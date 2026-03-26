Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh Nhà nước gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng...

Sáng 26/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp nối sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; thành công của Hội nghị Trung ương II, khóa XIV.

Kỳ họp lần này sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết ở địa phương, các tỉnh, thành phố đang tích cực chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/3/2026. Một số địa phương sẽ tổ chức sau Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội do còn liên quan đến công tác nhân sự gắn với Trung ương.

Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội. Dự kiến đến ngày 27/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ chính thức thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI của 500 người trúng cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ sau bầu cử, các cơ quan Trung ương và địa phương đã tiến hành rà soát toàn bộ đơn thư liên quan, bảo đảm đúng quy định trước khi công bố kết quả chính thức.

Đến nay, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện để xác nhận tư cách của 500 đại biểu Quốc hội. Văn phòng Quốc hội và Ủy ban Công tác đại biểu đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết, bảo đảm tiến độ chung của kỳ họp.

Theo kế hoạch còn khoảng 10 ngày nữa sẽ diễn ra phiên họp trù bị, trước khi khai mạc kỳ họp chính thức. Chủ tịch Quốc hội cho biết trong thời gian này, các cơ quan sẽ tiếp tục rà soát toàn diện những công việc đã hoàn thành, đang triển khai và những nội dung còn vướng mắc, nhằm kịp thời báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trường hợp công tác chuẩn bị cơ bản đáp ứng yêu cầu, các cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI diễn ra đúng kế hoạch, chất lượng và hiệu quả.

Đối với đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội vào chương trình Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội khẩn trương tiến hành thẩm tra để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 4/2026. Sau khi xem xét, nếu đủ điều kiện sẽ bổ sung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất.

Chủ tịch Quốc hội giao các cơ quan của Quốc hội rà soát lại tiến độ chuẩn bị tài liệu của các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để kịp gửi đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc Kỳ họp.

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổng hợp đầy đủ tiến độ triển khai các đề án, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ hoặc thiếu thông tin trong quá trình điều hành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải nắm chắc tình hình, chủ động xử lý công việc, không để phát sinh tồn đọng; mọi nhiệm vụ được giao phải có kết quả cụ thể, góp phần bảo đảm Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI diễn ra thành công, hiệu quả.