Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Đỗ Như

26/03/2026, 15:30

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh Nhà nước gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Quốc hội.

Sáng 26/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp nối sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; thành công của Hội nghị Trung ương II, khóa XIV.

Kỳ họp lần này sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội cho biết ở địa phương, các tỉnh, thành phố đang tích cực chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/3/2026. Một số địa phương sẽ tổ chức sau Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội do còn liên quan đến công tác nhân sự gắn với Trung ương.

Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội. Dự kiến đến ngày 27/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ chính thức thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI của 500 người trúng cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ sau bầu cử, các cơ quan Trung ương và địa phương đã tiến hành rà soát toàn bộ đơn thư liên quan, bảo đảm đúng quy định trước khi công bố kết quả chính thức.

Đến nay, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện để xác nhận tư cách của 500 đại biểu Quốc hội. Văn phòng Quốc hội và Ủy ban Công tác đại biểu đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết, bảo đảm tiến độ chung của kỳ họp.

Theo kế hoạch còn khoảng 10 ngày nữa sẽ diễn ra phiên họp trù bị, trước khi khai mạc kỳ họp chính thức. Chủ tịch Quốc hội cho biết trong thời gian này, các cơ quan sẽ tiếp tục rà soát toàn diện những công việc đã hoàn thành, đang triển khai và những nội dung còn vướng mắc, nhằm kịp thời báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trường hợp công tác chuẩn bị cơ bản đáp ứng yêu cầu, các cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI diễn ra đúng kế hoạch, chất lượng và hiệu quả.

Đối với đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội vào chương trình Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội khẩn trương tiến hành thẩm tra để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 4/2026. Sau khi xem xét, nếu đủ điều kiện sẽ bổ sung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất.

Chủ tịch Quốc hội giao các cơ quan của Quốc hội rà soát lại tiến độ chuẩn bị tài liệu của các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để kịp gửi đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc Kỳ họp.

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổng hợp đầy đủ tiến độ triển khai các đề án, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ hoặc thiếu thông tin trong quá trình điều hành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải nắm chắc tình hình, chủ động xử lý công việc, không để phát sinh tồn đọng; mọi nhiệm vụ được giao phải có kết quả cụ thể, góp phần bảo đảm Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI diễn ra thành công, hiệu quả.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 09 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 05 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; có 09 nhóm nội dung gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày, khai mạc vào sáng ngày 06/4/2026, bế mạc ngày 24/4/2026.

Hiện nay, toàn bộ nội dung lập pháp đã bố trí trong dự kiến chương trình Kỳ họp đều được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại các phiên họp từ đầu tháng 3/2026 đến nay.

Đối với các nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác dự kiến sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp thứ 56.

Nâng cao năng lực đại biểu Quốc hội bản lĩnh, trí tuệ

Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: Nghị quyết 02 định hình quỹ đạo phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: Nghị quyết 02 định hình quỹ đạo phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh vai trò nền tảng chính trị – thể chế của Nghị quyết, tạo tiền đề để Hà Nội đổi mới mô hình phát triển, hướng tới tăng trưởng bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Tăng tốc đầu tư và kết nối hạ tầng giao thông Việt Nam – Nga

Tăng tốc đầu tư và kết nối hạ tầng giao thông Việt Nam – Nga

Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 25/3 (giờ địa phương), tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo AFK Sistema - Tập đoàn tư nhân lớn nhất của LB Nga và Tổng công ty Đường sắt Nga.

Thông qua Nghị quyết, quyết sách các vấn đề lớn giai đoạn 2026–2030

Thông qua Nghị quyết, quyết sách các vấn đề lớn giai đoạn 2026–2030

Ngày 25/3/2026, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba và bế mạc hội nghị.

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, sâu sắc, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc chiều 25/3, tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị.

Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV: Thống nhất các quyết sách lớn, tạo nền tảng phát triển mới

Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV: Thống nhất các quyết sách lớn, tạo nền tảng phát triển mới

Trung ương đã thống nhất cao về công tác tổ chức, cán bộ và các định hướng lớn về phát triển, quản trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn mới.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

