơn trong các quyết định đầu tư tiếp theo.

Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán tại KIS Việt Nam thông qua hình thức định danh điện tử eKYC, đã hoàn tất hợp đồng điện tử và có tiểu khoản giao dịch M1. Mỗi khách hàng được nhận thưởng tối đa một lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho tất cả người tham gia.

Bên cạnh yếu tố khuyến mại, “Vòng quay Chứng sỹ – Mùa 5” còn là một phần trong chiến lược đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm khách hàng của KIS Việt Nam. Việc tích hợp liền mạch toàn bộ quy trình từ mở tài khoản, tham gia chương trình cho đến nhận thưởng trên nền tảng iKIS giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, đồng thời dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ tài chính do KIS Việt Nam cung cấp.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư trẻ và những người mới tham gia thị trường, KIS Việt Nam xác định việc đơn giản hóa trải nghiệm đầu tư và gia tăng các giá trị khởi đầu là yếu tố then chốt. Thông qua các chương trình mang tính tương tác như “Vòng quay Chứng sỹ”, KIS Việt Nam không chỉ tạo động lực để nhà đầu tư bước vào thị trường, mà còn góp phần xây dựng sự gắn bó lâu dài và nâng cao hiểu biết của nhà đầu tư đối với thị trường vốn.

Với tổng giá trị giải thưởng lớn cùng hình thức tham gia đơn giản, “Vòng quay Chứng sỹ – Mùa 5” được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm tích cực từ cộng đồng nhà đầu tư, nối tiếp thành công của các mùa trước. Qua đó, chương trình góp phần khẳng định vị thế của KIS Việt Nam là đối tác tài chính uy tín, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình đầu tư hiệu quả và bền vững.

* Để biết thêm thông tin thể lệ chi tiết của chương trình, nhà đầu tư có thể truy cập website chính thức của Chứng khoán KIS Việt Nam (https://kisvn.vn/vong-quay-chung-si-mua-5)